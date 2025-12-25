Việt Nam có thêm mạng lưới trung tâm dữ liệu AI tỷ USD

Dự án trung tâm dữ liệu AI công suất 100 MW, tổng vốn một tỷ USD, sẽ được triển khai theo ba giai đoạn tại Việt Nam.

Create Capital Vietnam, Haimaker.ai và liên doanh Vietnam Data Gen công bố kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu AI với tổng công suất thiết kế 100 MW. Dự án có tổng mức đầu tư một tỷ USD, giải ngân theo từng giai đoạn, gắn với nhu cầu thị trường.

Giai đoạn một của dự án được triển khai tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, công suất từ 10 đến 20 MW, với vốn đầu tư 100-200 triệu USD. Trong giai đoạn hai, dự án mở rộng công suất lên 40-60 MW, với vốn 400-600 triệu USD. Giai đoạn ba đưa quy mô mạng lưới trung tâm dữ liệu AI lên 100 MW, đạt năng lực vận hành ở cấp quốc gia và khu vực.

Liên doanh Vietnam Data Gen ký hợp đồng với khách hàng đầu tiên của dự án. Ảnh: Đăng Khoa

Theo các bên tham gia, việc triển khai theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm dự án có thể điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu thực tế, thay vì đầu tư dàn trải từ đầu. Về mặt kỹ thuật, trung tâm dữ liệu đặt tại vị trí đáp ứng ba yêu cầu: nguồn điện ổn định, hạ tầng Internet kết nối quốc tế và mật độ doanh nghiệp cao..

Mỗi trung tâm được thiết kế theo mô hình giá đỡ mật độ cao, phù hợp cho các hệ thống tính toán sử dụng GPU. Nhóm khách hàng mục tiêu của mạng lưới này là cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ đám mây và các công ty công nghệ, phát triển ứng dụng AI.

Ông Su Le, nhà sáng lập Haimaker, cho biết dự án hướng tới xây dựng hạ tầng cho phép dữ liệu được lưu trữ và xử lý trong nước, đáp ứng yêu cầu về khối lượng tính toán lớn nhưng vẫn đảm bảo chủ quyền dữ liệu.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhận định, dự án trung tâm dữ liệu AI công suất 100 MW sẽ góp phần nâng cao năng lực tính toán trong nước, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam là "quốc gia có chủ quyền AI".

Khu vực chứa tủ rack trong một trung tâm dữ liệu tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Lưu Quý

Dự án được công bố trong bối cảnh AI được dự báo đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo IDC, đến năm 2030, AI có thể đóng góp 5.000 tỷ USD cho nền kinh tế thế giới, chủ yếu thông qua tự động hóa, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tại Việt Nam, báo cáo Nền kinh tế AI do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Boston Consulting Group công bố cho thấy, đến năm 2040, AI có thể đóng góp 120-130 tỷ USD cho tăng trưởng kinh tế. Trong đó, 45-55 tỷ USD đến từ nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ ứng dụng AI; 60-75 tỷ USD từ phần chi phí tiết kiệm nhờ tăng năng suất.

Hiện Việt Nam có 41 trung tâm dữ liệu phục vụ thương mại, với tổng công suất thiết kế 221 MW. Trong một năm qua, nhiều dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn cũng đã được công bố.

Hồi tháng 8, Viettel khởi công Trung tâm dữ liệu An Khánh, trên diện tích 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng. Dự án có công suất thiết kế 60 MW, kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc.

Cùng tháng, Bộ Công an khánh thành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 với tổng vốn đầu tư hơn 16.800 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những trung tâm dữ liệu lớn và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

Đến tháng 10, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM cho biết tập đoàn G42 của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất dự kiến đầu tư hai tỷ USD để xây dựng trung tâm siêu dữ liệu AI tại TP HCM.

Trọng Đạt