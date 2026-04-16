Khi nào trẻ mắc tay chân miệng được chăm sóc tại nhà?

Con tôi 2 tuổi, có dấu hiệu tương tự bệnh tay chân miệng. Giai đoạn nào con được theo dõi ở nhà, giai đoạn nào cần nhập viện điều trị? (Trần Nhàn, 34 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Trẻ mắc tay chân miệng thường có triệu chứng sốt, loét miệng, đau họng, chảy nước dãi, quấy khóc, biếng ăn, phát ban ở tay, chân, gối hoặc mông. Bệnh chia 4 cấp độ từ nhẹ đến nặng.

Ở độ 1, trẻ chỉ loét miệng và tổn thương da, bác sĩ cho theo dõi tại nhà, tái khám, uống thuốc theo đơn, ăn uống đủ chất, vệ sinh sạch. Phụ huynh cần chú ý dấu hiệu nặng như sốt trên 39°C, khó thở, nôn nhiều, đi loạng choạng, run tay chân để nhập viện sớm.

Độ 2, trẻ có biểu hiện giật dưới 2 lần/30 phút, sốt kéo dài, tri giác lừ đừ, quấy khóc vô cớ... sẽ được chỉ định nhập viện vì nguy cơ biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp. Chủng EV71 hiện lưu hành có độc lực cao, lây nhanh, nguy cơ nặng gấp nhiều lần. Dấu hiệu bệnh dễ nhầm với sốt mọc răng, dị ứng, loét miệng, thủy đậu, nên phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm để bác sĩ đánh giá và quyết định theo dõi tại nhà hay nhập viện.

Các ban mọc ở chân của trẻ mắc tay chân miệng. Ảnh: Bảo Hồng

Tay chân miệng lây qua đường tiêu hóa, tiếp xúc với phân, dịch tiết mũi họng hoặc bề mặt chứa virus. Với EV71, bệnh có thể chuyển nặng chỉ sau 24–48 giờ.

Trước tình hình ca mắc tăng nhanh, nhiều trẻ tử vong hoặc phải điều trị ICU, phụ huynh không nên chủ quan, cần cho trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu. Đồng thời thực hiện "3 sạch" gồm: ăn sạch, uống sạch, vệ sinh sạch, bổ sung dinh dưỡng và vitamin để tăng sức đề kháng.

Vaccine tay chân miệng đã được Bộ Y tế cấp phép, VNVC sắp đưa về Việt Nam tiêm cho trẻ. Ngoài ra, phụ huynh nên cho trẻ tiêm đầy đủ các vaccine khác như kháng thể đơn dòng RSV, thủy đậu, não mô cầu, cúm, sởi, ho gà... để phòng bệnh chồng bệnh.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC