﻿﻿Jeon Jin Seo: Tài không đợi tuổi

Jeon Jin Seo sinh ngày 28/5/2006 ở Gyeonggi-do, tỉnh Ansan. Cậu ra mắt năm 2012 khi mới sáu tuổi trong phim Only Because It's You của đài SBS. Sau đó, sao nhí gia nhập công ty quản lý T1 Entertainment. Nhờ diện mạo sáng, hoạt bát, Jeon Jin Seo lọt "mắt xanh" của các đạo diễn.