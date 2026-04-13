Đảo lộn cuộc sống vì dịch tay chân miệng

Con trai mắc tay chân miệng ba lần trong vòng 9 tháng, vợ chồng anh Thế Anh quyết định chuyển trường cho con, còn cậu bé khóc ngặt đòi nghỉ học.

Ba tuần sau khi chuyển sang trường mới, bé Kem (hơn 2 tuổi) vẫn ủ rũ mỗi lần đi học, mong được ở nhà. Anh Thế Anh, 35 tuổi, Nhà Bè, TP HCM, động viên "sẽ đón về sớm hơn" và tìm cách giúp con hòa nhập.

Không chỉ con trai, cuộc sống gia đình cũng đảo lộn. Chi phí học tăng gần gấp đôi, giờ tan lớp sớm hơn một tiếng. Vợ anh làm việc xa, tăng ca đến đêm để thêm thu nhập, nên anh nhận nhiệm vụ đón và chăm sóc con.

"Tôi làm tài xế công nghệ, giờ giấc linh động, không nhận cuốc xa buổi chiều, chấp nhận giảm thu nhập để kịp đón con", anh chia sẻ.

Theo Thế Anh, gia đình đã cân nhắc kỹ trước khi chuyển trường. Lớp bé Kem nhiều bạn mắc bệnh tay chân miệng do lây nhau. Trong khi cô giáo ít thông báo tình hình dịch bệnh ở lớp đến cha mẹ, dù đã góp ý. Chính bé Kem cũng tái nhiễm đến lần thứ ba.

Mỗi lần bé Kem mắc bệnh tay chân miệng, anh Thế Anh phải tạm ngưng công việc để chăm sóc. Ảnh: NVCC

Hơn ba tháng đầu năm, bệnh tay chân miệng tăng mạnh ở các tỉnh phía Nam, riêng TP HCM hơn 10.000 ca, chiếm hơn một nửa. Trẻ mắc bệnh phải nghỉ học, cách ly điều trị, khiến sinh hoạt gia đình đảo lộn.

Như chị Hạnh, 32 tuổi, Tân Bình, đã dùng nửa số ngày phép năm để chăm con trai 13 tháng mắc bệnh tại nhà. Bé bệnh nhẹ nhưng biếng ăn, hết sốt lại tiêu chảy 3-4 lần/ngày, men tiêu hóa không hiệu quả, phải đưa đi khám. Sáu ngày liền chị mất ngủ vì lo con trở nặng, chỉ yên tâm hơn khi bà ngoại từ quê lên hỗ trợ.

Vợ chồng Trúc Vy, 29 tuổi, Đức Nhuận, cũng căng thẳng khi con gái lớn ba tuổi mắc bệnh, còn bé út 8 tháng khỏe mạnh. Ban đầu họ thay nhau nghỉ phép chăm cả hai. Nhưng do bệnh dễ lây, gia đình phải cách ly: bé lớn ở với mẹ, bé nhỏ ở cùng bố tại phòng trọ của ông bà nội.

Bé út còn nhỏ, hay quấy khóc, khiến Vy dự định tạm dừng công việc kinh doanh online vài tháng để tập trung cho gia đình, song chồng không đồng ý. Anh cho rằng trẻ mắc bệnh là chuyện thường, chỉ diễn ra theo mùa và cả hai cần tập trung làm việc để sớm mua nhà riêng.

Trẻ rửa tay thường xuyên góp phần phòng bệnh tay chân miệng. Ảnh: Vecteezy

Theo nghiên cứu về "ảnh hưởng của việc chăm sóc người thân mắc bệnh đối với sức khỏe tinh thần và thể chất" của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, người chăm sóc mệt mỏi, căng thẳng và ít thời gian cho bản thân, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần và các hoạt động xã hội hàng ngày. Với người trẻ, gánh nặng này thậm chí có thể khiến họ phải tạm dừng việc học hoặc bỏ học, kéo theo ảnh hưởng lâu dài đến công việc và thu nhập. Chăm sóc người bệnh còn có thể tạo áp lực tài chính lớn, đồng thời làm nảy sinh khó khăn trong công việc và đời sống hôn nhân.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết bệnh tay chân miệng do nhóm virus đường ruột, chủ yếu là Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 (EV71) gây ra và ảnh hưởng chủ yếu tới trẻ em dưới 5 tuổi. Đây đồng thời là nhóm trẻ cần sự quan tâm, chăm sóc kỹ lưỡng từ gia đình do hệ miễn dịch còn non yếu và chưa đủ khả năng tự chăm sóc bản thân.

Theo bác sĩ Chính, cha mẹ không nên quá hoang mang mà cần bình tĩnh chăm sóc con theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời phối hợp với nhà trường để hạn chế lây lan. Trẻ và người chăm sóc cần giữ "3 sạch" gồm tay sạch, ăn sạch, ở sạch; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn chín uống sôi, dùng riêng đồ ăn uống và vệ sinh bề mặt, đồ chơi, chăn ga và khu vực trẻ thường vui chơi, sinh hoạt thường xuyên.

Trẻ được phụ huynh đưa đi tiêm vaccine tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC để phòng bệnh. Ảnh: Bình An

Nếu trẻ được chăm sóc tại nhà, phụ huynh cần theo dõi, đưa con đi khám ngay nếu có dấu hiệu bất thường, như: sốt cao trên 38,5 độ C khó hạ, giật mình, quấy khóc liên tục, run tay chân, da nổi bông tím. Trẻ mắc bệnh cần nghỉ học, cách ly ít nhất 7-10 ngày từ khi khởi phát triệu chứng. Bác sĩ cũng lưu ý tay chân miệng có thể tái nhiễm nhiều lần, vì vậy phụ huynh không nên chủ quan.

Bên cạnh đó, vaccine phòng chủng EV71 gây bệnh tay chân miệng đã được Bộ Y tế cấp phép. Vaccine dành cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi, hiệu quả bảo vệ gần 97%, duy trì miễn dịch lâu dài và có khả năng bảo vệ chéo với nhiều phân nhóm EV71 khác. Hệ thống Tiêm chủng VNVC đang đẩy nhanh các bước triển khai để sớm đưa vaccine về Việt Nam.

Anh Thế Anh cho biết gia đình chờ vaccine từng ngày, để mong có biện pháp phòng bệnh bền vững cho con, giảm bớt sự xáo trộn gia đình mỗi khi mùa bệnh đến. Trong lúc chờ đợi, anh chị vẫn chủ động phòng bệnh như tiêm ngừa phòng các bệnh khác, bổ sung vitamin, thường xuyên cho bé đi bộ ở công viên trước nhà.

"Sức khỏe của con là trên hết, bất tiện thế nào chúng tôi cũng cố khắc phục", Thế Anh nói.

Còn Trúc Vy giải quyết khúc mắc hai vợ chồng bằng cách chia lại tình huống thành ba tầng: chăm sóc con, kế hoạch tài chính ngắn hạn và nguyên tắc chung. Thời gian tới, họ chia nhau chăm sóc con lớn và con út, xen kẽ việc nghỉ và đi làm linh hoạt, đồng thời nhờ ông bà hỗ trợ. Vy vẫn giảm bớt số lượng công việc nhận về, đồng thời thương lượng với chồng để hoãn một số kế hoạch tài chính trong vòng một tháng tới.

"Quan trọng nhất là con phải khỏi bệnh để bố mẹ có thể quay về nhịp công việc cũ", chị Vy nói.

Hoàng Dương