Khổ sở vì điều trị sùi mào gà dai dẳng

Tám tháng qua, Huỳnh Thanh, 25 tuổi, hàng ngày bôi thuốc điều trị nhưng những nốt sùi nhỏ ở vùng kín chỉ biến mất một vài ngày rồi xuất hiện trở lại.

Các nốt sùi xuất hiện sau khi Thanh đi quá giới hạn với người quen qua mạng chỉ hai tuần. Ban đầu, chúng có màu hồng nhạt, hình súp lơ, xuất hiện rải rác. Nghĩ là bệnh viêm thông thường, Thanh tự mua thuốc bôi ngoài da, sau đó các nốt lan dần thành mảng.

Sùi mào gà có thể tái nhiễm nhiều lần, khó điều trị dứt điểm. Ảnh minh họa: Vecteezy

Đi khám, bác sĩ chẩn đoán sùi mào gà, chỉ định sử dụng dung dịch đặc trị và kháng sinh liều cao, yêu cầu tái khám định kỳ. Sau vài lần bôi, các nốt sùi có dấu hiệu nhỏ lại song vài tuần sau tiếp tục mọc lên và lan rộng. Hiện, bác sĩ chỉ định điều trị bằng phương pháp đốt điện, tuy nhiên quá trình đốt gây đau đớn, cũng khiến Thanh nản lòng.

Quốc Vinh, 30 tuổi, TP Vinh, từng thử qua phương pháp đốt laser và áp lạnh trong một năm kiên trì điều trị sùi mào gà. Thời gian đầu, các nốt sùi biến mất, da lành lại gần như bình thường. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, chúng tái xuất hiện ở vị trí khác. Anh tiếp tục đốt thêm ba lần và thử áp lạnh, nhưng bệnh vẫn không dứt hẳn, thỉnh thoảng lại tái phát.

"Bác sĩ nói virus HPV vẫn tồn tại trong cơ thể, nên dù đốt hay áp lạnh cũng chỉ xử lý phần bên ngoài. Cứ thấy đỡ là tôi lại chủ quan, nhưng vài tuần sau vết sùi mọc lại", Vinh nói.

Bệnh tái đi tái lại khiến Vinh mệt mỏi. Bạn gái khi biết chuyện cũng giận dữ, nói anh giấu bệnh. Hai người tranh cãi, xa cách rồi chia tay.

Bác sĩ Huỳnh Trần An Khương, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, giải thích sùi mào gà do virus HPV gây ra và có nhiều phương pháp điều trị như bôi thuốc, dùng kháng sinh, đốt laser, đốt điện, áp lạnh... Tuy nhiên, các phương pháp này chỉ loại bỏ tổn thương nhìn thấy được và không loại trừ hoàn toàn virus HPV. Virus có thể tồn tại tiềm ẩn và bùng phát khi hệ miễn dịch suy yếu.

Việc điều trị không đúng phác đồ hoặc không điều trị đồng thời cho bạn tình làm tăng nguy cơ tái phát. Sử dụng bao cao su và quan hệ tình dục an toàn không bảo vệ tuyệt đối vì virus có thể tồn tại trên vùng da quanh cơ quan sinh dục. Bệnh dễ tái phát trong 3-6 tháng đầu sau điều trị và có thể dẫn đến nhiều biến chứng nếu không kiểm soát kịp thời.

Người trẻ tiêm vaccine phòng HPV tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Sunrise quận 7, TP HCM. Ảnh: Bình An

Bác sĩ Khương lưu ý nếu bệnh kéo dài hoặc nhiễm chủng HPV nguy cơ cao có thể tiến triển thành tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư. Sùi mào gà xuất hiện trong thai kỳ có thể cản trở đường sinh và lây truyền HPV từ mẹ sang con. Do đó, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị và tái khám định kỳ, để tránh tự ý sử dụng các phương pháp dân gian hoặc thuốc không rõ nguồn gốc.

Tiêm vaccine là cách phòng ngừa hiệu quả để ngăn ngừa nhiễm và tái nhiễm HPV. Tại Việt Nam, có hai loại vaccine là Gardasil và Gardasil 9. Trong đó, loại Gardasil phòng được 4 type HPV gồm 6, 11, 16, 18, tiêm cho bé gái và phụ nữ trong độ tuổi 9-26 và Gardasil 9 phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, tiêm cho nam và nữ trong độ tuổi 9-45, không phân biệt đã từng quan hệ tình dục, sinh con hay chưa.

