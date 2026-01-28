Khách uống trà đá miễn phí ngồi 'cắm rễ' 5 tiếng ở quán cà phê

'Nhiều khách vào quán tôi, mang theo laptop, chỉ gọi một ly cà phê nhỏ, rồi xin thêm một cốc nước lọc miễn phí và ngồi lỳ 4-5 tiếng.

"Tôi là người trong ngành F&B, cũng có mở quán cà phê nên hiểu rõ những khía cạnh ảnh hưởng tới quyết định 'bán chai nước suối 15 K khi khách xin nước lọc' của một số quán. Thứ nhất, phải khẳng định rằng kinh doanh quán cà phê, bán một ly nước không lời nhiều như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ kinh doanh trên vỉa hè mới lời nhiều thôi. Thế nên, các chủ quán luôn phải tìm cách tối ưu lợi nhuận, từ những khoản nhỏ nhất.

Thực tế, tôi để ý thấy nhiều khách vào quán, mang theo laptop, ngồi tới 4-5 tiếng đồng hồ nhưng chỉ gọi một ly cà phê nhỏ giá vài chục ngàn. Rồi sau khi uống hết, thay vì gọi thêm đồ, họ chỉ xin thêm một cốc nước lọc miễn phí rồi ngồi chiếm chỗ làm việc, dùng điều hòa, wifi tiếp. Nếu bạn mở quán ra mà gặp nhiều khách như thế, liệu có chấp nhận được không? Mà cho nước người này mà không cho người khác cũng không được, nên tốt nhất là bỏ hẳn, ai muốn nước lọc thì phải bỏ tiền ra mua chai nước suối.

Quán tôi phục vụ cả đồ ăn và thức uống, vị trí khá tốt, nên chi phí mặt bằng không hề rẻ. Mỗi tháng tôi phải bỏ ra hơn 80 triệu đồng chỉ cho mặt bằng mở quán (hai tầng, 200 m2). Chưa kể, tiền điện hàng tháng cũng gần 50 triệu. Thế nên, làm nghề này có khách vào thì vui đấy, nhưng muốn trụ lại thì cũng không thể quá dễ dãi với khách hàng được".

Đó là chia sẻ của độc giả Thiensnguyen dưới góc nhìn của một chủ quán xung quanh câu chuyện "Quán cà phê bán chai nước suối 15 K khi khách xin nước lọc". Thực tế, một số thương hiệu đồ uống lớn không phục vụ nước lọc miễn phí cho khách hàng. Thay vào đó, họ bán nước suối đóng chai với giá 10-20 nghìn đồng một chai. Việc này khiến nhiều người không thoải mái, đánh giá chất lượng dịch vụ thiếu thân thiện, tận thu khách hàng.

Lý giải cho việc quán cà phê bán nước suối đóng chai thay vì phục vụ nước lọc miễn phí, bạn đọc Duy.nkset phân tích: "Có một số quán phải bán nước suối với lý do không phải do họ tính toán, mà vì có một số kiểu khách hàng đi theo nhóm nhưng gọi đồ uống ít hơn số đầu người, rồi xin nước lọc để chiếm chỗ ngồi của quán. Cũng có trường hợp khách gọi ly đồ uống rẻ nhất rồi cắm laptop ngồi lỳ từ sáng đến chiều, khiến quán thất thu. Thế nên, việc bán nước khoáng đóng chai tuy làm mất lòng tệp khách khó tính, nhưng ít nhất nó giúp quán duy trì hoạt động, tránh làm ảnh hưởng tới lượng lớn khách hàng mục tiêu".

Đồng quan điểm, độc giả Hong Diep Le bổ sung thêm: "Các quán cà phê kiểu truyền thống tôi biết trước giờ đều miễn phí nước lọc cho khách hàng như một điều bình thường. Nhưng trong trường hợp là các chuỗi cà phê lớn thì có thể mô hình vận hành của họ khác. Họ phải làm theo quy trình tuyệt đối giống nhau ở tất cả các cơ sở với những nhân viên khác nhau, nên để tránh rủi ro, nhất là về vệ sinh an toàn thực phẩm, họ phải hạn chế hoặc không sử dụng các yếu tố có thể khó kiểm soát. Ví dụ trong trường hợp này là nước lọc, nước trà đá tự nhân viên pha tại chỗ sẽ không kiểm soát được chất lượng và vệ sinh. Thế nên, họ bán luôn nước lọc đóng chai cho chắc".

Việt Thành tổng hợp