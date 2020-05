Khán giả dự đoán kết phim 'Thế giới hôn nhân'

Trước hai tập cuối "Thế giới hôn nhân", nhiều người dự đoán Sun Woo tìm được hạnh phúc mới, Tae Oh trả giá vì chuyện ngoại tình.

Trailer tập 15 thu hút hơn 2,2 triệu lượt người xem, hơn hai nghìn lượt bình luận trên Naver. Trong đó nhiều khán giả đưa ra dự đoán kết phim. Tài khoản Nachini cho rằng nữ chính Sun Woo (Kim Hee Ae) sống hạnh phúc sau thời gian bị chồng hãm hại, con trai hư hỏng, công việc không thuận lợi.

Trailer "Thế giới hôn nhân" tập 15 Trailer tập 15 phim "Thế giới hôn nhân". Video: jTBC.

Ở tập 14, khi Sun Woo tìm đến cái chết, cô được bác sĩ Yoon Gi (Lee Mo Saeng đóng) cứu sống. Nhiều khán giả đoán họ kết hôn và cùng nuôi dạy Joon Young - con trai Sun Woo. Một số người viết: "Sun Woo cùng con trai đến một vùng đất mới, sống cuộc đời yên bình", "Tôi mong Sun Woo hạnh phúc bên bác sĩ Yoon Gi nhưng nếu không được thì mẹ đơn thân sống cùng con trai cũng không sao, đừng để phim kết thúc như Doctor Foster". Ở bản gốc Doctor Foster của đài BBC chiếu năm 2015, nhân vật này sống cô quạnh vì con trai bỏ nhà đi.

Trái ngược Sun Woo, khán giả cho rằng nam chính Tae Oh (Park Hae Joon) sẽ bị trừng phạt thích đáng. Khán giả bình luận trên kênh Youtube của nhà đài: "Tae Oh phải mất tất cả gia đình, sự nghiệp và cuốn gói khỏi Gosan", "Tae Oh đến với Da Kyung vì tiền nên sau khi phát hiện anh quan hệ với vợ cũ, chắc chắn gia đình cô ấy không để yên", "Phải cho Tae Oh trắng tay để anh ta thấm thía cuộc đời".

Thế giới hôn nhân tập 14 Tae Oh đánh con trong tập 14. Video: jTBC.

Khán giả chia hai luồng ý kiến dự đoán số phận "người thứ ba" Da Kyung (Han So Hee). Nhiều người nói cô không xứng đáng được hạnh phúc bởi phá vỡ hôn nhân của người khác. Tài khoản Kyushu viết: "Da Kyung nên nhận những gì mà Sun Woo từng trải qua ở đầu phim". Một số ý kiến bày tỏ Da Kyung sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Khán giả Choi Young bình luận: "Lỗi của Da Kyung là yêu lầm một người đàn ông tồi. Hy vọng cô ấy tìm được một bến đỗ mới". Trong bản phim gốc, nhân vật này ly hôn và một mình nuôi con.

Ngoài ra, khán giả còn đưa ra giả thiết về cái kết cho loạt nhân vật phụ. Cậu bé Joon Young (Jeon Jin Seo) thoát khỏi trầm cảm và sống hạnh phúc bên mẹ. Cặp vợ chồng Jae Hyuk (Kim Min Young) - Ye Rim (Park Sun Young) yêu lại từ đầu, còn bác sĩ Myung Sook (Chae Gook Hee) lên chức viện phó sau khi Sun Woo nghỉ việc.

Khán giả dự đoán kết phim 'Thế giới hôn nhân' Da Kyung phát hiện chồng ngủ với vợ cũ. Video: jTBC.

Thế giới hôn nhân làm lại từ series Doctor Foster của đài BBC chiếu năm 2015, thay đổi nhiều về nội dung so với bản gốc. Phim khai thác mặt tối của đời sống hôn nhân. Quan hệ giữa hai nhân vật chính Sun Woo và Tae Oh từ ngọt ngào sang căng thẳng khi nảy sinh chuyện ngoại tình. Sau ly hôn, Tae Oh tìm mọi cách hãm hại vợ cũ và giành quyền nuôi con. Tác phẩm gồm 16 tập, được dán nhãn 19+ vì có các cảnh ân ái, bạo lực. Hai tập cuối sẽ lên sóng jTBC vào tối 15 và 16/5.

