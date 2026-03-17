Trung QuốcCông nghệ sạc nhanh 2.0 của BYD khơi dậy sự quan tâm của người tiêu dùng trong bối cảnh doanh số sụt giảm.

Sau khi BYD ra mắt pin Blade thế hệ thứ hai và hệ thống sạc nhanh Flash Charging 2.0 vào ngày 5/3, sự quan tâm của người tiêu dùng tăng vọt trên khắp Trung Quốc. Tại một đại lý ở Sơn Đông, lượng khách đến và yêu cầu lái thử tăng đột biến khi người dân địa phương đổ xô đến trải nghiệm công nghệ.

Pin và hệ thống sạc này nhằm mục đích giải quyết trực tiếp các vấn đề về hiệu suất, theo CarNewsChina. Pin Blade thế hệ thứ hai cải thiện đáng kể cả mật độ năng lượng và tốc độ sạc so với thế hệ tiền nhiệm.

Khách hàng tăng đột biến sau khi BYD ra mắt công nghệ sạc nhanh Video: Bilibili

Trong điều kiện lý tưởng, hệ thống có thể sạc 10% -70% trong khoảng 5 phút và 10%-97% trong khoảng 9 phút. Ngay cả ở -30 độ C, quá trình sạc 20%-97% cũng có thể hoàn tất trong khoảng 12 phút, một sự cải thiện đáng kể so với hiệu suất hoạt động trong thời tiết lạnh của thế hệ trước.

Để hỗ trợ tốc độ sạc này, BYD đang triển khai chiến lược sạc siêu tốc trên toàn quốc. Công ty dự kiến triển khai 20.000 trạm sạc công suất cao vào cuối năm 2026, bao gồm hợp tác với các nhà mạng hiện có và các địa điểm dọc đường cao tốc, để đảm bảo vùng phủ sóng rộng hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sạc siêu nhanh cho các phương tiện tương thích.

Tại tỉnh Sơn Đông, khách hàng đổ xô đến một cửa hàng BYD 4S địa phương sau khi thông tin về khả năng sạc mùa đông của pin mới lan truyền, tạo ra khung cảnh nhộn nhịp hơn bình thường. Nhân viên bán hàng cho biết khách đặt nhiều câu hỏi chi tiết về hiệu suất và tốc độ sạc của pin trong thời tiết lạnh, trong khi hàng dài người xếp hàng chờ lái thử và xem xe. Tuần này, nhiệt độ ở Sơn Đông dao động 4-15 độ C.

Ôtô điện đang sạc tại một trạm sạc nhanh của BYD. Ảnh: Weibo

Các nguồn tin từ đại lý cho biết lượng khách tăng là mạng xã hội và các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin về sự ra mắt của pin Blade Battery 2.0, thúc đẩy người tiêu dùng đánh giá công nghệ này trực tiếp, đặc biệt ở một khu vực mà điều kiện lái xe mùa đông thường gây khó khăn cho hiệu suất sạc xe điện.

Sáng kiến sạc nhanh của BYD có thể giúp hãng sản xuất ôtô này vượt lên trước các mạng lưới đổi pin truyền thống bằng cách triển khai một mạng lưới lớn các trạm sạc công suất cao được tích hợp với cơ sở hạ tầng sạc hiện có.

Sự kết hợp giữa khả năng sạc nhanh ở mọi nhiệt độ và cơ sở hạ tầng sạc nhanh mở rộng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc khắc phục tình trạng doanh số chậm lại gần đây của BYD. Sự chấp nhận rộng rãi của người tiêu dùng đối với hệ thống pin Blade Battery 2.0 có thể củng cố niềm tin vào chiến lược của BYD khi hãng này đối mặt với áp lực về chi phí, triển khai cơ sở hạ tầng trên toàn quốc và cạnh tranh trong thị trường xe điện Trung Quốc đang phát triển.

Mỹ Anh