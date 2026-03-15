Khai trương trung tâm dữ liệu tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm dữ liệu tỉnh Thái Nguyên gồm kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và ứng dụng C-Thainguyen bản nâng cấp, vận hành từ ngày 13/3.

Trung tâm dữ liệu tỉnh Thái Nguyên được tích hợp nhiều hệ thống số nhằm hỗ trợ chính quyền điều hành và khai thác dữ liệu tập trung.

Hệ thống được xây dựng nhằm tập trung các nguồn dữ liệu đang phân tán tại các sở, ngành, đồng thời chuẩn hóa, làm sạch và tích hợp dữ liệu. Từ đó, tỉnh có thể xây dựng các kịch bản điều hành dựa trên dữ liệu.

Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, trung tâm dữ liệu tỉnh hiện đã tích hợp 42 cơ sở dữ liệu. Nhiều hệ thống được kết nối và chia sẻ dữ liệu tự động theo thời gian thực thông qua API (giao thức cho phép các ứng dụng phần mềm giao tiếp với nhau để trao đổi dữ liệu), tạo nền tảng cho việc phân tích và hỗ trợ ra quyết định.

Trung tâm cũng là hạ tầng số để các cơ quan, đơn vị khai thác dữ liệu phục vụ điều hành. Người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin, sử dụng các dịch vụ số, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan cho rằng sự kiện đánh dấu bước chuyển của địa phương từ "quản lý hành chính truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu".

Bà yêu cầu duy trì việc cập nhật, chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu cho hệ thống. Dữ liệu kết nối về kho dùng chung cần bảo đảm các tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung" và được cập nhật theo thời gian thực.

Trung tâm dữ liệu tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Vân Anh

Theo bà Loan, trung tâm dữ liệu Thái Nguyên có thể xem như "bộ não số", phục vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Các kịch bản điều hành trên IOC cần gắn với thực tiễn.

Dữ liệu của trung tâm phải được khai thác để theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình cũng như phục vụ các cuộc họp giao ban của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu hệ thống được vận hành theo đúng các tiêu chuẩn về an toàn thông tin.

Liên quan đến dữ liệu, hồi tháng 7/2025, khi Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với khối chuyển đổi số ông nhấn mạnh thay vì xây dựng cơ sở dữ liệu trước rồi tìm ứng dụng, cần khởi đầu từ ứng dụng gắn với dữ liệu cụ thể. Sau đó, cơ sở dữ liệu đã hình thành có thể được sử dụng tiếp trong những việc khác. Ví dụ, tạo công cụ tra cứu cho cán bộ xã về chính quyền hai cấp, từ đó phát triển thành trợ lý ảo phục vụ cán bộ công chức.

Bộ trưởng nhấn mạnh chuyển đổi số chỉ có tác động rõ ràng đến tăng trưởng kinh tế khi gắn với đổi mới sáng tạo và có đo lường cụ thể. Sau quá trình "khởi động", giờ là lúc chuyển đổi số tạo ra được kết quả cuối cùng. Các nhiệm vụ Bộ yêu cầu khối chuyển đổi số hoàn thành sớm gồm: dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trung tâm điều hành thông minh (IOC) và trục kết nối chia sẻ dữ liệu.

Trọng Đạt

TP HCM khởi công Trung tâm dữ liệu AI hơn 2 tỷ USD dịp 30/4

Nhiều 'ông lớn' cam kết đầu tư hạ tầng dữ liệu tại TP HCM

Việt Nam có thêm mạng lưới trung tâm dữ liệu AI tỷ USD