Xe điện BYD sạc nhanh 5 phút phá vỡ thế lực đổi pin của đối thủ

Công nghệ sạc nhanh mới nhất của BYD được ví như đòn tấn công chớp nhoáng đối với hệ thống đổi pin của Nio.

Sau khi ra mắt pin Blade thế hệ thứ hai vào ngày 5/3, BYD công bố chi tiết chiến lược cơ sở hạ tầng sạc nhanh. Công ty đặt mục tiêu triển khai 20.000 trạm sạc công suất megawatt (MW) vào cuối năm 2026.

Li Yunfei, Tổng Giám đốc phụ trách Thương hiệu và Quan hệ công chúng của BYD, mô tả việc đổi pin và sạc nhanh là những con đường khác nhau cùng một đích đến, cho thấy cả hai mô hình đều phục vụ mục tiêu rộng lớn hơn là thúc đẩy việc sử dụng xe điện. Tuy nhiên, quy mô triển khai 20.000 trạm cho thấy sự chuyển dịch sang sạc tốc độ cao như một giải pháp chính để bổ sung năng lượng nhanh chóng và quản lý lưới điện.

Trong khi Nio là công ty tiên phong trong mô hình đổi pin, lĩnh vực này đã hợp nhất thành một liên minh đổi pin gồm các công ty lớn, bao gồm CATL và Aulton. Chiến dịch sạc điện tốc độ cao của BYD được thiết kế để vượt trội so với tổng phạm vi phủ sóng của các mạng lưới này trong vòng 10 tháng.

Trạm sạc nhanh của BYD với thiết kế như trạm xăng, vừa ra mắt trong tháng 3. Ảnh: Zeng Ziyan

Ưu điểm chính của việc thay pin là thời gian chuyển đổi chỉ trong 3 phút. Công nghệ sạc nhanh Megawatt Flash Charge 2.0 của BYD, kết hợp với pin Blade thế hệ thứ hai, giảm khoảng cách này xuống mức không đáng kể về mặt thống kê.

Phần cứng của BYD đạt được mức sạc 10%-70% trong 5 phút. Một điểm yếu quan trọng của việc thay pin là hoạt động của pin giảm ở miền Bắc Trung Quốc (nơi mùa đông lạnh và có tuyết). Hệ thống quản lý nhiệt mới của BYD cho phép sạc 20%-97% trong 12 phút ở -30 độ C, giúp người dùng dễ dàng sử dụng pin ở các môi trường có khí hậu lạnh, nơi hiệu quả thay pin thường bị suy giảm.

Pin Blade 2.0 đã vượt qua bài kiểm tra sạc nhanh và xuyên thủng đồng thời, duy trì không có hiện tượng quá nhiệt sau 500 chu kỳ sạc công suất cao.

Mô hình hoán đổi đang đối mặt với những khó khăn tài chính đáng kể. Khoản đầu tư của Nio vào cơ sở hạ tầng đã vượt quá 18 tỷ nhân dân tệ (2,49 tỷ USD). Tuy nhiên các nhà phân tích lưu ý rằng một trạm hoán đổi cần khoảng 60 giao dịch mỗi ngày để hòa vốn; trong khi đó, mức trung bình của mạng lưới hiện tại chỉ khoảng 35 giao dịch.

Chiến lược của BYD bỏ qua rào cản tốn kém nhất đối với việc sạc công suất cao: nâng cấp lưới điện.

Chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng này dựa trên mô hình hợp tác chặt chẽ với chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn so với mạng lưới độc quyền của Nio. Sử dụng chiến lược "trạm trong trạm", BYD đặt thiết bị phần cứng tại các địa điểm hiện có do các đối tác như TELD và Star Charge quản lý. Điều này giúp tránh được chi phí bất động sản và nâng cấp lưới điện cao liên quan đến mạng lưới tự sở hữu trị giá 18 tỷ nhân dân tệ (2,49 tỷ USD) của Nio.

Tuy nhiên, tồn tại sự khác biệt đáng kể về dung lượng. Trong khi các trạm sạc thế hệ 4 của Nio chứa tới 23 pin (tương đương 1,8 MWh dung lượng lưu trữ) để cung cấp dịch vụ lưới điện, các trạm của BYD sử dụng bộ đệm nhỏ hơn, chỉ 200-300 kWh. Chúng được thiết kế cho việc sạc nhanh với tần suất cao hơn là lưu trữ số lượng lớn.

Dựa trên mức tiêu thụ điện lưới 100 kW, một trạm sạc nhanh BYD có thể hỗ trợ khoảng 40 xe mỗi ngày, giả sử mức sạc trung bình là 60 kWh. So với đó, mạng lưới của Nio ghi nhận mức cao điểm gần 50 lượt đổi pin mỗi ngày mỗi trạm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Mạng lưới đổi pin của Nio vẫn là "biểu tượng địa vị" cao cấp dành cho 1,05 triệu chủ sở hữu tích lũy. Tuy nhiên, BYD đang dân chủ hóa việc sạc pin tốc độ cao. Sau khi ra mắt Yangwang U7 và Denza Z9GT vào quý I, công nghệ Blade thế hệ thứ hai dự kiến trang bị cho dòng xe Song và Qin vào quý II, tiếp theo là Dolphin và Seagull vào nửa cuối năm.

Khi CATL mở rộng hệ thống trạm sạc Choco-SEB lên 2.500 trạm, mạng lưới 20.000 xe của BYD hướng đến mục tiêu phủ sóng 90% khu vực đô thị Trung Quốc trong bán kính 5 km từ ổ cắm điện 1.500 kW.

