Chelsea lại đổi ý, cho Jackson sang Bayern

ĐứcChelsea lần thứ hai thay đổi lập trường, khi đồng ý để tiền đạo Nicolas Jackson sang Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Thương vụ Jackson cập bến Bayern diễn ra phức tạp. Theo Sky Sports, Bayern gửi đề nghị chính thức tới Chelsea ngày 7/8, rồi đại diện Ngoại hạng Anh họp nội bộ để quyết định tương lai Jackson ngày 29/8.

Ngày 30/8, "Hùm xám" đạt thỏa thuận mượn Jackson với phí 17 triệu USD, kèm tùy chọn mua đứt giá 76 triệu USD, nâng giá trị gói thương vụ lên 93 triệu USD.

Một ngày sau, Chelsea cho phép Jackson bay sang Đức, tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Bayern. Nhưng chủ sân Stamford Bridge bất ngờ rút lui, hủy bỏ thỏa thuận cho mượn vì Liam Delap chấn thương trong trận thắng Fulham 2-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.

Ngày 31/8, Jackson vẫn ở lại Munich, hy vọng thương vụ được nối lại, với người đại diện Ali Barat khẳng định làm mọi cách để hoàn tất chuyển nhượng.

Ngày 1/9, ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, hai CLB đạt thỏa thuận mới - cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt, với mức phí mượn nâng lên 19,3 triệu USD.

Nút thắt của thương vụ là việc Chelsea tìm được phương án thay thế, khi gọi lại tiền đạo 19 tuổi Marc Guiu từ Sunderland, chỉ sau 26 ngày gửi anh đi theo dạng cho mượn.

Bayern Munich công bố Jackson Bayern Munich công bố Jackson.

"Đây là một trong những thương vụ khó khăn nhất nhưng cũng là tốt nhất mà chúng tôi từng thực hiện", Barat nói sau khi thương vụ được hoàn tất. "Thương vụ tưởng như đổ bể, nhưng chúng tôi không rời Munich cho tới khi thử mọi cách. Chúng tôi cảm ơn Chelsea đã tạo điều kiện, đồng thời đánh giá cao sự quyết tâm của Bayern. Jackson xứng đáng với cơ hội".

Tiền đạo người Senegal sẽ mặc áo số 11 và làm "kép phụ" cho Harry Kane tại Allianz Arena. "Tôi rất vui khi được gia nhập một CLB lớn như Bayern", anh nói trong ngày ra mắt CLB mới. "Đây là đội bóng vĩ đại với những huyền thoại mà ai cũng biết. Tôi có những mục tiêu lớn tại đây và sẽ cống hiến hết mình để giúp CLB giành thêm nhiều danh hiệu".

Ngoài Jackson, trong kỳ chuyển nhượng này, Bayern đã ký hợp đồng với hậu vệ Jonathan Tah từ Bayer Leverkusen theo dạng chuyển nhượng tự do và tiền đạo Luis Diaz từ Liverpool với giá 88 triệu USD.

Hồng Duy tổng hợp