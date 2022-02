Kê biên tài sản nhiều nghìn tỷ trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Đồng NaiHàng trăm tỷ đồng tiền mặt, một loạt bất động sản, ôtô, tàu biển... của Phan Thanh Hữu và đồng phạm bị cho là tang vật vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng.

Ông Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh); Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, quê Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 71 đồng phạm vừa bị Công an Đồng Nai đề nghị truy tố về tội Buôn lậu; Nhận hối lộ theo Điều 188 và 354 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Hữu và Tứ là các đại gia có tiếng trong ngành xăng dầu khu vực phía Nam nhiều năm nay.

Theo cáo buộc, từ năm 2019, hai đại gia đã móc nối với nhiều giám đốc công ty tư nhân, góp vốn thuê tàu biển trọng tải lớn của Viễn buôn lậu xăng từ Singapore về. Khi xăng về vùng biển Việt Nam, Hữu điều các tàu Nhật Minh 07-09 ra chở về khu vực sông Hậu, Vĩnh Long để đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Trinh sát kể hành trình vây bắt đường dây xăng giả Cảnh sát vây bắt đường dây buôn lậu và làm xăng giả, thu giữ hơn 100 tỷ đồng cùng hàng loạt vật chứng. Video: Công an Đồng Nai

Tính đến tháng 2/2021 (thời điểm vụ án bị triệt phá), đường dây của Hữu, Viễn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ. Riêng ông Hữu bị cho là thu lợi nhiều nhất - hơn 105 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án sau khi xét xử, Công an Đồng Nai đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản "khủng" của các bị can, ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, ngoài tang vật là các tàu Nhật Minh 06-09, khi khám xét nhà riêng và công ty của Hữu, cảnh sát thu giữ hơn 100 tỷ đồng, 123.000 USD; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất ở TP HCM và Sóc Trăng; phong tỏa rất nhiều tài khoản ngân hàng của cá nhân, công ty... nhưng chưa công bố số dư.

Tiền mặt thu giữ tại nhà Phan Thanh Hữu. Ảnh: Thái Hà

Liên quan đến vụ án, Phan Lê Hoàng Anh (con gái Hữu, được cha nhờ đứng ra giao dịch tiền mua bán xăng) cũng bị kê biên 2 bất động sản ở TP HCM, 4 thẻ ngân hàng cùng nhiều điện thoại, xe máy...

Là một trong những đầu mối chính tiêu thụ xăng của Hữu, Nguyễn Hữu Tứ bị cho là thu lợi khoảng 44 tỷ đồng. Thời điểm bị khám xét, doanh nhân có tiếng ở miền Tây bị thu giữ hơn một tỷ đồng tiền mặt; 5 sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ; phong toả 20 tài khoản ngân hàng; kê biên 3 tàu biển, 4 ôtô và kê biên nhiều bất động sản ở TP HCM, Đồng Tháp...

Bị can Đào Ngọc Viễn - chuyên cung cấp tàu biển trọng tải lớn vận chuyển xăng lậu, bị thu giữ 5 tỷ đồng tiền mặt; 2 tàu thủy Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn), phong tỏa một tài khoản ngân hàng...

Ngoài các bị can cầm đầu đường dây, cơ quan điều tra cũng thu giữ, kê biên hàng chục bất động sản, xe bồn, tàu thủy... của nhiều chủ cây xăng tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, TP HCM.

Trong đó, vợ chồng Trần Thị Thu Vân và Lê Thanh Tú (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc) - nhánh thứ hai tiêu thụ xăng lậu của Hữu sau Tứ, bị kê biên 4 tàu chở xăng và 14 thửa đất ở Bình Dương và TP HCM. Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Vân và Tú thu lợi bất chính khoảng 20 tỷ đồng.

Các chủ cây xăng lớn khác như: Nguyễn Thăng Long (ngụ ở Đồng Nai) bị thu giữ 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lê Thị Anh Thư 6 sổ đỏ, Đỗ Văn Ba 2 thửa đất, Lê Thanh Trung 6 số đỏ và hai tàu thủy...

Bị cáo buộc nhận hối lộ từ Hữu và Tứ để bỏ qua việc bắt giữ dường dây xăng lậu này, Ngô Văn Thuỵ (nguyên đội Trưởng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - Đội 3, Cục điều tra phòng chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị thu giữ 101.000 USD và 150 triệu đồng tiền mặt khi khám xét nhà riêng.

Một trong những tàu thủy của vợ chồng Lê Thanh Tú bị thu giữ. Ảnh: Thái Hà

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên thuộc diện được Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử.

Ngoài việc bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu, Phan Thành Hữu và đồng phạm còn bị điều tra về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, hành vi của các bị can được tách ra ở giai đoạn hai của vụ án do đang chờ kết quả trưng cầu giám định vật chứng từ cơ quan chức năng.

Phước Tuấn