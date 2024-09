Hyun Bin hóa thân chiến sĩ Hàn trong phim mới

Hyun Bin vào vai chiến sĩ yêu nước Ahn Jung Geun lên kế hoạch ám sát kẻ thù, trong trailer phim "Harbin" (Cáp Nhĩ Tân).

Trailer 'Harbin' (2024) Trailer "Harbin". Video: EonTalk

Trong trailer ra mắt hôm 5/9, nhân vật của Hyun Bin có tạo hình khắc khổ với làn da sạm màu, để tóc dài và ria mép. Diễn viên mở đầu video bằng đoạn độc thoại: "Tôi đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và chết. Tiếng kêu đau lòng của những người đồng chí ngã xuống ám ảnh tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi hiểu mình đang sống thay cho họ. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi thề sẽ giết thủ lĩnh của quân đội Nhật Bản".

Đoạn phim mô tả cuộc chiến mà những người đấu tranh giành độc lập phải đối mặt, thể hiện sự khó khăn, khắc nghiệt trong quá khứ. Trong đó có một số đoạn nhân vật Ahn Jung Geun đi trên băng, giằng co với kẻ thù, cảnh toa tàu bất ngờ phát nổ.

Poster phim "Harbin". Ảnh: CJ ENM

Theo Soompi, dự án lấy bối cảnh năm 1909. Nội dung về quá trình nhóm Ahn Jung Geun đến Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) để thực hiện nhiệm vụ ám sát chỉ huy Nhật Bản, trong khi các điệp viên tình báo của phe đối lập cố gắng ngăn chặn sự việc.

Phim do Woo Min Ho, người từng chỉ đạo The Man Standing Next (2020), đạo diễn. Dàn diễn viên còn có Lee Dong Wook, Park Jung Min, Jo Woo Jin và Jeon Yeo Bin. Êkíp ghi hình khoảng 130 ngày trong hai đợt, tại Mông Cổ và Latvia vào năm 2023.

Ahn Jung Geun (1879-1910), được coi là anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất của Hàn Quốc. Lúc nhỏ, ông Ahn có bảy vết bớt ở ngực và bụng nên được gọi là Weung Jil (có nghĩa là "đứa bé có chòm sao Bắc Đẩu Thất Tinh"). Cái tên này vẫn được ông sử dụng khi hoạt động cách mạng.

Năm 1909, với vai trò tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc, Ahn Jung Geun lập hội đồng minh yêu nước gồm 11 thành viên, đồng lòng đấu tranh vì độc lập dân tộc. Hội còn cắt đứt ngón tay để minh chứng cho ý nguyện của mình. Tháng 10 năm đó, Ahn cải trang thành người Nhật để thâm nhập vào ga Cáp Nhĩ Tân và ám sát Ito Hirobuma - thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Một tuần sau, ông bị bắt vào nhà tù Lushun (Trung Quốc), bị hành quyết vào tháng 3/1910.

Năm 1962, ông được chính phủ truy tặng Huân chương Công trạng vì những nỗ lực cho nền độc lập của Hàn Quốc.

Nhà hoạt động cách mạng Ahn Jung Geun. Ảnh: Yonhap

Hyun Bin, 42 tuổi, tên thật là Kim Tae Pyung, chạm ngõ màn ảnh năm 2003. Anh ghi dấu với loạt phim truyền hình Tôi là Kim Sam Soon, Nữ hoàng tuyết, Thế giới họ đang sống (đóng cặp Song Hye Kyo), Khu vườn bí mật, Hạ cánh nơi anh. Ở mảng điện ảnh, tài tử tham gia nhiều dự án ăn khách như Mối tình đầu của triệu phú, Thu muộn (cùng Thang Duy), Nhiệm vụ tối mật, Cuộc đàm phán sinh tử (cùng Son Ye Jin), Dạ quỷ.

Tạo hình của Hyun Bin trong phim "Harbin". Ảnh: CJ ENM

Hơn 20 năm qua, Hyun Bin luôn nằm trong danh sách "mỹ nam", "sao quyền lực" của showbiz Hàn, có lượng fan đông đảo nhờ diễn xuất đa dạng. Trang Naver từng gọi anh là "Bảo vật quốc gia số 19820925" (dãy số là ngày tháng năm sinh của diễn viên - 25/9/1982).

Nghệ sĩ bén duyên Son Ye Jin sau hai lần hợp tác chung phim, kết hôn năm 2022, có một con trai. Họ kín tiếng đời tư, thi thoảng bị đồn trục trặc tình cảm, ly hôn nhưng đều phủ nhận.

Cát Tiên (theo Soompi)