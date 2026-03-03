BYD thử nghiệm trạm sạc nhanh thiết kế như trạm xăng

Trung QuốcHệ thống sạc nhanh 1.500 kW của BYD, tức gấp ba lần Tesla V4 siêu nạp, được thiết kế giống một trạm xăng.

BYD đang tiến hành thử nghiệm nội bộ mạng lưới sạc nhanh tại Thâm Quyến, sau những thông tin trước đó tiết lộ về hệ thống sạc 1.500 kW và ứng dụng Flash Charging chuyên dụng.

Bố cục địa điểm giống như một trạm xăng, trang bị súng sạc làm mát bằng chất lỏng và cấu trúc giàn hình chữ T. Hình ảnh trước đó được CarNewsChina công bố cho thấy công suất đầu ra tối đa lên đến 1.500 kW và khả năng dòng điện 1.500 A, được xây dựng trên kiến trúc điện 1.000 V.

Trong phiên thử nghiệm mới nhất, quyền truy cập dường như bị giới hạn đối với các phương tiện có huy hiệu "Flash Charge" phía sau, bao gồm các mẫu xe sắp ra mắt như BYD Tang 9, Song Ultra, Seal 07, Denza Z9 GT và FCB Tai-series. Theo các báo cáo, bộ sạc chỉ dành cho các loại xe có khả năng nhận công suất đầu vào hơn 1.000 kW, và tự động ngắt sạc khi pin đạt 97%.

Ảnh chụp màn hình được lan truyền từ những người dùng đầu tiên cho thấy ứng dụng Flash Charging đã có sẵn trên Android. Giao diện cho phép tìm kiếm trạm sạc gần đó và hỗ trợ kích hoạt sạc tự động. Sau khi được kích hoạt, quá trình sạc được cho là bắt đầu trong khoảng 10 giây sau khi cắm sạc mà không cần quét mã QR.

Giá niêm yết tại địa điểm trình diễn là 1,3 nhân dân tệ/kWh, bao gồm 1 nhân dân tệ tiền điện và 0,3 nhân dân tệ phí dịch vụ - tương đương 0,18 USD/kWh. Theo báo cáo, người mua xe tương thích với công nghệ sạc nhanh sẽ được hưởng 1.000 kWh điện miễn phí mỗi năm, tuy nhiên văn bản chính sách chính thức vẫn chưa được công bố.

Các báo cáo truyền thông Trung Quốc xác nhận rằng các trạm sạc nhanh V4 Supercharger của Tesla được triển khai tại Trung Quốc hỗ trợ công suất đỉnh lên đến 500 kW cho xe con, trong khi hầu hết các trạm sạc nhanh DC công cộng trên khắp Trung Quốc vẫn tập trung trong phạm vi 250-600 kW. Phần cứng 1.360-1.500 kW được đề cập sẽ gấp khoảng ba lần mức công suất đỉnh 500 kW hiện tại của Tesla và hơn gấp đôi mức cao nhất của dải công suất 600 kW phổ biến trên thị trường sạc công cộng.

BYD có thể nhắm đến hơn 4.000 trạm sạc nhanh tự vận hành tại Trung Quốc, với mạng lưới hợp tác rộng hơn có khả năng vượt quá 15.000 địa điểm, bao gồm các đối tác như XiaoJu Charging. Chưa có lịch trình triển khai chính thức nào được công bố trên toàn Trung Quốc.

Giai đoạn hiện tại vẫn là thử nghiệm nội bộ. Các chỉ số hoạt động đã được xác minh, bao gồm đường cong công suất đỉnh duy trì, dữ liệu phục hồi phạm vi hoạt động trong 5 phút và thời gian triển khai quy mô lớn, dự kiến được công bố tại một sự kiện ra mắt trong tương lai.

Thâm Quyến, nơi BYD đang thử nghiệm hệ thống sạc nhanh, cũng chính là thành phố đầu tiên của Trung Quốc và thế giới có đội xe dịch vụ công cộng, gồm xe buýt và taxi, xanh hóa 100%.

Mỹ Anh