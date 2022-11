Việt Nam - New Zealand ký hai văn kiện hợp tác

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Ardern chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác về giáo dục và hàng không dân dụng, nhân chuyến thăm của bà Ardern đến Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục Việt Nam và New Zealand, cũng như văn kiện giữa Bộ Giao thông Vận tải hai nước về hợp tác hàng không dân dụng, được ký hôm nay.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Jacinda Ardern tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Ardern đã tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vẫy chào trước hội đàm tại trụ sở chính phủ ngày 14/11. Ảnh: Giang Huy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc hai nước đã và sẽ công nhận thị trường với một số loại hoa quả của nhau, hoan nghênh các thỏa thuận hợp tác về giáo dục và hàng không, tổ chức tọa đàm về thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các trường đại học.

Để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, hai bên sẽ chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức New Zealand sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống như an ninh lương thực, năng lượng, thông tin, tội phạm xuyên quốc gia...

Việt Nam và New Zealand phấn đấu đưa kim ngạch thương mai hai chiều lên hai tỷ USD vào năm 2024 và tạo điều kiện tiếp cận thị trường hơn nữa cho các mặt hàng nông sản của nhau.

Việt Nam hoan nghênh đầu tư từ New Zealand trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu cao như giáo dục đào tạo, công nghệ chế biến, công nghệ chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, công nghệ thông tin, nhất là công nghệ chế biến sau thu hoạch.

Hai nước sẽ tăng hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như giáo dục đào tạo, lao động, nông lâm ngư nghiệp, giao thông vận tải..., mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Hai bên đề cao hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với New Zealand, đối tác chiến lược quan trọng ở Nam Thái Bình Dương của Việt Nam và ASEAN.

Đáp lại, Thủ tướng Adern cho hay New Zealand sẵn sàng tăng gấp đôi hạn ngạch công dân Việt Nam tham gia chương trình lao động kỳ nghỉ nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Khẳng định Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế, Thủ tướng Adern cho biết chuyến thăm của bà là dịp để nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ trong các chương trình đối tác phát triển giữa Việt Nam và New Zealand.

"Tôi chưa nhiều lần đến thăm Việt Nam, nhưng rất mong có nhiều dịp hơn nữa đến đây để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước chúng ta", bà nói, kết thúc bài phát biểu.

Thủ tướng Ardern đến Hà Nội hôm nay, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 4 ngày theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Lễ đón chính thức Thủ tướng Ardern đã diễn ra trước đó tại Phủ Chủ tịch.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng New Zealand đến Việt Nam. Bà Ardern từng đến Đà Nẵng để dự hội nghị APEC năm 2017.

Kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 7/2020, quan hệ Việt Nam - New Zealand ghi nhận nhiều bước tiến với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 26,7% so với năm 2020. New Zealand cam kết tiếp tục dành cho Việt Nam khoảng 16 triệu USD vốn ODA trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024.

Trong tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược, hai bên quyết tâm nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân, nông nghiệp và hợp tác biển.

Vũ Anh