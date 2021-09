Met Gala 2021: Đẳng cấp thời trang Mỹ

Met Gala 2021 cuốn hút nhờ trang phục đầu tư công phu, âm nhạc đặc sắc và không gian bài trí thẩm mỹ.

Sự kiện thời trang lớn nhất thế giới diễn ra vào ngày 13/9 ở New York trong sự chờ đợi của làng giải trí và người hâm mộ sau một năm phải hủy vì Covid-19. Khách dự buộc phải đeo khẩu trang trừ lúc ăn uống, cung cấp chứng nhận tiêm chủng. Trong lịch sử hơn 70 năm, Met Gala từng ba lần bị hủy: năm 1963 sau vụ Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát, năm 2002 do vụ tấn công 11/9 và năm 2020.

Thảm đỏ Met Gala 2021 Các sao hạng A thuộc nhiều lĩnh vực như thời trang, điện ảnh, âm nhạc, thể thao... khoe phong cách trên thảm đỏ Met Gala 2021. Video: Instyle

Theo Instyle, Met Gala chứng tỏ đẳng cấp của một sự kiện thời trang uy tín và độc nhất thế giới dù diễn ra trong thời dịch. Với dresscode "American Independence", thảm đỏ ngập tràn phong cách thể hiện cái tôi cùng độ chịu chơi của mỗi cá nhân.

Vận động viên điền kinh Allyson Felix đến sự kiện trong chiếc váy dạ hội Haute Couture thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2021 của Fendi. Trang phục đính 240.000 chiếc lông đà điểu và hạt pha lê, do giám đốc nghệ thuật Kim Jones thiết kế. Kendall Jenner diện váy xuyên thấu đính pha lê dòng Haute Couture của Givenchy. Trang phục lấy cảm hứng từ chiếc đầm dự tiệc của Audrey Hepburn trong phim My Fair Lady, tốn 2.500 giờ thực hiện. Người mẫu hoàn thiện vẻ ngoài bằng vòng cổ lấp lánh và kiểu tóc tết cổ điển.

Hậu trường Kendall Jenner chuẩn bị cho Met Gala 2021 Hậu trường Kendall Jenner chuẩn bị cho Met Gala 2021. Video: Vogue

Để tạo nên khoảnh khắc ấn tượng, "Nữ hoàng" thể dục dụng cụ Simone Biles mặc ba bộ trang phục nặng 40 kg của Area. Trang phục gồm một bộ catsuit màu đen thêu tay, váy corset và chân váy khâu tay phủ pha lê Swarovski. Theo nhà thiết kế Panszczyk, hơn 100 người đã làm việc trong 6.650 giờ để hoàn thành bộ trang phục vào lúc 4h sáng 12/9. Trong khi ê-kíp giúp Biles mặc đồ, cô nói với Vogue: "Nó rất nặng, nhưng tôi cảm thấy xinh đẹp, mạnh mẽ và được tiếp thêm sức mạnh".

Jordan Roth - chủ nhà hát Jujamcyn ở New York - chuẩn bị trang phục từ năm ngoái. Ông đặt Michael Sylvan Robinson thiết kế áo choàng lớn dày đặc họa tiết và màu sắc. Thiết kế thủ công mất gần một năm để chỉnh sửa và hoàn thiện. Trên nền vải màu vàng hoàng gia, Robinson đã in một số bức ảnh, thêu sequins, khâu vải vụn, thể hiện thông điệp về bản sắc Mỹ trong dân tộc, tôn giáo, tình dục, nghề nghiệp...

Simone Biles ướm thử bộ trang phục nặng 44 kg hôm 12/9 ở New York. Ảnh: Vogue

Để chuẩn bị cho sự kiện, các khách mời chăm sóc da từ nhiều ngày trước khi diễn ra sự kiện và dậy sớm đắp mặt nạ vào sáng hôm sau. Kate Hudson đến gặp bác sĩ chăm sóc da mặt Iván Pol để làm săn chắc da với serum nâng cơ đắt đỏ. Megan Fox thường xuyên xịt khoáng để cấp nước cho da. Laura Harrier tiêm hoạt chất TLC giúp da căng mịn. Kim Kardashian thoa kem dưỡng La Mer, trang điểm kỹ càng bằng dòng mỹ phẩm do cô sáng lập, dù trùm kín mặt thảm đỏ. Vận động viên Tom Daley đắp mặt nạ vàng từ sáng sớm. Buổi chiều anh mặc suit cách tân của Jeremy Scott, tranh thủ đan lát trước giờ lên thảm đỏ. Anh nói với Vogue: "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đan len ở Met Gala".

Ngoài thảm đỏ, tiệc thời trang trở nên sôi động hơn với các màn biểu diễn không được báo trước. Trong tiếng kèn và trống rộn rã của Brooklyn United, vận động viên thể dục nghệ thuật Nia Dennis nhào lộn trên bậc thềm bảo tàng trong bộ bodysuit xanh dương của Stella McCartney. Lần đầu tới Met Gala, cô chia sẻ trên Vogue: "Cảm giác như đang sống trong một giấc mơ. Tôi thực sự hào hứng mang môn thể thao này đến đây".

Nia Dennis biểu diễn ở Met Gala 2021 Nia Dennis biểu diễn ở Met Gala 2021. Video: Twitter Vogue

Khi thảm đỏ kết thúc và tiệc tối bắt đầu, nghệ sĩ Mykal Kilgore thể hiện vài ca khúc, chào mừng sự trở lại của sự kiện. Khi anh đang hát, một nhóm vũ công 15 người mặc trang phục của Collina Strada nhảy ùa lên bàn tiệc trong sự bất ngờ của khách mời. Vào phút cuối, màn biểu diễn của Justin Bieber cũng là một bí mật thú vị. Anh bịt mặt, nhảy và hát liền tù tì bản Lonely, Hold On, Anyone và Baby trong tiếng hò hét thích thú của đám đông. Buổi biểu diễn đánh dấu sự trở lại của Justin trên sân khấu sau ba năm gián đoạn.

Chương trình còn đem tới hai phần triển lãm nhằm tôn vinh thời trang Mỹ. Phần một "In America: A Lexicon of Fashion" hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Viện trang phục, giới thiệu các thiết kế đương đại. Phần hai "In America: An Anthology of Fashion" thể hiện lịch sử phát triển thời trang Mỹ từ thế kỷ 18 đến nay. Ngoài những tên tuổi gạo cội như Tom Ford, Ralph Lauren, Marc Jacobs..., sự kiện năm nay dành không gian lớn trưng bày các thiết kế của thế hệ mới như Bode, Collina Strada, Pyer Moss, Christopher John Rogers, Connor Ives và Vaquera.

Các trang phục trưng bày mang nét phá cách những vẫn có tính ứng dụng cao, cho thấy triển lãm đang muốn đến gần với khách hàng. Andrew Bolton - giám đốc điều hành Viện trang phục Mỹ - nói trên Vogue: "Sự kiện không gói gọn thời trang Mỹ trong các thiết kế đầy ắp tính cao siêu. Đó là một cuộc khám phá. Người xem có thể dạo quanh các phòng trưng bày và nhận ra các món của Altuzarra, Tory Burch hay Savage x Fenty. Mua sắm ở triển lãm chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Thời trang là dành cho mọi người".

Một góc triển lãm Met Gala 2021 với chủ đề "In America: A Lexicon of Fashion". Ảnh: The Metropolitan Museum of Art

Khác biệt mọi năm, một cây sồi lớn làm bằng vật liệu tái chế được dựng lên giữa tiểu cảnh cánh đồng lúa mì xen kẽ những bụi cỏ lau ở trung tâm đại sảnh bảo tàng Metropolitan. Đại diện ban tổ chức nói với Vogue cây sồi thể hiện sức mạnh và sự bền bỉ của người Mỹ, trong khi vật liệu tái chế hướng đến sự bền vững. Hình ảnh cũng tượng trưng cho sự bắt đầu của mùa thu, đánh dấu lần đầu Met Gala được tổ chức vào tháng 9, thay vì thường lệ vào tháng 5. Không gian bảo tàng còn được trang trí bằng những thảm lá vàng với ý nghĩa cuộc sống và thời gian luôn tiếp diễn.

Ở Met Gala năm nay, 10 đầu bếp ở New York cùng nhau tạo nên một thực đơn theo chủ đề bền vững với các món ăn chủ yếu từ rau củ, trái cây. Các món chính gồm bánh mì ăn cùng bơ, sữa dừa và sốt cà chua cay nóng, nấm thông rưới tương ớt Calabria, bánh tart dưa hấu, bánh Panipuri, salad ngô, củ cải muối, bánh mousse táo... Thức ăn bày biện trên đĩa tre, đi kèm khăn màu xanh lá cây. Tên của khách mời được ghi trên những chiếc lá. Mọi người thưởng thức bữa tối bên hàng cây chiếu đèn đổi màu. Trên Vogue, nghệ sĩ Miranda Brooks - người chịu trách nhiệm trang trí không gian đêm tiệc - nói: "Quả là một nước Mỹ xinh đẹp".

Ý Ly