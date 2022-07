Johnny Depp lắm tài nhiều tật

Ngoài sự nghiệp diễn xuất thành công, Johnny Depp viết nhạc, hát rock, vẽ tranh, làm thơ.

Hôm 29/7, tài tử bán được 780 bản in từ bốn bức chân dung do anh vẽ, thu về 5 triệu USD trong vài giờ. Những năm gần đây, dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao trên màn ảnh, tài tử kiếm được tiền từ nhiều đam mê khác như mỹ thuật, âm nhạc.

Diễn viên có năng khiếu hội họa từ thời trẻ, coi việc vẽ tranh là phương thức để giải tỏa tâm trạng và thể hiện thế giới quan. Depp từng nói: "Tôi luôn sử dụng nghệ thuật để thể hiện cảm xúc, khắc họa những người quan trọng nhất đối với tôi như gia đình, bạn bè và những người tôi ngưỡng mộ. Tôi thường giữ chúng cho riêng mình".

Bìa đĩa Divinidylle do Johnny Depp vẽ.

Johnny Depp thích vẽ chân dung những người thân thuộc, truyền cảm hứng cho anh như Marlon Brando, Jack Kerouac. Depp cũng từng vẽ chân dung vợ cũ Vanessa Paradis, bức tranh được cô dùng làm bìa đĩa album Divinidylle (2007). Tờ Widewalls nhận xét các tác phẩm của anh mang vẻ huyền bí, phần nào chịu ảnh hưởng phong cách từ Jean-Michel Basquiat - họa sĩ tiêu biểu của phong trào tân biểu hiện.

Johnny Depp bên bốn bức chân dung trong bộ sưu tập "Friends & Heroes", trưng bày ở Castle Fine Art (London, Anh), bán giá 14.950 bảng (18.260 USD) mỗi bức. Tài tử vẽ danh ca Bob Dylan, mỹ nhân Elizabeth Taylor, nhạc sĩ Keith Richards, nghệ sĩ Al Pacino. Phòng tranh nhận xét tác phẩm của Depp toát lên sự phóng khoáng, tự do. Ảnh: Instagram Johnny Depp

Nam diễn viên thích sưu tầm tranh nghệ thuật, từng giới thiệu bộ chín bức tranh của Michel Basquiat năm 2016. Anh đã bán hai trong số đó với tổng số tiền 11,5 triệu USD. Johnny Depp từng nói về hội họa và thơ văn của Basquiat: "Không gì có thể thay thế được sự ấm áp và gần gũi của thơ Basquiat, những câu hỏi và sự thật mà ông truyền đạt. Âm nhạc hiện lên trong tranh của ông, đẹp đẽ và xáo động, bản hòa tấu của sự im lặng tấn công các giác quan của chúng ta, vượt qua cả sự sống của nhân loại".

Theo Faroutmagazine, tài tử mê đọc sách, yêu thích thơ ca của Bob Dylan và Tom Waits. Một trong những tác phẩm yêu thích của anh là tiểu thuyết lịch sử hư cấu The people’s act of love của James Meek, được Depp miêu tả là "cuốn sử thi tăm tối, rùng rợn, hấp dẫn, lấy bối cảnh vùng đài nguyên băng giá của nước Nga thời chiến". Anh còn thích The Master and Margarita của Mikhail Afanasievich Bulgakov, tiểu thuyết về chủ nghĩa vô thần ở Nga thời kỳ Xô Viết.

Nghệ sĩ biết làm thơ, nhưng không công bố các tác phẩm của mình. Theo tờ Poetry Foundation, thời mới theo đuổi Amber Heard, mỗi ngày, anh đều tặng cô hoa hồng và một bài thơ.

Johnny Depp hát rock với Jeff Beck Johnny Depp hát bài "This is a song for Miss Hedy Lamarr", ca khúc nằm trong album "18" của Depp và Jeff Beck. Video: Youtube Jeff Beck

Anh còn là một nghệ sĩ nhạc rock. Âm nhạc gắn với Johnny Depp từ thuở thiếu niên, giúp anh đi qua tuổi thơ đầy biến cố. Khi bố mẹ cãi cọ, anh thường tự nhốt mình trong phòng, chơi nhạc đến khi mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ. Anh bỏ học năm 16 tuổi, từng cố gắng đi học lại nhưng được thầy giáo khuyên theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Năm 1980, Depp chơi guitar trong ban nhạc The Kids, thu được những thành công nhỏ ở Florida, Mỹ. Anh nghe theo gợi ý của Nicolas Cage về việc tham gia diễn xuất chỉ vì khó khăn tài chính.

Tài tử luôn tôn thờ âm nhạc, coi rock là một phần độc lập trong sự nghiệp của anh. "Tôi ghét ý tưởng: 'Hãy đến xem tôi chơi guitar vì bạn đã thấy tôi trong 12 bộ phim. Tôi muốn gặp những người nghe chỉ quan tâm đến âm nhạc", tài tử nói.

Depp từng tham gia viết nhạc một số bộ phim. Nghệ sĩ chơi guitar trong các bản Minor swing, They're red hot, Caravan của phim Chocolat năm 2000, sáng tác nhạc phẩm Sands theme của Once upon a time in Mexico năm 2003, đồng sáng tác ca khúc Kemp in the village cũng như chơi guitar trong bài hát The mermaid song (Instrumental) ở phim The rum diary năm 2011.

Năm 2015, nam diễn viên cùng Alice Cooper và Joe Perry thành lập nhóm The Hollywood Vampires, chơi nhạc classic rock. Gần nhất, anh và guitarist Jeff Beck hợp tác cho album 18, ra mắt hôm 15/7, lấy cảm hứng từ việc cảm thấy trẻ trung mỗi khi họ đứng trên sân khấu.

Johnny Depp hát 'Whole Lotta Love' Johnny Depp trong MV "Whole lotta love" của nhóm Hollywood Vampires. Video: Youtube Marcelo Galecio

Tài năng, nổi tiếng nhưng anh nhiều lần vướng rắc rối vì nghiện rượu, thói quen tiêu tiền như nước. Việc nghiện rượu ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, sự nghiệp của anh. Tài tử Pirates Of The Caribbean nói trong phiên tòa tranh chấp với Amber Heard: "Thưa ông, nếu ai gặp vấn đề với thói nghiện rượu của tôi, ở bất kỳ giai đoạn nào, người đó chính là tôi. Người duy nhất tôi bạo hành là bản thân".

Diễn viên từng thừa nhận sử dụng chất kích thích trước mặt hai con Lily-Rose và Jack. Tài tử cũng nói cảm thấy rất xấu hổ vì để thói nghiện ngập ảnh hưởng tới gia đình.

Từng là ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới, Johnny Depp có tài sản lên đến 650 triệu USD, năm 2012, theo Forbes. Sau 10 năm, anh chỉ còn 150 triệu USD. Diễn viên nổi tiếng có lối sống xa hoa, sở hữu nhiều lâu đài, biệt thự ở Pháp, Mỹ, du thuyền, máy bay riêng và ba hòn đảo ở Bahamas. Anh mất số tiền lớn thuê nhân viên an ninh và 40 người giúp việc chăm sóc các cơ ngơi. Ngoài ra, tài tử chi nhiều tiền mua 70 cây đàn guitar cao cấp, 200 tác phẩm nghệ thuật giá trị cao. Khi bị nói tiêu xài hoang phí, anh trả lời trên tờ The Wall Street Journal năm 2017: "Đó là tiền của tôi. Nếu tôi muốn mua 15.000 quả bông gòn mỗi ngày, đó cũng là sở thích của tôi".

Việc kiện cáo liên miên với vợ cũ Amber Heard cũng khiến một phần tài sản của anh hao hụt. Tài tử từng chỉ trích công ty quản lý tài chính của mình yếu kém.

Thời gian tới, Johnny Depp và Amber Heard nhiều khả năng tiếp tục bước vào cuộc chiến pháp lý mới, khi cả hai cùng kháng cáo quyết định của tòa hồi tháng 6. Trước đó, tòa yêu cầu Heard trả Depp 10 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và năm triệu USD chi phí bồi thường trừng phạt (một loại bồi thường thiệt hại đặc biệt, mang tính răn đe). Tuy nhiên, Heard sẽ chỉ phải trả 10,35 triệu USD vì luật bang Virginia quy định mức tối đa cho khoản bồi thường trừng phạt là 350.000 USD. Còn Depp phải trả vợ cũ hai triệu USD tiền bồi thường thiệt hại, vì một luận điểm luật sư phía tài tử nêu ra trong các bài viết trên tờ Daily Mail.

Hôm 21/7, luật sư của Amber Heard nộp đơn yêu cầu tòa phúc thẩm lại phán quyết của bồi thẩm đoàn. Một ngày sau, Johnny Depp kháng cáo việc phải trả vợ cũ hai triệu USD. Anh hài lòng với chiến thắng trước đó, không có ý định phản đòn cho đến khi Amber Heard tiếp tục muốn ra tòa.

Hà Thu