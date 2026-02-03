Thế lưỡng nan của Hoàng Nguyên Thanh tại VnExpress Marathon All-Star

Kỷ lục gia Hoàng Nguyên Thanh đứng trước lựa chọn khó khăn tại VnExpress Marathon All-Star: dốc sức tranh vô địch hay giữ sức cho Tokyo Marathon.

VnExpress Marathon All-Star 2026 khởi tranh ngày 8/2, quy tụ 1.500 VĐV đạt chuẩn, được xem là "cuộc đua đỉnh cao" của marathon Việt Nam dịp đầu năm. Hoàng Nguyên Thanh, người giữ kỷ lục marathon Việt Nam với thông số 2 tiếng 18 phút 42 giây, được kỳ vọng sẽ tranh vô địch với những chân chạy hàng đầu trong nước và quốc tế.

Hoàng Nguyên Thanh thi đấu marathon nam tại SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Không những vậy, VM All-Star còn là giải marathon có tiền thưởng cao hàng đầu Việt Nam. Nhà vô địch 42km nam sẽ nhận 100 triệu đồng tiền mặt cùng hiện vật. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt nhận 40 triệu, 30 triệu, 20 triệu và 15 triệu đồng. Để so sánh, VĐV về thứ năm cũng nhận tiền thưởng cao ngang ngửa nhà vô địch của các giải khác trong hệ thống VnExpress.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất với Thanh lúc này là lịch thi đấu. Anh sẽ tham dự Tokyo Marathon vào ngày 1/3 - tức chỉ ba tuần sau ngày đua All-Star. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong nửa đầu năm 2026 của chân chạy gốc Bình Phước, nơi anh đặt mục tiêu phá kỷ lục quốc gia.

Trong thể thao đỉnh cao, 3 tuần là khoảng thời gian nhạy cảm. Theo chu kỳ huấn luyện, đây là lúc VĐV cần giảm khối lượng để cơ thể tích lũy năng lượng.

Nếu quyết tâm "săn" giải thưởng 100 triệu đồng tại All-Star, Thanh buộc phải bung 100% sức lực. Điều này đồng nghĩa anh sẽ mất ít nhất 2 tuần để hồi phục, và có nguy cơ không đạt thể trạng tốt nhất cho Tokyo Marathon. Khi đó, giấc mơ cải thiện thành tích 2 tiếng 18 phút tại một trong 7 giải marathon danh giá nhất hành tinh sẽ trở nên xa vời.

Tương tự All-Star, Tokyo Marathon cũng sở hữu những điều kiện "trong mơ" cho VĐV chạy đường dài. Nhiệt độ 5-10 độ C và đường chạy phẳng (độ cao chênh lệch chỉ 60 m). Nếu giữ sức tại All-Star để dồn lực cho Tokyo, Thanh hoàn toàn có cơ hội thiết lập cột mốc lịch sử mới cho marathon Việt Nam.

Sự đắn đo của Thanh càng lớn hơn khi nhìn vào danh sách đối thủ tại All-Star. Anh không thể vừa chạy giữ chân mà vẫn hy vọng có thứ hạng cao. Sự xuất hiện của Wendwesen Tilahun Damte (Ethiopia) - nhà vô địch VM Ho Chi Minh City Midnight - là thách thức lớn nhất. Chân chạy này sở hữu kỷ lục cá nhân (PR) 2 tiếng 12 phút 42 giây, vượt xa kỷ lục Việt Nam.

Ở nhóm nội binh, "lão tướng" Nguyễn Văn Lai hay các đàn em đang lên như Trịnh Minh Tâm, Hoàng Viết Vĩ Ly cũng sẵn sàng tận dụng bất kỳ sự lơ là nào của Thanh để chiếm lấy các vị trí trong top đầu.

Nguyên Thanh chụp ảnh cùng Edwin Kiptoo tại VM All-Star 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Nhưng All-Star 2026 không chỉ mang ý nghĩa giải thưởng với Thanh. Khi giải ra mắt vào năm ngoái với một thể thức chưa từng có, chân chạy Bình Phước góp mặt ở vạch xuất phát nhưng rồi hụt hơi và bỏ cuộc. Đã có những hoài nghi về bản lĩnh thi đấu của kỷ lục gia marathon Việt Nam.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Hoàng Nguyên Thanh chủ yếu thi đấu cự ly bán marathon (21km) với thành tích ổn định quanh mốc 1 tiếng 07 - 1 tiếng 08 phút. Anh coi đây là các bài chạy dài kết hợp tốc độ để duy trì cảm giác.

Trước tình thế "tiến thoái lưỡng nan", giới chuyên môn nhận định nhiều khả năng kỷ lục gia này sẽ chọn phương án an toàn. Anh có thể tham dự All-Star với tâm thế thực hiện một bài chạy dài chất lượng cao (pace khoảng 3:25 - 3:30/km) để làm nóng máy cho Tokyo, chấp nhận đứng ngoài cuộc đua tranh ngôi vô địch và giải thưởng lớn. Ngay cả khi chọn phương án này, All-Star vẫn là cơ hội hiếm có vì có điều kiện thi đấu thuận lợi hiếm có so với các giải trong nước.

Lan Anh