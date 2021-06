'Penthouse' 3 gây chú ý từ tập đầu tiên

"Penthouse 3" tập một thu hút người xem bởi cuộc sống ngục tù gay cấn của Cheon Seo Jin, Ju Dan Tae.

* Bài tiết lộ nội dung phim

Theo Nielsen Korea, tập 1 của Penthouse 3 đạt rating (tỷ lệ người xem) lên tới 19,5 % - vượt xa hai phần trước. Phim cũng trở thành tác phẩm được xem nhiều nhất trên các kênh truyền hình Hàn Quốc vào tối Thứ sáu.

Trở lại trong sự kỳ vọng của khán giả, tập một (phát tối 4/6) xoay quanh cuộc sống trong trại giam của các nhân vật. Cô giáo Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) bị các đàn chị trong tù hành hạ vì thái độ chống đối. Cô sau đó giả vờ bị tâm thần bằng cách hát opera, khóc lóc giữa đêm rồi lên cơn động kinh nhằm trốn thoát.

Ở phía trại giam nam, Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) chi tiền để được ở riêng nhưng không ngờ lại chung phòng với đại ca trong tù. Anh liên tục bị nhóm phạm nhân bắt nạt, đánh hội đồng. Ju Dan Tae lên kế hoạch thoát khỏi nhà giam bằng việc khiêu khích Yoon Chul (Yoon Jong Hoon) đánh mình.

Cheon Seo Jin giả vờ động kinh Cheon Seo Jin giả vờ động kinh. Video: Vieon.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều khán giả bàn luận về nội dung phim. Đa phần người xem thích thú trước cuộc sống tù tội gay cấn nhưng cũng đầy tiếng cười. Các tình tiết: Cheon Seo Jin tranh giành thịt, đồ ăn với phạm nhân khác, vợ chồng nghị sĩ Gyu Jin trở thành tay sai cho các tù nhân máu mặt... khiến khán giả thích thú.

Trong khi đó, một số khán giả cho rằng chi tiết nhân vật dễ dàng trốn tù, giết người trên đường phố, hay quản giáo, bác sĩ dễ dàng bị mua chuộc... phi lý. Trên Facebook, tài khoản Hong Linh nhận xét: "Mở màn phần ba khá thú vị với bối cảnh trong tù nhưng phim cũng có nhiều tình tiết vô lý khi các nhân vật dễ dàng thực hiện âm mưu, tội ác như ở chốn không người".

Cuộc sống trong tù của các nhật với nhiều tình tiết hài hước. Ảnh: Vieon.

Diễn xuất của dàn diễn viên như Kim So Yeon, Uhm Ki Joon... được đánh giá cao. Kim So Yeon gây ấn tượng với cảnh giả vờ tâm thần qua ánh mắt đờ đẫn, biểu cảm điên loạn... Trong khi Uhm Ki Joon lột tả vẻ nguy hiểm, đầy mưu kế qua ánh mắt đăm chiêu và nụ cười nửa miệng. Trên Naver, khán giả So Jin viết: "Tập một vừa hài hước, vừa kịch tính. Thật sự đáng mong chờ ở những tập tiếp theo. Diễn xuất của các nhân vật thì khỏi bàn. Thực sự khi xem cảnh cô Cheon phát điên trong tù vừa buồn cười, vừa thán phục tài năng của Kim So Yeon".

Phim Penthouse 3 xoay quanh sự đấu đá giành quyền lực, danh vọng của giới thượng lưu, dài 11 tập. Hai mùa đầu gây sốt bởi nội dung kịch tính cùng diễn xuất của dàn sao.

Ju Dan Tae giết Logan Lee Ju Dan Tae .giết Logan Lee. Video: Vieon.

Hiểu Nhân