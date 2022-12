Việt Nam, New Zealand thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực mới

Việt Nam và New Zealand nhất trí tăng hợp tác kinh tế và mở rộng sang lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước.

Trong hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe tại trụ sở nghị viện ở Wellington ngày 6/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cho tăng cường quan hệ với New Zealand, theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư dựa trên các khuôn khổ quan trọng là những hiệp định thương mại tự do mà hai nước đều là thành viên như AANZFTA, RCEP, CPTPP.

Hai lãnh đạo nhận định ngoài các lĩnh vực truyền thống, hai bên cần mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới và tiềm năng như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định hai bên có tiềm năng trong lĩnh vực lao động, đề nghị thúc đẩy triển khai Chương trình Lao động Kỳ nghỉ và sớm đàm phán, ký kết thỏa thuận về hợp tác lao động song phương. Ông cũng khẳng định các hãng hàng không Việt Nam sẵn sàng mở thêm đường bay thẳng với các thành phố lớn của New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (trái) và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrain Rurawhe tại trụ sở Nghị viện New Zealand ở Wellington ngày 6/12. Ảnh: Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá hai bên chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chiến lược với tư cách là đối tác, bạn bè gắn bó trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrain Rurawhe cũng cho rằng quan hệ hai nước có lịch sử tự hào và phát triển mạnh mẽ, nhận định giao lưu nhân dân là lĩnh vực quan trọng, cần được thúc đẩy.

Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 7/2020, Việt Nam - New Zealand ghi nhận kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 26,7% so với năm 2020. New Zealand cam kết tiếp tục dành cho Việt Nam khoảng 16 triệu USD vốn ODA trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024.

Trong tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược, hai bên quyết tâm nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân, nông nghiệp và hợp tác biển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm New Zealand từ ngày 3 đến 7/12. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới New Zealand từ khi hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch Covid-19. Đây cũng là chuyến thăm chính thức New Zealand đầu tiên của ông Vương Đình Huệ trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam.

Nguyễn Tiến