'Thế giới hôn nhân' tăng kịch tính với án mạng

Vụ án mạng xuất hiện trong tập 10 phim 19+ "Thế giới hôn nhân" khiến khán giả tò mò về nạn nhân và hung thủ.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tỷ lệ người xem ở tập 10 tăng cao, đạt 22,9%, dẫn đầu so với các chương trình chiếu cùng khung giờ. Khán giả bàn tán về tình tiết phim, đặc biệt là án mạng. Các từ khóa liên quan như "ga Gosan" - nơi xảy ra vụ án, "Thế giới hôn nhân, ga Gosan" vào top tìm kiếm.

Nhiều khán giả dự đoán nạn nhân là Min Hyun Seo (Shin Eun Woo đóng). Cô từng là bệnh nhân của bác sĩ Sun Woo (Kim Hee Ae), được Sun Woo giúp thoát khỏi gã người yêu vũ phu bằng cách tống hắn vào tù. Để trả ơn, Hyun Seo theo dõi, thu thập chứng cứ ngoại tình của Tae Oh (Park Hae Joon) - chồng Sun Woo.

Sau khi mãn hạn tù, bạn trai Hyun Seo - Park In Gyu (Lee Hak Joo) - giúp Tae Oh đe dọa, hành hung Sun Woo. Hắn dùng số tiền nhận được để níu kéo Hyun Seo, hy vọng bắt đầu cuộc sống mới. Nghe theo lời khuyên của Sun Woo, Hyun Seo chạy trốn khỏi thành phố nhưng bị bạn trai tìm thấy và án mạng xảy ra.

Án mạng trong phim 19+ 'Thế giới hôn nhân' Trích đoạn cuối tập 10 phim "Thế giới hôn nhân". Video: jTBC, Vie.

Trên Pann, khán giả viết: "Số phận của Hyun Seo quá bi thảm", "Tôi không tin Park In Gyu có thể giết bạn gái, phải chăng đây là âm mưu để buộc tội Sun Woo?", "Vụ án mạng làm bộ phim trở nên kịch tính, dường như đây là lúc Sun Woo phải đối diện với sóng gió thực sự"... Một số khác dự đoán nạn nhân có thể không phải Huyn Seo. "Nhiều khả năng In Gyu chết và mọi chuyện có liên quan đến Tae Oh", một khán giả viết.

Phim tiếp tục khai thác nhiều mảng tối trong cuộc sống, mối quan hệ giữa các nhân vật. Tae Oh ngày càng "bệnh hoạn" khi ghen tuông và tìm mọi cách hãm hại Sun Woo. Trong khi đó, Da Kyung (Han Seo Hee) - vợ hiện tại của anh -luôn bất an và tìm ra nhiều bằng chứng chồng thương nhớ vợ cũ. Cặp nhân vật phụ Je Hyuk (Kim Young Min) và Ye Rim (Park Sun Young) chuẩn bị ly hôn do vướng bẫy của Tae Oh.

Trích đoạn Thế giới hôn nhân tập 10 Trích đoạn Ye Rim nhận được hình ảnh chồng ngủ với người khác. Video: jTBC, Vie.

Thế giới hôn nhân cải biên từ series Doctor Foster của đài BBC chiếu năm 2015. Tác phẩm thu hút bởi vấn đề ngoại tình, mặt tối hôn nhân. Đạo diễn phim là Mo Wan Il - người chỉ đạo Misty, phim 19+ gây sốt Hàn Quốc năm 2018.

Hiểu Nhân