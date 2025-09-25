Khán giả Đức 'hiến giày' giúp runner hoàn thành Berlin Marathon

ĐứcJay Glidewell, runner nghiệp dư người Mỹ, bị rách giày nhưng được một CĐV bên đường cho mượn để tiếp tục chạy nốt Berlin Marathon 2025.

Trên đường chạy thủ đô nước Đức sáng 21/9, Glidewell sử dụng đôi Nike Vaporfly đồng hành cùng anh nhiều năm. Nhưng đến mốc 10 km, chiếc giày bên phải bị bung đế, buộc anh tính đến viễn cảnh chạy chân trần thêm 32 km còn lại.

Khán giả Đức 'hiến giày' giúp runner thi đấu Berlin Marathon Jay Glidewell được một người lạ mặt cho mượn giày để tiếp tục thi đấu Berlin Marathon 2025.

Nhưng đúng lúc ấy, "phép màu Berlin" xuất hiện. Từ ngoài rào chắn, một khán giả người Đức tên Sven Hock đề nghị trợ giúp và nhanh chóng tháo giày, đưa cho Glidewell. Nhờ món quà giữa chặng, Glidewell tiếp tục cuộc đua và về đích trong 3 giờ 10 phút 33 giây.

"Anh ấy đã cứu tôi khỏi một chuyến thẳng đến phòng bác sĩ chỉnh hình", Glidewell hài hước viết trên mạng xã hội. "Tôi thật sự không biết nói gì ngoài lòng biết ơn, một khán giả ngẫu nhiên nay trở thành bạn".

Jay Glidewell chụp ảnh với chiếc giày bung đế sau khi hoàn thành Berlin Marathon 2025.

Điều thú vị là Hock đề nghị cho luôn cả hai chiếc giày, nhưng Glidewell khẳng định chỉ cần chiếc bên phải. Nhưng đến mốc 38 km, giày trái cũng nứt toác, khiến runner người Mỹ phải vừa chạy vừa đi bộ quãng đường cuối trong cảnh lệch lạc - chân trái chỉ đi tất, chân phải mang giày của Hock.

Bạn gái của Hock, Stefanie, sau đó chia sẻ khoảnh khắc này trên mạng xã hội: "Mọi thứ đều đúng: đúng lúc, đúng chỗ và đúng cỡ giày. Đơn giản chỉ là sự trùng hợp kỳ diệu".

Jay Glidewell (phải) chụp ảnh với Sven Hock - người cho anh mượn giày.

Glidewell tiết lộ đã dùng đôi Vaporfly từ năm 2019, trải qua nhiều giải marathon. Berlin chính thức khép lại hành trình của đôi giày cũ kỹ, nhưng đồng thời mở ra cột mốc mới trong sự nghiệp chạy bộ của anh.

Với sự giúp đỡ bất ngờ từ một người xa lạ, Glidewell đã hoàn tất giải World Marathon Major thứ ba, và đang hướng tới chinh phục Tokyo Marathon vào tháng 3/2026.

Berlin Marathon là giải chạy thường niên diễn ra tại thành phố Berlin, thành viên hệ thống sáu giải chạy lớn nhất hành tinh - World Marathon Majors (WMM), bên cạnh các giải ở New York, Boston, Chicago, London, Tokyo và Sydney.

Các chân chạy Kenya thống trị Berlin Marathon 2025. Sabastian Sawe vô địch nội dung nam với 2 giờ 2 phút 16 giây, còn Rosemary Wanjiru về nhất nội dung nữ với 2 giờ 21 phút 5 giây.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)