Khán giả tranh cãi kết phim 'Penthouse 3'

Nhiều người xem bức xúc khi các nhân vật chính của "Penthouse 3" đều qua đời ở tập cuối phim, phát tối 10/9.

* Bài viết tiết lộ tình tiết phim

Trong tập cuối, Seo Jin (Kim So Yeon) bị con gái tố cáo mọi tội lỗi trong phiên tòa. Cô giả điên, không nhận cho đến khi con gái tự kết thúc cuộc đời. Sau đó, cô sống trong đau khổ, cũng tìm đến cái chết.

Nhân vật Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah) cũng lựa chọn kết thúc tương tự. Không thể tha thứ cho những tội lỗi của bản thân, cô gieo mình xuống vực để giải thoát. Trong khi đó, Logan Lee (Park Eun Seok) - bạn trai cô - qua đời vì ung thư. Phim khép lại với cảnh tượng Su Ryeon nắm tay bạn trai Logan Lee (Park Eun Seok) đi qua một đường hầm, hạnh phúc nơi thiên đường.

Seo Jin tự tử trong tập 14 'Penthouse 3' Seo Jin tự tử trong tập 14 "Penthouse 3". Video: SBS

Đa phần khán giả không hài lòng với kết thúc khi sáu nhân vật chính đều qua đời. Trước đó, Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon), Yoon Hee (Eugene)và bác sĩ Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon) lần lượt nhận kết cục bi thảm. Tài khoản Lee Hi bình luận trên Naver: "Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi xem một bộ phim mà nhân vật chính đều chết hết, không có một chút nhân văn, thông điệp gì hết". Khán giả Ha Doan viết trên Facebook: "Biên kịch chắc muốn làm phần bốn với tiêu đề 'Cuộc chiến dưới địa ngục' chăng?".

Ngược lại, một số người xem cho rằng cái kết đau lòng nhưng hợp lý với các nhân vật. Trong suốt phần phim, họ tranh đấu, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Theo Osen, ý nghĩa về sự sống, sự nhân văn được truyền tải qua số phận con của họ, với màu sắc tươi sáng hơn. Rona (Kim Hyun Soo) - con gái Yoon Hee - trở nên nổi tiếng và về Hàn Quốc để tổ chức buổi biểu diễn. Seok Kyung (Han Ji Hyun) - con của Su Ryeon - làm gia sư dạy nhạc, phục vụ ở quán thịt nướng để tự trang trải cuộc sống. Anh gặp lại Rona và cả hai quyết định ở bên nhau. Eun Byul (Choi Ye Bin) - con gái Seo Jin - hạnh phúc khi trở thành nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng trong nhà thờ.

Khán giả Seokrona viết trên Twitter: "Chúng ta không thể mong đợi một cái kết màu hồng khi từ đầu đến cuối phim là những bi kịch không hồi kết. Tôi thực sự xúc động với chi tiết Seok Kyung viết thư gửi mẹ nơi thiên đường. Nó khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh cha mẹ ở nơi xa dõi theo những đứa con trưởng thành. Một cái kết đẹp".

Đạo diễn Joo Dong Min cảm ơn khán giả đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ vui, buồn đến giận dữ... cùng các nhân vật trong phim. Theo Nielsen Korea, tập 14 phim Penthouse 3 có tỷ lệ người xem trung bình trên toàn quốc là 19.1% - cao nhất khung giờ phát sóng.

Su Ryeon, Logan Lee trong tập 14 "Penthouse 3" Su Ryeon, Logan Lee trong tập 14 "Penthouse 3". Video: SBS

Penthouse 3 do Joo Dong Min đạo diễn, Kim Soon Ok biên kịch, xoay quanh sự đấu đá giành quyền lực, danh vọng của giới thượng lưu, với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi: Kim So Yeon, Lee Ji Ah, Uhm Ki Joon... Hai phần đầu lập kỷ lục về tỷ lệ người xem bởi nội dung kịch tính.

Hiểu Nhân