'Cõng anh mà chạy' - tình yêu xoay chuyển vận mệnh

Im Sol du hành thời gian cứu thần tượng Seon Jae, sau đó phát hiện bí mật về mối quan hệ giữa hai người trong phim "Cõng anh mà chạy".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim 'Lovely Runner' Trailer "Lovely Runner" (tên tiếng Việt là "Cõng anh mà chạy"), ra mắt đầu tháng 4. Video: CJENM Global

Dự án thuộc thể loại giả tưởng pha romcom, lấy cảm hứng từ webtoon The Best of Tomorrow (2017), do Lee Si Eun biên kịch. Nội dung xoay quanh nữ sinh Im Sol (Kim Hye Yoon). Sau nhiều năm hâm mộ thành viên Seon Jae (Byeon Woo Seok) của nhóm nhạc Eclipse, Im Sol bàng hoàng khi biết nam thần tượng tự tử ở tuổi 34. Trên đường xác nhận tin tức, cô gặp tai nạn, khiến dòng thời gian quay ngược về 15 năm trước.

Trở về tuổi 19, Im Sol trải qua những ngày tháng tươi đẹp thời học sinh, được kết thân cùng Seon Jae. Tuy nhiên, cô cũng phải đối mặt tương lai khó khăn khi vô tình gặp tai nạn khiến đôi chân bị liệt, gián tiếp dẫn đến cái chết của Seon Jae sau này. Để thoát khỏi vòng lặp số phận, Im Sol quyết định thay đổi quá khứ, tạo ra nhiều tình huống bi hài.

Ở lần du hành đầu tiên, cô đề nghị Seon Jae sống cùng mình khiến anh hoảng hốt bỏ chạy. Trước sự quan tâm nhiệt thành của Im Sol, Seon Jae ngoài mặt không để ý nhưng trong lòng đã sớm rung động. Tình tiết yêu từ cái nhìn đầu tiên của nam chính trong cảnh kết cuối tập hai trở thành cú twist của phim, mở lối cho chuyện tình vượt thời gian. Số phận của họ định sẵn sẽ giao nhau dù đang ở dòng thời gian nào.

Trang Forbes nhận xét Lovely Runner là bộ phim đầy cảm xúc về tình yêu và vận mệnh. Thông qua việc du hành thời gian, phim miêu tả sự trưởng thành và thay đổi của các nhân vật chính giữa những biến cố cuộc đời. Từ một cô gái cạn kiệt nguồn sống, Im Sol như được hồi sinh khi nhận lời an ủi qua đài radio của Seon Jae: "Cảm ơn bạn vì vẫn tiếp tục sống. Chỉ cần vậy thôi, những người xung quanh bạn đã thấy biết ơn rồi. Trời đẹp thế này mà. Ngày mai dù trời có mưa, hãy đợi mưa tạnh và tiếp tục sống nhé".

Khi quay trở về quá khứ, Im Sol trở thành "chiếc ô" bảo vệ Seon Jae. Ở chiều ngược lại, Seon Jae đơn phương yêu Im Sol, khi bị cô từ chối, anh vẫn đem lòng yêu thương và che chở, bất kể cô đang ở không gian, thời gian nào. Qua việc tìm cách bảo vệ và đồng hành với nhau, cả hai tìm thấy sự chữa lành và bình yên trong mối quan hệ.

Cảnh phim "Lovely Runner". Ảnh: tvN

Giống nhiều phim du hành thời gian, tác phẩm có nhiều phân cảnh song song (parallel scences), khắc họa những biến động của hành trình thay đổi quá khứ đối với vận mệnh. Từ đó, biên kịch khéo léo cài cắm suy ngẫm về sự lựa chọn. Im Sol kiên định bảo vệ Seon Jae, chấp nhận đánh đổi ký ức chỉ mong anh bình an và hạnh phúc. Cô bạn thân của Im Sol thì bộc bạch không muốn thử may rủi với số phận, vì hiện tại đã có những điều trân quý nhất.

Đan xen mạch phim chính là tình bạn nối khố của Seon Jae và In Hyuk, quan hệ hàng xóm, mối tình giữa anh trai và bạn thân của Im Sol mang lại nhiều tiếng cười. Biên kịch tăng độ bí ẩn và gợi sự tò mò của người xem qua nhân vật taxi sát nhân liên tục truy đuổi Im Sol và Seon Jae.

Diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên là điểm sáng giúp khán giả bắt nhịp với yếu tố giả tưởng. Tại buổi họp báo phim, đạo diễn Yoon Jong Ho cho biết biên kịch Lee Si Eun đã xây dựng nhân vật chính Im Sol dựa trên hình tượng nữ diễn viên Kim Hye Yoon, người được biết đến với loạt phim Sky Castle, Extraordinary You và The Girl on the Bulldozer. Kim Hye Yoon thành công trong việc dẫn dắt mạch phim, tạo nên một nhân vật đa chiều, có nhiều cung bậc cảm xúc khi chuyển hóa giữa các phiên bản Im Sol ở quá khứ và hiện tại mỗi lần du hành thời gian.

Trong khi đó, Byeon Woo Seok gây ấn tượng với khả năng "hack tuổi" và lối diễn linh hoạt, cùng lúc đảm đương hình ảnh nam sinh tươi sáng và thần tượng quyến rũ.

Kim Hye Yoon và Byeon Woo Seok hợp tác ăn ý trong "Lovely Runner". Ảnh: tvN

Các phân cảnh diễn chung của Kim Hye Yoon và Byeon Woo Seok khắc họa vẻ đẹp của tình đầu, đậm chất thanh xuân, khiến người xem rung động. Hơn 10 tháng đồng hành đoàn phim, cả hai thực hiện nhiều cảnh quay trong thời tiết trái mùa, nhiều cơn mưa bất chợt. Kim Hye Yoon ví von sự đồng cam cộng khổ của cả hai giống như "đồng chí" trong quân ngũ.

Phim cũng mang đến những giây phút gợi nhớ về năm 2008, như Thế vận hội Bắc Kinh, nhóm nhạc nữ SNSD, mạng xã hội Cyworld, cửa hàng thuê băng đĩa, điện thoại nắp gập. Sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại trong dòng thời gian phi tuyến tính không chỉ làm phong phú cho bối cảnh phim, mà còn tạo ra một trải nghiệm hoài niệm và tăng sự kỳ vọng cho khán giả.

Theo Top Star News, Lovely Runner là phim ăn khách nhất của nền tảng phát trực tiếp OTT Rakuten Viki ở hơn 130 quốc gia. Các diễn viên Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon cũng vào top diễn viên truyền hình có độ thảo luận cao nhất mọi thời do Good Data FUNdex công bố. Nhạc phim Sudden Shower do nam chính Byeon Woo Seok thể hiện xếp thứ bảy trên Bảng xếp hạng Melon TOP 100, tính đến ngày 1/6. Độ nổi tiếng của phim còn giúp webtoon gốc đạt doanh thu cao nhất kể từ khi phát hành trên nền tảng Kakao.

Trang Entermedia nhận định nhờ cốt truyện giả tưởng pha romcom, diễn xuất đa dạng và chỉ đạo hình ảnh ấn tượng, tác phẩm tạo nên hiệu ứng truyền miệng, trở thành cơn sốt mới trên màn ảnh nhỏ.

Từ Phượng