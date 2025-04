'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' dẫn đầu đề cử Baeksang

Hàn Quốc"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" nhận tám đề cử ở lễ trao giải nghệ thuật Baeksang, gồm giải quan trọng - Phim truyền hình hay nhất.

Theo danh sách ban tổ chức công bố hôm 7/4, tác phẩm cạnh tranh các giải gồm: Phim truyền hình xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản xuất sắc, Nam - nữ chính xuất sắc, Nam - nữ phụ xuất sắc và Nữ diễn viên mới xuất sắc.

Trailer 'When Life Gives You Tangerines' Trailer "When Life Gives You Tangerines" (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt). Video: Netflix

Phim gồm 16 tập, lấy bối cảnh ở đảo Jeju, kể về mối tình của Ae Sun (IU đóng) và Gwan Sik (Park Bo Gum). Ae Sun là cô gái thông minh, sinh ra trong gia đình nghèo, có mẹ làm thợ lặn. Cô và chàng trai Gwan Sik vượt nhiều biến cố để xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi nấng con cái.

Êkíp lồng ghép nhiều chủ đề, từ tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử đến xung đột giàu nghèo và ý chí vươn lên của con người. Trên chặng đường trưởng thành, dù kiên trì đến đâu, vẫn có sự cố xảy ra, khiến mục tiêu của họ chệch hướng.

Từ khi ra mắt hôm 7/3, tác phẩm nhanh chóng vào top 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix toàn cầu suốt hai tuần. Theo Nate, phim để lại dấu ấn trong lòng người xem, trong đó có nhiều khán giả gen Z. Diễn xuất của diễn viên chính IU và Park Bo Gum được người hâm mộ thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh, mạng xã hội.

IU và Park Bo Gum trong bộ ảnh quảng bá phim. Ảnh: Netflix

The Trauma Code: Heroes on Call (Trung tâm chăm sóc chấn thương) và Lovely Runner (Cõng anh mà chạy) theo sát với năm đề cử mỗi phim, bao gồm Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Nam chính xuất sắc. Cạnh tranh giải Phim truyền hình xuất sắc còn có The Tale of Lady Ok và Doubt (2024).

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc là cuộc đua của Park Bo Gum (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt), Byeon Woo Seok (Cõng anh mà chạy), Lee Jun Hyuk (Dongjae, Người tốt hay kẻ khốn nạn), Ju Ji Hoon (Trung tâm chăm sóc chấn thương) và Han Seok Kyu (Kẻ phản bội thân mật).

Trích phim 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' Park Bo Gum trong phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt". Video: Netflix

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc gồm Go Min Si (Rừng không tiếng), Kim Tae Ri (Jeongnyeon: Ngôi sao vụt sáng), Kim Hye Yoon (Cõng anh mà chạy), IU (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) và Jang Na Ra (Cộng sự hoàn hảo).

Ở lĩnh vực phim điện ảnh, Love in the Big City, Revolver, Uprising và Harbin đều được đề cử năm giải, gồm Phim xuất sắc. House of the Seasons cạnh tranh ở hạng mục cao nhất, cùng ba đề cử khác.

Giải Nam chính xuất sắc gồm các ứng viên Yoon Ju Sang (The Land of Morning Calm), Lee Byung Hun (The Match), Lee Hee Jun (Handsome Guys), Cho Jung Seok (Pilot) và Hyun Bin (Harbin). Giải Nữ chính xuất sắc có Kim Go Eun (Love in the Big City), Kim Kum Soon (Jeong-sun), Song Hye Kyo (The Priests 2: Dark Nuns), Jeon Do Yeon (Revolver) và Cho Yeo Jeong (Hidden Face).

Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 61 sẽ tổ chức ngày 8/5 tại Seoul (Hàn Quốc). Cùng Blue Dragon Film Awards (Rồng Xanh) và Grand Bell Awards (Chuông Vàng), Baeksang là một trong ba giải phim ảnh lâu đời và uy tín nhất Hàn Quốc. Sự kiện tổ chức lần đầu năm 1965, tôn vinh những thành tựu trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu.

Quế Chi (theo Korea Joongang Daily, Soompi)