Khí hư có mùi hôi có phải do mắc sùi mào gà không?

Gần đây tôi phát hiện khí hư ra nhiều, có mùi hôi khó chịu. Đó có phải dấu hiệu của sùi mào gà không? (Thanh Thảo, 27 tuổi, Bạc Liêu)

Khí hư bình thường có màu trắng trong, không mùi, không gây ngứa. Khi khí hư đổi màu vàng, xanh, nâu, có mùi hôi hoặc kèm ngứa rát, chảy máu ngoài kỳ kinh, đó có thể là dấu hiệu viêm nhiễm phụ khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục, polyp, u xơ hay ung thư cổ tử cung.

Ngoài ra, các bệnh như lậu, sùi mào gà, giang mai, mụn rộp sinh dục cũng có thể làm khí hư thay đổi về màu sắc, mùi và tính chất bất thường. Tuy nhiên, khí hư có mùi hôi đôi khi chỉ là phản ứng sinh lý tạm thời do thay đổi nội tiết tố, tiền mãn kinh, sử dụng thuốc tránh thai, căng thẳng kéo dài hoặc quan hệ tình dục không an toàn, ăn nhiều gia vị cay nồng, uống rượu bia...

Sùi mào gà do virus HPV gây ra, biểu hiện bằng các nốt sùi mềm, hồng hoặc trắng, dễ liên kết thành mảng giống hoa súp lơ, chảy máu, tiết dịch, gây đau khi quan hệ. Bệnh có thể dẫn đến vô sinh, biến chứng thai kỳ, thậm chí ung thư cổ tử cung, âm đạo.

Do đó, khi có dấu hiệu khí hư hoặc nổi nốt bất thường, bạn nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ khám phụ khoa, soi âm đạo, xét nghiệm HPV hoặc tầm soát ung thư cổ tử cung để lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp. Trong quá trình điều trị, cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, kiêng quan hệ tình dục, giữ vùng kín sạch và khô, tái khám định kỳ.

Tiêm vaccine ngừa HPV từ sớm là biện pháp hiệu quả để phòng ngừa. Hiện có hai loại vaccine HPV, gồm Gardasil phòng 4 type và Gardasil 9 phòng 9 type. Trong đó, vaccine Gardasil 9 là vaccine thế hệ mới, tiêm cho cả nam và nữ từ 9 đến 45 tuổi. Người từ 9 đến dưới 15 tuổi tiêm hai mũi cách nhau 6-12 tháng; người từ 15 đến 45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

