'Ảnh hậu' Kim Hee Ae cùng chồng vượt sóng gió

Hai năm sau cưới, chồng đại gia ngành công nghệ thông tin của Kim Hee Ae bị phá sản.

Kim Hee Ae hiện gây chú ý khi vào vai bác sĩ Sun Woo trong tác phẩm gắn mác 19+ Thế giới hôn nhân. Sun Woo bị chồng phản bội nên căm hận và tìm cách trả thù. Phim đạt 20% tỷ lệ người xem ở tập 8, trở thành tác phẩm ăn khách thứ hai trong lịch sử đài jTBC. Trên Naver, diễn viên 53 tuổi được khen ngợi lột tả ấn tượng sự đau khổ của người vợ bị phản bội, lẫn sự giằng xé, hận thù đến mức mất kiểm soát bản thân. Ngoài đời, Kim Hee Ae hạnh phúc bên chồng và hai con.

Trích đoạn phim Thế giới hôn nhân tập 6 Trích đoạn của Kim Hee Ae trong "Thế giới hôn nhân". Video: jTBC.

Kim Hee Ae kết hôn năm 1996 với doanh nhân Lee Chan Jin, sinh năm 1965 tại Incheon. Anh tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư cơ khí Đại học quốc gia Seoul và được mệnh danh là Bill Gates của Hàn Quốc vì có nhiều đóng góp cho ngành công nghệ thông tin. Anh hiện là giám đốc điều hành công ty Fortis.

Khi tham gia show thực tế Sisters Over Flowers năm 2013, Kim Hee Ae kể quen chồng qua sự giới thiệu của anh rể. Lần đầu gặp mặt, anh không gây ấn tượng với cô vì ăn mặc không đẹp và ngoại hình khiêm tốn. Cô nói: "Nhưng nhìn thấy đế giày mòn và đôi tất ướt nước mưa của anh, tôi lại có chút cảm động". Trên Byeolbyul Talk Show của TVChosun, Lee Chan Jin cho biết Kim Hee Ae phải lòng anh nhờ kỹ năng sử dụng máy tính. Diễn viên cũng thừa nhận điều này trong chương trình của tvN: "Khi đó, anh ấy không có xe nên ngày nào tôi cũng đưa anh về nhà. Tôi lái xe, anh ngồi cạnh mở máy tính ra gõ gì đó. Tôi nhìn sang thấy ngón tay rất trắng, dài, trông có vẻ là người thông minh".

Cả hai nên duyên vợ chồng chỉ sau ba tháng hẹn hò. Đám cưới có sự tham gia của nhiều chính trị gia và tên tuổi trong giới giải trí. Khi đó, truyền thông xứ Hàn cho rằng diễn viên nhanh chóng kết hôn vì ông xã đại gia. Tuy nhiên, trong show Healing Camp, cô nói không tìm hiểu nhiều về công việc của chồng. Thậm chí, mới đầu cô còn nhầm tên chồng Chan Jin thành Chang Jin. "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu sống mà không để tâm đến những thứ đó", cô nói.

Vợ chồng Hee Ae (giữa) trong lễ cưới hồi tháng 9/1996. Ảnh: Sportschosun.

24 năm bên nhau, Kim Hee Ae cùng chồng trải qua sóng gió trong cuộc sống. Năm 1998, công ty của Lee Chan Jin phá sản do sao chép sáng chế và ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Theo Daum, khi đó, Kim Hee Ae mới sinh con trai đầu lòng không lâu. Diễn viên luôn bên cạnh động viên, ủng hộ chồng. Cô chăm sóc con, quán xuyến nhà cửa để anh có thời gian tập trung cho dự án mới. Năm 1999, Kim Hee Ae quay trở lại làng giải trí và tham gia bộ phim You're One of a Kind của đài MBC, tập đầu tư kinh doanh để giảm gánh nặng kinh tế cho chồng. Lee Chan Jin sau đó tái khởi nghiệp thành công với vai trò CEO công ty DreamWiz. Trong nhiều bài phát biểu, anh cảm ơn vợ đồng hành trong khoảng thời gian khó khăn.

Năm 2007, Kim Hee Ae bị đồn ly thân và có quan hệ với bạn diễn Bae Jong Ok khi tham gia dự án phim My Man's Woman. Lee Chan Jin tin tưởng vợ, nói không quan tâm những tin đồn vô căn cứ. Công ty quản lý của Hee Ae phủ nhận: "Cuộc hôn nhân của cô ấy vẫn ổn thỏa. Hee Ae thường xuyên trò chuyện với chồng lúc nghỉ quay. Chúng tôi không hiểu tại sao lại có tin đồn như vậy. Phải chăng vì diễn xuất của cô ấy quá tốt nên khán giả nhầm lẫn giữa phim và đời thường". Bạn thân của cô cũng nói trên Chosun: "Cứ khi nào rảnh rỗi, không bận lịch làm việc là Kim lại dành thời gian bên chồng con".

Kim Hee Ae và chồng sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu USD. Ảnh: Hankyung.

Vợ chồng Kim Hee Ae có hai con trai, con đầu du học tại Mỹ, bé thứ hai học trung học ở Jeju, Hàn Quốc. Trong một số bài phỏng vấn, diễn viên khen chồng hiền lành, biết quan tâm vợ con. Khi tham gia show Mom's Diary năm 2019, cô cho biết gặp nhiều khó khăn khi phải chăm sóc hai con trai. Cô nói: "Tôi áp lực khi phải làm tốt cả ba vai trò diễn viên, làm vợ và làm mẹ cùng lúc. Nhưng may mắn có chồng bên cạnh". Lee Chan Jin ủng hộ công việc của vợ, hỗ trợ chăm sóc, dạy con học bài mỗi khi có thời gian. Trên Instagram cá nhân, anh thi thoảng chia sẻ những chuyện vui, kỷ niệm bên vợ. Cả hai thường đi du lịch, hâm nóng tình cảm. Doanh nhân khen Hee Ae là "người vợ tuyệt vời nhất".

Trên Straitstimes, Hee Ae nói chồng và gia đình tôn trọng công việc của cô. "Chồng luôn ủng hộ mà không cần phải theo dõi chính xác mọi việc tôi làm cho vai diễn. Tôi cảm thấy thoải mái vì điều đó". Bởi thế, cô sẵn sàng vào vai người thứ ba, ngoại tình hay đóng cảnh nóng với bạn diễn.

Ở tuổi 53, Kim Hee Ae vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ và vóc dáng thon gọn. Trên tạp chí Cosmopolitan, diễn viên nói duy trì cân nặng 49 kg (không tính thời gian mang thai, sinh con) trong suốt 30 năm qua. Cô tập thể dục mỗi ngày dù bận rộn, kết hợp chế độ ăn khoa học. "Tôi không tin vào các chế độ ăn kiêng mà nghĩ rằng việc giữ dáng là một kế hoạch dài hạn và phải tập luyện thường xuyên", cô nói.

Kim Hee Ae sinh năm 1967, là tên tuổi gạo cội màn ảnh Hàn. Cô nổi tiếng với loạt phim Sons and Daughters, Perfect Love, Người tình của chồng tôi, Người vợ đáng thương, Secret Affair... Cô nhiều lần đoạt giải "Diễn viên xuất sắc" tại Baeksang Arts Awards - giải thưởng uy tín của Hàn Quốc ở cả hai mảng điện ảnh, truyền hình.

Hiểu Nhân