Khi Hoài Lâm bị chê béo

Tôi hoảng hốt khi một nữ ca sĩ phát biểu rằng khán giả bây giờ chuộng cái đẹp, nếu xấu, mập thì chẳng còn ai hâm mộ.

Hoài Lâm là một trong những giọng hát hiếm hoi mà tôi yêu thích. Nhớ thuở Hoài Lâm lúc mới vào showbiz ca hát cũng như đi thi gameshow, tôi rất ấn tượng với ca sĩ này vì ngoại hình sáng, giọng hát trong trẻo, thể hiện các nốt cao trong những bài bolero một cách tròn trịa.

Đặc biệt, anh chàng còn có tài nhái giọng nhiều ca nghệ sĩ khác, nhất là khi thấy Hoài Lâm cosplay nghệ sĩ hát xẩm Hà Thị Cầu, tôi rất thích và khâm phục. Vì nhiều biến cố cuộc sống, tôi không thấy Hoài Lâm hoạt động một vài năm.

Bẵng đi một thời gian, Hoài Lâm có màn comeback với bài hát Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi... và vẫn gây ấn tượng với tôi với giọng hát (được tôi đánh giá) là hay.

Thỉnh thoảng, vẫn thấy anh chàng livestream trên mạng xã hội để hát, giao lưu với khán giả. Bạn tôi, cũng rất ái mộ ca sĩ này, bỗng một hôm gửi cho tôi một meme có hình Hoài Lâm và kèm theo lời nhắn: "Sao mà mập quá, nhìn không ra luôn".

Lập tức đó, trên mạng xã hội, dồn dập những trò đùa về ngoại hình "ngoại cỡ" của Hoài Lâm khi có ý định ca hát trở lại. Lúc còn đi học, tôi có một cô bạn cũng ngoại cỡ như thế. Cô ấy luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti vì mình quá mập. Dù đã cố gắng cắt giảm lượng thức ăn, đi tập thể dục nhưng cân nặng không giảm. Rốt cuộc cô ấy đành buông xuôi, những lời chê béo, mập để ngoài tai. Tôi đành an ủi: "Trông mày béo chắc do khung xương to đấy".

Ở Việt Nam, nạn body shaming không có gì quá xa lạ. Nhiều người trông về ngoại hình của người khác rồi thản nhiên đưa ra những lời bình phẩm, mà theo họ là "giỡn chơi, không có ý gì", chẳng hạn: "dạo này mập thế", "sao da đen thế", "trông gầy như bộ xương khô í"...

Với một người bình thường, trong vô thức, chịu những lời mỉa mai về ngoại hình này từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Vậy nên không khó hiểu khi một người mẫu, diễn viên, ca sĩ sẽ chịu nhiều phán xét nếu ngoại hình có thay đổi lớn. Hoài Lâm cũng không ngoại lệ.

Tôi nhớ, một nam ca sĩ hải ngoại, khi về Việt Nam biểu diễn cũng thổ lộ rằng đứng trên sân khấu không tự tin vì quá mập. "'Mập hay ốm chỉ là những giai đoạn trong cuộc đời mình nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn khi ai đó nói mình béo quá", ca sĩ này nói.

Rồi tôi hoảng hốt khi một nữ ca sĩ phát biểu rằng khán giả bây giờ chuộng cái đẹp, nên nếu ca sĩ mà xấu, mập thì chẳng còn ai hâm mộ... Ơ, thế là đối với một ca sĩ, chỉ cần ngoại hình sáng láng thì cứ vô tư cầm mic lên sân khấu chăng?

"Hoạ mi nước Anh", nữ ca sĩ Adele, dù sở hữu một gương mặt đẹp nhưng có thân hình đẫy đà. Dù vậy nhưng cô vẫn rất thành công với vai trò là một ca sĩ, cô đã phá tan định kiến rằng để thành công thì một nữ ca sĩ phải sở hữu tỉ lệ cơ thể chuẩn siêu mẫu với những đường cong gợi cảm.

Còn trong những phản hồi về việc Hoài Lâm đi hát trở lại, tôi thấy nhận xét, góp ý về giọng hát thì ít, mà về ngoại hình thì nhiều. Tăng cân, chưa bao giờ là một cảm giác tốt, nhưng nó thật tồi tệ khi cứ ra đường, lên mạng lại thấy có người chê mình béo.

Hà Quang

