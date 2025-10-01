Kane giúp Bayern thắng lớn ở Champions League

CyprusTiền đạo Harry Kane lập cú đúp giúp Bayern thắng chủ nhà Pafos 5-1 ở lượt hai Champions League, qua đó nối dài mạch toàn thắng 9 trận từ đầu mùa.

Bayern toàn thắng 6 lần đối đầu với các đội Cyprus, ghi tới 31 và chỉ thủng lưới hai bàn. "Hùm xám" tiếp tục thể hiện sự vượt trội trong lần đầu gặp Pafos tại Alphamega hôm 30/9.

Harry Kane mừng bàn mở tỷ số trong trận Bayern thắng Pafos 5-1 ở lượt hai Champions League trên sân Alphamega, Kolossi, Quận Limassol, Cyprus ngày 30/9/2025. Ảnh: Reuters

Đội khách ra sân với "song sát" Harry Kane, Nicolas Jackson và bộ đôi tiền đạo này thay nhau tỏa sáng, góp dấu giày vào cả năm bàn.

Phút 15, Michael Olise chọc khe để Kane thoát xuống dứt điểm chân phải chéo góc mở tỷ số. 5 phút sau, Jackson làm tường để Raphael Guerreiro xâm nhập vòng cấm rồi sút tung lưới Pafos, nhân đôi cách biệt. Guerreiro ghi bàn đầu tiên ở Champions League kể từ trận thắng Dinamo Zagreb 9-2 hồi tháng 9/2024.

Các cầu thủ Bayern mừng bàn của Nicolas Jackson. Ảnh: FC Bayern

Phút 31, lại là Michael Olise đột phá bên cánh phải rồi chuyền vào vòng cấm để Jackson đá nối nâng tỷ số lên 3-0. Đây lần lượt là pha kiến tạo và bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Senegal, sau khi rời Chelsea để chuyển đến Bayern theo hợp đồng cho mượn.

Ở pha lên bóng ngay sau đó, Kane sút chân trái cận thành, giúp Bayern bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bốn bàn. Tiền đạo người Anh ghi 21 bàn qua 26 trận ở Champions League cho Bayern, cân bằng thành tích qua 32 trận khoác áo Tottenham. Kane nâng thành tích lên 18 bàn qua 9 trận trên mọi đấu trường mùa này, đạt hiệu suất hai bàn mỗi trận. Đây cũng là lần thứ 26 anh ghi ít nhất hai bàn trong một trận đấu cho Bayern.

Michael Olise (giữa) chia vui cùng Serge Gnabry và Aleksandar Pavlovic sau khi ghi bàn. Ảnh: Imago

Phút 68, Jackson lỡ cơ hội đối mặt, rồi Olise ập vào đá bồi tung lưới chủ nhà. Với một bàn, hai kiến tạo, Olise lần thứ hai góp dấu giày vào ba bàn trong một trận tại Champions League, kể từ trận thắng Shakhtar 5-1 hồi tháng 12/2024 (2 bàn, 1 kiến tạo).

Trong khi đó, Pafos ghi bàn duy nhất ở phút 45. Mislav Orsic cắt bóng bên cánh phải, xộc vào trung lộ rồi dứt điểm đưa bóng liệng về góc xa, khiến thủ thành Manuel Neuer chôn chân.

Kết quả 5-1 giúp Bayern nối dài mạch toàn thắng 9 trận từ đầu mùa. Cụ thể, "Hùm xám" giành 15 điểm tuyệt đối tại Bundesliga, thắng cả hai lượt đầu Champions League, hạ Wehen Wiesbaden 3-2 tại vòng một Cup Đức và đánh bại Stuttgart 2-1 ở trận tranh Siêu Cup Đức.

Hồng Duy