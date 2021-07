Kendall Jenner diện mốt không nội y

MỹKendall Jenner để hở ngực trần với áo xuyên thấu khi đi nhà hàng tối 12/7 ở Las Vegas.

Người mẫu 25 tuổi thể hiện sự táo bạo khi mặc bộ quần áo xuyên thấu giá 675 bảng (21,5 triệu đồng) của Charlotte Knowles - thương hiệu yêu thích của các chị em nhà Kardashian. Cô phối trang phục cùng sandals quai mảnh, túi xách mimi, thoa son bóng hồng đào làm tăng vẻ gợi cảm. Năm ngoái, em gái của Kendall Jenner - Kylie - từng diện bộ đồ giống hệt, phối áo lót màu nude và giày mũi nhọn khi đi ăn tối tại Nobu.

Người mẫu Kendall Jenner. Ảnh: Mega.

Sinh năm 1995, Kendall Jenner là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới. Cô có thu nhập cao nhất làng người mẫu trong nhiều năm qua. Người đẹp được biết đến từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians của gia đình.

Được coi là It girl (cô gái trẻ đẹp được khao khát), Kendall có gu thời trang tiên phong, hướng tới phong cách gợi cảm, vừa nữ tính vừa cá tính. Biểu tượng thời trang thế hệ mới xuất hiện dày đặc trên mọi ấn phẩm thời trang nổi tiếng, là gương mặt yêu thích trên các sàn diễn của Chanel, Giambattista Valli, Vera Wang, Michael Kors, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Fendi, Givenchy...

Thời trang thảm đỏ của Kendall Jenner Thời trang thảm đỏ của Kendall Jenner. Video: Harper's Bazaar.

Họa Mi