'Khó chấp nhận lý do đặt sai 38 tên đường ở TP HCM'

Trong ba lý do mà Hội đồng đặt tên đường TP HCM lý giải cho sự việc, có hai chưa hợp lý.

Hội đồng đặt tên đường TP HCM cho biết tên đường bị đặt sai xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: nhầm lẫn, người làm bảng tên phát âm sai, hoặc sợ phạm húy. Đánh giá về lời giải thích này, độc giả Muc Dong Chang bày tỏ:

"Việc đặt sai tên đường dẫn tới ảnh hưởng nhiều người phải tốn thời gian, công sức, tiền bạc đi điều chỉnh thông tin trong các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ có liên quan. Trong ba lý do mà Hội đồng đặt tên đường TP HCM nêu ra, theo tôi , có hai lý do chưa hợp lý:

1. Do người làm bảng tên phát âm sai: người này là công chức hay anh thợ làm bảng? Mà cứ cho là người này phát âm sai, nhưng về mặt văn bản vẫn phải đúng. Hơn nữa, khi anh thợ làm bảng tên, chắc chắn phải nhìn theo văn bản, phải có danh sách tên hẳn hoi mới có thể làm, chứ không phải làm bằng trí nhớ hay người này đọc miệng cho người kia làm như kiểu cô giáo đọc chính tả.

2. Sợ phạm húy: đây là lý do hết sức phi lý. Thời đại bây giờ không thể lấy lý do này ra để bào chữa sai sót được. Nếu là thời phong kiến, lý do này nghe còn tạm chấp nhận. Tên các nhân vật lịch sử phải đặt cho đúng, không thể vì sợ phạm húy nên viết sai, đọc trại chữ hết như vậy được thế còn gì tôn trọng lịch sử nữa?

Đây là lỗi lớn, đã được phát hiện từ 2016, nhưng đến nay vẫn chưa thấy khắc phục. Chính những lý do đó mà bao người dân phải khổ sở đi điều chỉnh giấy tờ. Lỗi này không thể xem là nhỏ được".

Đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc Muc Dong Chang nhấn mạnh tính chất phúc tạp của việc đặt sai tên đường:

"Nghị định 91 cũng quy định không đổi tên đường, phố và công trình công cộng có tên gọi quen thuộc, gắn bó với lịch sử - văn hóa của dân tộc, địa phương và ăn sâu trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ. Vậy xin hỏi Hội đồng đặt tên đường, khi Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết đặt tên đường, phụ lục tiểu sử nhân vật kèm theo của những cái tên sai đó ghi là gì? Nếu lấy tiểu sử của người tên đúng để chú thích cho các tên đường sai, vậy hóa ra có hai cái tên khác nhau sao?

Nếu không đổi tên đường cho đúng với tên nhân vật thì Nghị quyết đặt tên đường của Hội đồng Nhân dân thành phố lại sai do lấy tiểu sử của tên nhân vật đúng chú thích cho các tên sai. Đây là vấn đề mang tính văn hóa, lịch sử của dân tộc chứ không đơn thuần chỉ là cái tên. Do đó, không thể nói đặt sai mà tên gọi đó quen thuộc, gắn bó với lịch sử - văn hóa của dân tộc, địa phương và ăn sâu trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ, thì không cần đổi".

>> Đặt tên đường Lê Văn Duyệt và tư duy cắt khúc

Gợi ý hướng xử lý và khắc phục sự việc này, độc giả Thảo Nguyên nêu quan điểm:

"Thực ra, giấy tờ của người dân không cần phải làm lại vì trong cơ sở dữ liệu chỉ cần có thêm thông tin địa chỉ cũ, địa chỉ mới bổ sung là được. Thực chất hiện nay, hầu hết các giấy tờ cũ như giấy khai sinh, hộ khẩu, CMND, bằng lái xe... vẫn dùng địa chỉ cũ nhưng có mấy ai đi làm mới lại đâu.

Phải hiểu đúng quy định của Nghị định 91, chỉ không đổi tên những tên đường phố, công trình không phải là tên nhân vật lịch sử, còn những tên nhân vật sai do phát âm cũng cần phải sửa triệt để. Vì bất luận lý do gì cũng vẫn là sai, phải viết đúng tiếng Việt chuẩn.

Theo tôi, nên đặt tên đường bằng cả tên lẫn số và kết hợp số và chữ cái. Nếu đặt bằng số, nên quy định số cho quận, từng khu. Ví dụ: Quận 1 của TP HCM sẽ bắt đầu bằng số "1", sau đó chi tiết từng khu vực trong đó sẽ là 1A, 1B, 1C... Tương tự Quận 2 sẽ bắt đầu là số "2", chi tiết từng khu vực sẽ là 2A, 2B, 2C... Còn nếu sợ thiếu, sẽ thêm 1C1, 1C2, 1C3... Kho tên đường như vậy sẽ không bao giờ thiếu, thậm chí còn đặt được cho các hẻm, ngách...

Như vậy, việc tìm đường sẽ rất dễ dàng, vì chỉ cần nhìn đã chỉ đã biết đường đó thuộc khu vực nào. Đồng thời, chúng ta cũng không phải suy nghĩ nhiều khi đặt tên. Các con đường lớn, quan trọng nên được đặt bằng tên nhưng tránh tình trạng đặt tên như hiện nay như Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2... vì sẽ rất kỳ cục nếu đó là tên nhân vật. Chẳng lẽ chúng ta lại đặt là đường Bà Triệu 1, Bà Triệu 2, Bà Triệu 3...? Rất mong được các cơ quan chức năng lưu tâm".

Lê Phạm tổng hợp