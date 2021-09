'Không nên vay quá 50% khi đầu tư bất động sản'

Nếu không bán được mảnh đất với giá như dự tính, với tiền lãi ngân hàng, bạn sẽ lỗ vốn, thậm chí phá sản.

Tôi là tác giả bài Về hưu sớm nhờ buôn đất lãi 10 lần. Tôi đã đọc tất cả các ý kiến đóng góp của bạn đọc, phần nhiều là phê phán chê trách và cũng có bạn ủng hộ. Tôi xin cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp và sẽ suy nghĩ nghiêm túc về những gì các bạn đóng góp để có có nhìn đa chiều về vấn đề mình đang trăn trở.

Thật lòng, tôi nghĩ là muốn từ bỏ một việc làm đã từng yêu thích và đã từng làm hơn hai mươi lăm năm rồi cũng không phải dễ dàng gì. Tôi không có ý định PR cho bất động sản đâu và càng không có ý định dạy ai đó về đầu tư trong lĩnh vực này mà tôi chỉ muốn chia sẻ những gì đã có trong nghề mà tôi đã làm thêm hơn hai mươi năm rồi.

Cũng xin nói thêm là tôi đã ngừng lại không làm bất động sản nữa vì tôi nghĩ với mình như vậy là đủ. Tôi không nghĩ là có bao nhiêu tiền thì mới đủ để được nghỉ hưu. Bởi vì nếu bạn nghĩ là chưa đủ thì dù cho bạn có trăm tỷ, ngàn tỷ hay nhiều hơn thế bạn cũng cảm thấy là chưa đủ.

Còn nếu như tôi, bạn thấy đủ thì dù cho có mấy đồng cũng là đủ, miễn sao cuộc sống thấy thoải mái, giúp được người khác thì tốt, còn không thì cũng đừng khó khăn quá làm ảnh hưởng đến người khác là được. Buôn đất lãi mười lần chỉ là một lần duy nhất khởi đầu của tôi trong suốt hai mươi năm, có phần may mắn nhưng chắc hẳn là có đầu tư suy nghĩ và tìm hiểu những vấn đế có liên quan, nghĩa là có lao động chứ không phải tiền không do lao động mà chỉ là do đầu cơ có được.

Bạn có dám bỏ tiền mua bất động sản mà không cần suy nghĩ về những vấn đề có liên quan như pháp lý, khả năng bán lại hay cho thuê không?

Mảnh đất tôi mua năm 1998 là mảnh đất có nhiều cỏ dại và vài bụi tầm vông để cột bò với đầy rác rưởi mà những người dân gần đó vất vào. Bây giờ nó nằm trong trung tâm hành chính Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tôi không biết là từ khi đó đến bây giờ thì giá đất ở đó đã tăng bao nhiêu lần nhưng có những khi đi ngang qua nơi này tôi thấy bây giờ nó đã là những ngôi biệt thự mà cả đời tôi không dám mơ sẽ có được.

Một số bạn bè hỏi tôi bí quyết về mua bán bất động sản. Xin nói ngay là tôi không có bí quyết nào hết, thuận mua vừa bán thôi và cần nhất là phải tuân thủ đúng luật pháp. Không có bí quyết nhưng tôi có vài quan điểm sau, xin nhấn mạnh lại là tôi chỉ chia sẻ chứ không PR cho bất động sản vì tôi đã bỏ nghề này rồi.

Quan điểm đầu tiên là pháp lý phải đúng và rõ ràng. Điều này ai cũng nói được nhưng có khi không làm được vì phần nhiều là ham rẻ, không đầy đủ pháp lý nhưng rẻ, bạn mua với hy vọng bán lại có lời nhiều. Điều này rất nguy hiểm, bạn sẽ chôn vốn ở đó mà không bán được.

Quan điểm thứ hai là không vay mượn nhất là vay mượn ngân hàng để đầu tư vì không chắc bạn có thể bán lại được như dự tính. Đất bán không được, lãi ngân hàng phải trả bạn phá sản là cái chắc. Tôi đã từng vay tiền để đầu tư vì thấy có tiềm năng nhưng theo tôi nên vay không quá 50% giá trị bất động sản. Vì sao vậy? Vì tôi nghĩ đến khả năng xấu nhất là không bán được, không có tiền trả nợ ngân hàng thì ngân hàng sẽ phát mãi đất bạn cũng đủ trả được nợ.

Tất nhiên không ai muốn đi đến tình huống xấu nhất đó nhưng nhất định phải lưu tâm tính đến. Quan điểm thứ ba thiên vể cảm tính nhưng theo tôi là cực kỳ quan trọng là bạn đặt mình vào vị trí khác hàng để xem xét. Bạn đừng tin lời bất cứ ai là đất này đẹp, nhà này tiềm năng... mà hãy tin vào chính bạn.

Cụ thể là nếu nhà, đất mà bạn mua mà bạn có thể ở được thì người khác mới ở được và tất nhiên là bạn sẽ bán lại hay cho thuê được. Còn nếu mảnh đất hay cái nhà bạn mua mà bạn không dám ở thì người khác cũng không dám ở đâu và bạn rất khó bán lại hoặc sẽ bán lại lỗ vốn là chắc chắn.

Thực tế là tất cả những bất động sản khi tôi mua tôi cũng tính đến đường cuối cùng là nếu không ai mua lại thì tôi cũng có thể xây nhà cho chính tôi hay con cái ở được các bạn à. Nhiều lúc vợ tôi nói mới có ý định mua mà tôi đã nghĩ đến bán ế thì xui nhưng đó là thực tế cần phải tính đến.

Vài ý chia sẻ về lĩnh vực tôi đã làm thêm và tôi chỉ làm thêm một nghề này nên có biết chút ít như vậy. Theo tôi không có nghề nào dễ kiếm tiền hơn nghề nào và cũng không có nghề nào tốt hơn nghề nào cả mà quan trọng là bạn thích làm nghề nào. Một khi đã thích bạn sẽ đầu tư nhiều và hết lòng với nó, cái này quan trọng nhất và quyết định bạn sẽ thành công hay không.

Vinh Thuan

