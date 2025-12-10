Cô gái dùng cốc của quán cà phê cho chó cưng uống nước

Nhân viên vừa đi khỏi, cô gái lấy ngay cốc nước lọc phục vụ khách đặt xuống sàn và nhẹ nhàng kéo đầu chó cưng lại cho liếm liên tục.

Mấy ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một vị khách vào quán cà phê rồi dùng ngay chiếc cốc của quán để rót nước cho chó cưng uống. Tranh luận nổ ra dữ dội: người bênh, người phản đối, người thì cho rằng chỉ cần rửa lại là sạch, người khác lại lo ngại vấn đề vệ sinh và tôn trọng không gian chung. Là một người từng trực tiếp chứng kiến cảnh tương tự ngoài đời, tôi càng thấm thía câu chuyện này hơn và muốn chia sẻ lại trải nghiệm của mình.

Bữa đó, tôi ghé một quán cà phê quen ở gần nhà để tranh thủ làm việc buổi chiều. Quán không quá đông, không gian sạch sẽ, yên tĩnh – đúng kiểu tôi thích. Vừa ngồi xuống được vài phút, tôi thấy một đôi bạn trẻ bước vào, dắt theo một chú chó nhỏ, lông trắng, được mặc cả áo và đeo vòng cổ xinh xắn. Tôi cũng yêu động vật nên ban đầu chẳng để ý lắm, vì bây giờ nhiều quán cho phép mang thú cưng vào.

Nhưng điều khiến tôi thực sự sốc lại xảy ra ngay sau đó. Hai người họ chọn một bàn trong góc, ngay gần chỗ tôi ngồi. Lát sau, nhân viên phục vụ bê ra khay gồm hai phần đồ uống cùng hai cốc inox đựng nước lọc cho khách. Nhân viên vừa đi khỏi, cô gái lấy ngay cốc nước lọc đặt xuống sàn và nhẹ nhàng kéo đầu chó cưng lại. Con vật lập tức thè lưỡi liếm liên tục, làm nước bắn tung tóe xung quanh.

Tôi lặng người vì hành động quá thiếu ý thức và vô cùng mất vệ sinh đó. Chiếc cốc đó sau này sẽ được nhân viên thu dọn, rửa lại và đưa ra dùng cho khách khác. Dù đã rửa sạch, chỉ riêng việc dùng chung dụng cụ ăn uống của con người với thú cưng cũng đủ khiến nhiều người khó chịu, trong đó có tôi.

Tôi nhìn quanh mong có ai đó phản ứng, nhưng dường như những người khác hoặc không để ý, hoặc ngại góp ý. Nhân viên quán cũng mải làm việc mà không để ý tới hành động đó. Cả quán im lặng, chỉ mỗi tôi ngồi đó khó chịu đến mức không còn có thể tập trung được vào công việc.

Tôi phân vân một lúc rồi nhẹ nhàng tiến đến nói với bạn nhân viên toàn bộ sự việc trước khi ra về. Bạn ấy cười trừ, gật đầu hứa sẽ xử lý, nhưng tôi cảm nhận được sự khó xử từ ánh mắt ái ngại. Có lẽ, bạn cũng không muốn gây ồn ào trong quán.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra. Tại sao một hành động rõ ràng mất vệ sinh như vậy lại diễn ra quá đỗi tự nhiên? Tại sao những người chủ thú cưng – vốn rất yêu chiều và chăm sóc chúng – lại có thể bỏ qua nguyên tắc cơ bản nhất: không dùng chung đồ ăn uống với động vật trong không gian công cộng?

Tôi biết rằng xã hội ngày càng cởi mở với thú cưng. Nhiều người xem chúng như thành viên trong gia đình, điều đó hoàn toàn đáng quý. Nhưng yêu thương không đồng nghĩa với việc có thể tùy tiện đưa chúng vào bất kỳ môi trường nào, rồi để chúng tiếp xúc với đồ dùng của người khác.

Quán cà phê không phải công viên, cũng không phải sân nhà. Đó là nơi dùng chung, có nhiều loại khách: người thích thú cưng có, người dị ứng có, người sợ có. Ý thức của mỗi người vì thế càng quan trọng.

Tôi viết những dòng này không nhằm chỉ trích cá nhân nào, mà để nhắc lại một điều rất đơn giản: văn minh thể hiện qua những hành động nhỏ. Hãy yêu thú cưng theo cách khiến mọi người xung quanh cảm thấy tôn trọng, chứ không phải phiền lòng.

