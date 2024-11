'Love in the Big City' - tình bạn xoa dịu tâm hồn

Phim 18+ "Love in the Big City" mô tả cách người trẻ đối diện nỗi sợ bị kỳ thị giới tính, áp lực phải thể hiện bản thân.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Love in the Big City' (Đôi bạn học yêu) Trailer "Love in the Big City" (Đôi bạn học yêu), ra rạp trong nước ngày 8/11, gắn nhãn 18+. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm hiện thu hơn chín tỷ đồng. Video: CJ ENM

Tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Sang Young Park, do Lee Eon Hee đạo diễn. Kịch bản xoay quanh đôi bạn thân khác giới Jae Hee (Kim Go Eun) và Heung Soo (Steve Sanghyun Noh).

Jae Hee là cô gái phóng khoáng, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi cô tình cờ phát hiện Heung Soo là người đồng tính, không muốn come out (thuật ngữ chỉ hành động hoặc quá trình công khai xu hướng tính dục, bản dạng giới để được là chính mình). Khi sống cùng một ngôi nhà, cả hai đối mặt mâu thuẫn khi có thói quen sinh hoạt trái ngược.

Nội dung phim mang thông điệp chữa lành, tạo sự đồng cảm khi kể về câu chuyện trưởng thành. Dự án lấy bối cảnh thành phố Seoul (Hàn Quốc), nơi hai nhân vật chính cuốn vào guồng quay áp lực học tập và công việc, nhằm nêu bật khó khăn những người trẻ phải đối mặt trong xã hội.

Jae Hee thường xuyên bị mọi người bàn tán do sống thoáng, hay hút thuốc, sẵn sàng thể hiện tính cách. Trong khi đó, Heung Soo là chàng trai khép kín, ngại bày tỏ tình cảm vì sợ người khác kỳ thị. Anh chuyển đến sống cùng Jae Hee để chia sẻ tiền nhà, đồng thời làm chỗ dựa tinh thần cho nhau. Lúc hay tin bạn thân mang thai sau khi bị một tên sở khanh trong quán bar chuốc rượu, Heung Soo không ngần ngại chạy ngay đến phòng khám để an ủi cô.

Nhà làm phim còn lên án khía cạnh nam tính độc hại thông qua trường đoạn cả hai bị bắt nạt. Trong khi Heung Soo bị những người đàn ông đánh đập, hành hung ở lễ hội đại học, Jae Hee là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, khi phát hiện bạn trai của mình hẹn hò người khác.

Phim "Love in the Big City" mang đến nhiều chi tiết gần gũi với cuộc sống của người trẻ. Ảnh: CJ ENM

13 năm tuổi trẻ của hai nhân vật chính được gói gọn trong thời lượng hơn hai tiếng, từ khoảng thời gian là sinh viên đến khi đối mặt nhiều áp lực trong cuộc sống riêng. Quá trình đó, họ cởi mở chia sẻ và vượt qua sự tự ti, giúp tình bạn trở nên bền chặt.

Xuyên suốt phim là những lời khuyên của cả hai về cách yêu và cách sống. Jae Hee luôn nói với bạn thân: "Sống thật với bản thân, sao lại là điểm yếu?", "Hãy tháo lớp ngụy trang ra mà yêu đương đi", còn Heung Soo hay nhắc nhở cô: "Đừng để đàn ông dắt mũi, hãy sống vì bản thân". Cứ thế, cả hai cùng trải qua nhiều kỷ niệm tuổi trẻ.

Bên cạnh câu chuyện tình bạn, dự án lồng ghép mối quan hệ giữa nam chính và mẹ, mô tả phản ứng của phụ huynh khi đối diện với giới tính thật của con cái. Mẹ Heung Soo luôn cho rằng anh bị "bệnh", thậm chí còn cầu nguyện, mong anh kết hôn với Jae Hee. Sau đó, đạo diễn tháo gỡ nút thắt bằng cách cài cắm chi tiết bà đi xem bộ phim Call Me by Your Name (2017) về tình yêu đồng tính, cho thấy người mẹ đang dần học cách đối diện sự thật.

Màn diễn xuất của Kim Go Eun và Steve Sanghyun Noh là điểm nhấn của tác phẩm. Trong vai Jae Hee, Kim Go Eun cho thấy sự am hiểu nhân vật, thể hiện nhiều diễn biến tâm lý từ nữ sinh đại học 20 tuổi đến nhân viên văn phòng ở độ tuổi 30. Trong đoạn nhân vật bị người yêu hành hung, nghệ sĩ khắc họa tốt sự yếu đuối qua ánh mắt. Vai diễn Heung Soo đánh dấu lần đầu Steve Sanghyun Noh đóng chính điện ảnh. Anh tròn vai khi truyền tải sự phức tạp của một người muốn được yêu nhưng sợ tổn thương.

Minh tinh Kim Go Eun có màn hóa thân ăn ý với bạn diễn Steve Sanghyun Noh trong phim "Love in the Big City". Ảnh: CJ ENM

Tác phẩm nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trang Pressian viết: "Phim làm nổi bật thông điệp: Cởi mở để thấu hiểu nỗi đau của người khác chính là cách vượt qua nỗi đau của chính mình. Tác phẩm mang đến góc nhìn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về phụ nữ và những người đồng tính". Cây bút James March của SMCP bình luận: "Love in the Big City là một trong những bộ phim hài lãng mạn ý nghĩa và đáng xem nhất năm".

Quế Chi