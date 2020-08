Biệt thự 8,5 triệu USD của siêu mẫu Kendall Jenner hình chữ U, mọi căn phòng đều thông với sân vườn.

Kendall Jenner, 24 tuổi, là người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới trong nhiều năm qua. Cô được biết đến từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians cùng gia đình. Siêu mẫu hiện có hơn 130 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Cuối tháng 7, siêu mẫu xuất hiện trên trang AD, lần đầu khoe nhà cô mua ở Mỹ năm 2018.

Kendall Jenner khoe biệt thự 8,5 triệu USD

Bảo Thư - Sao Mai (Video: AD)