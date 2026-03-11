TP HCM khởi công Trung tâm dữ liệu AI hơn 2 tỷ USD dịp 30/4

Trung tâm dữ liệu AI đặt tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung vốn đầu tư 2,1 tỷ USD sẽ được khởi công dịp 30/4 năm nay, hoàn tất giải ngân vào quý 1/2027.

Thông tin được liên doanh các nhà đầu tư cho biết trong buổi gặp với Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, sáng 11/3. Ngay sau đó, Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược phát triển trung tâm dữ liệu AI (AI Data Center) và nộp hồ sơ đăng ký đến Sở Công thương.

Ông Oliver Jones, AIC và ông Lâm Đình Thắng, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM ký hợp tác. Ảnh: An Phương

Theo thỏa thuận, dự án được triển khai tại lô B2-1, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, do liên doanh giữa AIC và Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thực hiện. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỷ USD, bao gồm hạ tầng trung tâm dữ liệu, thiết bị, hệ thống điện, cấp thoát nước và các cụm xử lý đồ họa (GPU). Toàn bộ vốn sẽ được giải ngân theo lộ trình và hoàn tất vào cuối quý I/2027.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cho biết thành phố đã thành lập Tổ công tác đầu tư dự án Trung tâm dữ liệu AI để hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc và đảm bảo tiến độ triển khai.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu của dự án sẽ xây dựng một "nhà máy AI" với công suất khoảng 50 MW, tương đương khoảng 28.000 GPU. Trung tâm dữ liệu được định hướng cung cấp năng lực điện toán cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao, phục vụ khách hàng trong nước và quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu về AI có chủ quyền của Việt Nam.

Nhà đầu tư cho biết công nghệ sử dụng trong dự án sẽ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Mục tiêu của trung tâm dữ liệu là xây dựng hạ tầng điện toán hiện đại đạt chuẩn quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số tại TP HCM.

Lối vào Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP HCM. Ảnh: Kinh Bắc

Tại buổi gặp, ông Oliver Jones, đồng sáng lập AIC, đánh giá cao tốc độ triển khai dự án kể từ cuộc gặp với lãnh đạo thành phố tại London vào mùa thu năm ngoái. Theo ông, sự hỗ trợ nhanh chóng của chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng giúp dự án tiến triển thuận lợi.

Ông cho rằng để trung tâm AI thành công cần ba yếu tố then chốt: địa điểm và hạ tầng phù hợp, đối tác địa phương uy tín và công nghệ tiên tiến. Đại diện nhà đầu tư đến từ Anh đánh giá TP HCM là địa điểm rất phù hợp để phát triển các nhà máy AI, nhưng điều quan trọng là phải bảo đảm hạ tầng, đặc biệt là nguồn điện. Hiện, TP HCM đã đáp ứng được các tiêu chí này.

Theo ông Jones, dự án có sự tham gia của các đối tác công nghệ lớn, trong đó Nvidia cung cấp GPU - thành phần cốt lõi của hệ thống điện toán AI. Nhờ quan hệ hợp tác chặt chẽ, AIC có thể nhập trực tiếp các dòng GPU hiệu năng cao để phục vụ dự án. Ông đặt mục tiêu AI Data Center không chỉ phục vụ Việt Nam mà còn trở thành trung tâm AI của khu vực Đông Nam Á trong tương lai.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, tại cuộc gặp. Ảnh: An Phương

Đại diện đối tác trong nước, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, cho biết hạ tầng tại khu đất dự án đã được chuẩn bị và các đơn vị chức năng cam kết cung cấp điện, nước phục vụ vận hành. Liên doanh đặt mục tiêu khởi công dự án vào ngày 30/4.

Theo ông Tâm, trung tâm dữ liệu AI có thể xem là "trái tim" của hạ tầng công nghệ thông minh, giúp hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn và phục vụ các bài toán đô thị như giao thông, quản lý dân cư hay điều hành kinh tế. Ông cũng kiến nghị thành phố xem xét thí điểm các cơ chế liên quan đến trung tâm dữ liệu AI và bảo mật dữ liệu, nhằm tạo điều kiện cho ngành công nghiệp mới này phát triển.

Tại buổi gặp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nói đây là dự án dữ liệu quy mô lớn đầu tiên của TP HCM, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành hạ tầng số cho một đô thị đặc biệt. Các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ để dự án được triển khai đúng theo nội dung đã thống nhất, sớm đi vào hoạt động và đóng góp cho sự phát triển kinh tế số của thành phố.

TP HCM hiện sở hữu nền tảng hạ tầng số tương đối đồng bộ, với mạng 5G phủ 70% diện tích, 12 trung tâm dữ liệu đang hoạt động và hệ thống quản trị đô thị thông minh ứng dụng AI. Giai đoạn 2026-2030, TP HCM xác định phát triển hạ tầng số là chiến lược trọng tâm, trong đó ưu tiên các trung tâm dữ liệu siêu quy mô và hạ tầng AI, hướng tới mục tiêu vào nhóm 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới. Thành phố cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thành lập các tổ công tác liên ngành để hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược trong suốt quá trình triển khai dự án.

Lê Tuyết