Nhiều 'ông lớn' cam kết đầu tư hạ tầng dữ liệu tại TP HCM

TP HCMG42, FPT, Viet Thai Group, VinaCapital cam kết đầu tư hàng tỷ USD phát triển trung tâm dữ liệu siêu quy mô, hạ tầng dữ liệu gắn với năng lượng xanh và lĩnh vực tài chính số, tài sản số.

Các biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số, trung tâm dữ liệu lớn và Trung tâm Tài chính quốc tế, do UBND TP HCM tổ chức tối 8/2. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo UBND thành phố, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, sở, ngành, cùng đại sứ, tổ chức quốc tế và lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ, tài chính lớn.

Theo UBND TP HCM, hội nghị là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa tầm nhìn xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, hiện đại và Trung tâm Tài chính quốc tế, dựa trên nền tảng hạ tầng số, trung tâm dữ liệu quy mô lớn (hyperscale data center), trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.

Thành phố xác định hạ tầng dữ liệu không chỉ phục vụ chuyển đổi số, mà còn là điều kiện tiên quyết để thu hút tổ chức tài chính quốc tế, doanh nghiệp fintech và tập đoàn công nghệ toàn cầu. Cùng với đó là yêu cầu phát triển hạ tầng năng lượng xanh, bảo đảm vận hành bền vững cho các khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Mục tiêu thực hiện nhiều dự án hạ tầng dữ liệu tỷ USD tại TP HCM

Tại hội nghị, tập đoàn G42 (UAE), doanh nghiệp công nghệ quy mô hoạt động toàn cầu, và liên danh nhà đầu tư trong nước gồm FPT và Viet Thai Group đã ký kết thỏa thuận khung hợp tác dài hạn giữa nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại Việt Nam.

G42 (UAE) và Liên danh nhà đầu tư FPT - Việt Thái ký kết Thỏa thuận khung hợp tác dài hạn, tối 8/2. Ảnh: An Phương

Theo thỏa thuận, các bên dự kiến cùng đầu tư, xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặt tại Việt Nam, làm nền tảng cung cấp dịch vụ AI và điện toán đám mây cho khu vực công, doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế. Dự án hướng tới phục vụ ứng dụng AI quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu xử lý và lưu trữ khối lượng dữ liệu ngày càng tăng của nền kinh tế số.

G42 hiện sở hữu năng lực triển khai hạ tầng AI toàn cầu, từng xây dựng các cụm hạ tầng tính toán lớn phục vụ nhu cầu AI cấp quốc gia và khu vực. Việc hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam được kỳ vọng giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hạ tầng số toàn cầu, từng bước trở thành điểm đến quan trọng về dữ liệu và AI trong khu vực.

Hợp tác có tổng giá trị đầu tư dự kiến hàng tỷ USD, tập trung hạ tầng dữ liệu, AI và điện toán đám mây có chủ quyền dữ liệu, được xem là một trong những dự án hạ tầng số lớn nhất từ trước đến nay tại TP HCM.

Bên cạnh trung tâm dữ liệu siêu quy mô, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM và Liên danh nhà đầu tư VinaCapital - FPT - Việt Thái ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn gắn với khu phức hợp sáng tạo - đổi mới - công nghệ tại TP HCM.

TP HCM và nhóm nhà đầu tư thống nhất cùng xây dựng hạ tầng số chiến lược, hướng tới đưa thành phố trở thành trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số của khu vực. Nhóm nhà đầu tư sẽ tổ chức triển khai dự án, thu hút tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong lĩnh vực AI, bán dẫn, dữ liệu và nghiên cứu và phát triển. Thành phố sẽ hỗ trợ về chính sách, thủ tục hành chính, quỹ đất phù hợp và nguồn điện ổn định.

Trong thỏa thuận khác, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM ký kết với VinaCapital thúc đẩy các dự án hạ tầng dữ liệu kết hợp giải pháp năng lượng xanh. Đây là hướng đi nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành bền vững của các trung tâm dữ liệu thế hệ mới - lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn và chịu nhiều tiêu chuẩn môi trường từ các nhà đầu tư quốc tế.

Ở lĩnh vực tài chính số, Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với liên danh VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu để nghiên cứu, phát triển và vận hành Quỹ Đầu tư Tài sản số TP HCM (HCMC Digital Asset Fund).

Quỹ được định hướng trở thành nguồn vốn "kiến tạo thị trường", hỗ trợ hình thành hệ sinh thái tài chính on-chain trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính quốc tế. Theo kế hoạch, quỹ sẽ huy động và triển khai vốn theo lộ trình nhiều giai đoạn, với quy mô mục tiêu hướng tới một tỷ USD.

Dữ liệu là nền tảng tăng trưởng dài hạn

Tại hội nghị, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT, cho rằng Việt Nam đang đứng trước lựa chọn mang tính quyết định khi muốn duy trì tăng trưởng cao trong dài hạn thì không thể dựa vào tài nguyên hữu hạn, mà phải chuyển sang dựa trên công nghệ và dữ liệu.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình phát biểu tại hội nghị, tối 8/2. Ảnh: An Phương

Theo ông, trong bối cảnh chuỗi giá trị toàn cầu vẫn tồn tại và tương lai được định hình bởi công nghệ, Việt Nam không thể phát triển đơn độc ở các lĩnh vực như AI, điện toán đám mây hay dữ liệu lớn. Việc xây dựng liên minh chiến lược với đối tác quốc tế là điều kiện để Việt Nam tiếp cận hạ tầng, tri thức và mạng lưới toàn cầu.

Ông cho rằng đầu tư vào trung tâm dữ liệu không chỉ giúp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước mở rộng quy mô, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, dựa trên lợi thế về tốc độ điều hành, nguồn nhân lực kỹ thuật dồi dào và khát vọng phát triển.

Trong khi đó, ông Ali Al Amine, Giám đốc thương mại G42 International, cho biết thỏa thuận khung giữa các bên phản ánh mô hình hợp tác mới trong chuyển đổi AI ở cấp quốc gia, dựa trên các nguyên tắc về chủ quyền dữ liệu, hợp tác và mục tiêu chung. Việc đầu tư hạ tầng chiến lược sẽ giúp Việt Nam khai thác hiệu quả tiềm năng AI, bảo đảm độc lập số và phát triển trên nền tảng quan hệ đối tác bền vững.

Tương tự, ông David Thai, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viet Thai Group, đánh giá hợp tác với G42 và FPT tạo nền tảng hạ tầng công nghệ cho tăng trưởng dài hạn, góp phần đưa Việt Nam lên vị thế tiên phong trong phát triển kinh tế dựa trên AI tại châu Á và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên nhiều lĩnh vực.

FPT là tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam, hoạt động tại hơn 30 quốc gia, với doanh thu năm 2025 trên 70.000 tỷ đồng và đang đầu tư mạnh vào hạ tầng dữ liệu, AI và điện toán đám mây. Trong khi đó, Viet Thai Group là tập đoàn tư nhân đa ngành quy mô lớn, vận hành hàng nghìn điểm bán tại Việt Nam và quốc tế, đồng thời tham gia các dự án đầu tư dài hạn trong lĩnh vực hạ tầng, tài chính và công nghệ

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM Lâm Đình Thắng, thành phố hiện sở hữu nền tảng hạ tầng số tương đối đồng bộ, với mạng 5G phủ 70% diện tích, 12 trung tâm dữ liệu đang hoạt động và hệ thống quản trị đô thị thông minh ứng dụng AI.

Giai đoạn 2026-2030, TP HCM xác định phát triển hạ tầng số là chiến lược trọng tâm, trong đó ưu tiên các trung tâm dữ liệu siêu quy mô và hạ tầng AI, hướng tới mục tiêu vào nhóm 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới. Thành phố cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thành lập các tổ công tác liên ngành để hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược trong suốt quá trình triển khai dự án.

Lê Tuyết