Ê-kíp 'Penthouse 3' xin lỗi vì gợi nỗi đau thảm họa

Hàn QuốcĐoàn phim "Penthouse 3" xin lỗi khán giả, cắt toàn cảnh liên quan thảm họa sập tòa nhà Gwangju và động đất Pohang khỏi phim, chiều 4/9.

Đội ngũ sản xuất SBS xác nhận một số phân cảnh trong tập 13 Penthouse 3 (phát sóng tối 3/9) không phù hợp, dùng hình tư liệu tòa nhà đổ sập lên một chiếc xe bus ở thành phố Gwangju hồi tháng 6 và thiệt hại do trận động đất ở Pohang năm 2017 để tường thuật hậu quả vụ đánh bom trong phim.

Đại diện SBS nói: "Chúng tôi cúi đầu xin lỗi tất cả nạn nhân, gia đình của họ và khán giả vì sự cố này. Sau khi xác nhận đoạn phim có vấn đề, chúng tôi đã yêu cầu xóa tất cả cảnh này khỏi mọi nền tảng phát trực tuyến. Đồng thời điều tra lý do đoạn phim được sử dụng và đảm bảo sự cố như vậy không tái diễn. Một lần nữa, xin lỗi vì đã khơi dậy nỗi đau và sự thất vọng".

Cảnh phóng viên đưa tin về vụ đánh bom trong tập 13. Ảnh: SBS

Trong tập phim, nhân vật Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon) đã kích hoạt bom khiến cung điện Hera, trung tâm thương mại lẫn khu phức hợp dân cư... nổ tung, các cơ quan truyền thông nhanh đến đưa tin. Phát thanh viên lập tức tường thuật và cập nhật video hiện trường.

Tờ My Daily phát hiện cảnh được lấy từ hình ảnh thực tế của hai thảm họa. Hôm 9/6, tòa nhà trong quá trình phá dỡ ở thành phố Gwangju đã đổ sụp lên một chiếc xe bus gần đó, khiến ít nhất chín người chết và tám người bị thương. Năm 2017, hơn 50 người bị thương và gần 1.100 ngôi nhà bị tàn phá sau trận động đất mạnh 5,4 độ richter rung chuyển thành phố cảng Pohang.

Ngay khi phim lên sóng, nhiều khán giả chỉ trích đoàn phim khơi lại nỗi đau của gia đình các nạn nhân. Họ viết: "Thật sốc khi video thực tế vụ tai nạn được tổng hợp và xuất hiện trong phim truyền hình", "Có ổn không khi nhà sản xuất và đơn vị quản lý sử dụng những tư liệu chưa xin phép này?", "Thật đáng trách, lẽ ra họ nên thực hiện cảnh quay mới"...

Kim So Yeon trong 'Penthouse' phần ba Một cảnh trong phim "Penthouse 3". Ảnh: SBS

Penthouse 3 do Joo Dong Min đạo diễn, Kim Soon Ok biên kịch, xoay quanh sự đấu đá giành quyền lực, danh vọng của giới thượng lưu, với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi: Kim So Yeon, Lee Ji Ah, Uhm Ki Joon... Hai phần đầu lập kỷ lục về tỷ lệ người xem bởi nội dung kịch tính.

Phi Yến