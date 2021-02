Người nhái và 500 cảnh sát đánh úp đường dây xăng giả

Hàng chục trinh sát lặn dưới sông, trôi theo lục bình áp sát mạn tàu của nhóm làm xăng giả giữa sông Hậu; nhiều ca nô và tàu cao tốc của cảnh sát đồng loạt từ các phía lao đến.

Người dân bên dòng sông Hậu, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, những ngày này vẫn bàn tán và bày tỏ sự khâm phục đối với các chiến sĩ đã triệt phá đường dây sản xuất xăng giả lớn nhất từ trước đến nay vào những ngày giáp Tết Tân Sửu.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban chuyên án cho biết, việc tiếp cận ụ nổi giữa sông Hậu - cách chân cầu Cần Thơ gần 8 km, rất khó khăn bởi các trinh sát không quen với điều kiện thời tiết, sông nước miền Tây. Bên cạnh đó, ông trùm Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM) đã thiết lập hệ thống chân rết cảnh giới dày đặc từ xa, rất tinh vi.

"Họ là những giang hồ chuyên nghiệp, sẵn sàng triệt hạ người lạ, kể cả trinh sát khi thấy có dấu hiệu bị theo dõi", đại tá Quang nói.

40 trinh sát đi xe máy - thuộc mũi tấn công trên bộ, bất ngờ vây ráp đường dây làm xăng giả do ông Hữu cầm đầu, đêm 6/2. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, để tìm ra manh mối bắt Hữu cùng đàn em, các trinh sát hình sự ngày đêm nằm vùng, miệt mài bám theo những chiếc xe bồn, sà lan trên khắp miền sông nước. Kết quả trinh sát cho thấy, đường dây buôn lậu, làm xăng giả này sử dụng tàu biển có trọng tải lớn, trực tiếp nhập xăng từ Singapore, Indonesia, Thái Lan ở phao số 0. Sau khi đưa vào Vĩnh Long, họ dùng hoá chất, dung môi để chế tạo xăng A95.

"Hàng" được chia ra cho các tàu, sà lan trọng tải nhỏ vận chuyển về kho chứa dọc các trạm trên nhiều sông lớn. Từ đó, xe bồn sẽ chở về phân phối cho các cây xăng thuộc hệ thống của những người trong đường dây, bán cho người tiêu dùng.

Để tránh bị phát hiện hoạt động tại ụ nổi, chúng dựng lên một cây xăng bên ngoài mặt đường với hai nhân viên làm việc. Phía sau là hai căn nhà nuôi chim yến cao, che khuất ụ nổi dưới sông. Tầng hầm của hai căn nhà này là nơi chứa các dung môi, hoá chất pha chế xăng giả. Đường xuống ụ nổi khá nhỏ, nằm giữa hai căn nhà này.

Trinh sát kể hành trình vây bắt đường dây xăng giả Cảnh sát vây bắt đường dây làm xăng giả, thu giữ hơn 100 tỷ đồng và hàng loạt vật chứng. Video: Công an Đồng Nai.

Đường từ chân cầu Cần Thơ chạy dọc bờ sông ngoằn ngoèo, càng đi sâu vào càng vắng vẻ. Người lạ vào rất dễ bị "tai mắt" cảnh giới của Hữu nhận ra. Để tránh bị nghi ngờ, lực lượng đánh án thường xuyên thay đổi địa điểm, có lúc phải ở rất xa, đến tối mới đi bằng xe máy lên lại Cần Thơ, thuê thuyền đi theo dõi.

Khó khăn lớn nhất là đi trên sông rộng, gió to. Các trinh sát phải giả dạng thành người câu cá, dân chài đánh lưới giữa sông. Mỗi khi tiếp cận, các thuyền buộc phải tắt đèn để tránh bị động. Ròng rã suốt nhiều tháng, sau khi nắm rõ các hoạt động của đường dây này, các trinh sát phải diễn tập nhiều lần, đưa ra nhiều giả thiết để đảm bảo thành công khi "đánh úp" vào ụ nổi.

Còn ở trên bờ, để vào được khu vực sào huyệt và điểm mặt từng người cảnh giới, trinh sát phải giả làm xe ôm, dân nhậu say xỉn đi nhầm đường... để tiếp cận.

Xác định đây là nhóm tội phạm làm xăng giả có thể lớn hơn đường dây của Trịnh Sướng (đại gia miền Tây, bị Công an Đăk Nông triệt phá hai năm trước), Công an Đồng Nai xác lập chuyên án triệt phá, báo cáo Bộ trưởng Công an. Nhiều trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) được điều động hỗ trợ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của một Cục phó C02.

Một bồn chứa xăng trong đường dây của Hữu. Ảnh: Thái Hà.

Đêm 6/2, hàng trăm cảnh sát Công an Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bao vây nhiều ngả trên bờ, dưới sông. Hàng chục trinh sát mặc đồ người nhái, lặn và thả trôi theo các đám lục bình tiếp cận mạn tàu, đến ụ nổi. 40 trinh sát đi trên 20 xe máy tiếp cận đường bộ, 5 canô và một số tàu cao tốc hộ tống mũi tấn công dưới nước.

Đồng loạt cả trăm cảnh sát xuất hiện, vây ráp. Hàng chục người đang pha chế xăng, bơm xăng... chống trả quyết liệt. "Chúng lái tàu lớn đâm vào canô cảnh sát để mở đường tẩu thoát khỏi ụ nổi nhưng tất cả đều bị khống chế", đại tá Quang kể.

Cùng lúc, ở 13 mũi tấn công khác, gần 500 cảnh sát ập vào khám xét các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can đường dây làm xăng giả tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM.

Hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ đỏ đất đai, 12 thùng hồ sơ; 2 tàu biển 2.500 tấn, 5 sà lan 400-1.000 tấn, 6 xe bồn trong bờ, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hoá chất... bị thu giữ.

Hiện, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hữu cùng 31 bị can khác về hành vi Buôn lậu theo Điều 188 BLHS. Trong đó, ông Hữu bị cáo buộc vai trò quan trọng nhất, cầm đầu đường dây. Những người này tiếp tục bị điều tra về hai tội Sản xuất buôn bán hàng giả và Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Riêng Lê Thanh Trung, một đàn em của Trịnh Sướng, có vai trò quan trọng trong việc phù phép hóa đơn để hợp thức hóa 200 triệu lít xăng giả chưa bị khởi tố. Cơ quan điều tra đang làm rõ các dấu hiệu phạm tội.

Phước Tuấn