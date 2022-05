Nhân chứng: 'Johnny Depp dùng chất kích thích trước mặt con'

MỹNhà sản xuất âm nhạc iO Tillett Wright - nhân chứng phía Amber Heard - nói Johnny Depp từng dùng ma túy trước mặt các con.

Trong phiên đối tụng hôm 17/5, Amber Heard và Depp tiếp tục mời các nhân chứng tới cho lời khai trực tiếp hoặc qua video gửi tòa. Nhà sản xuất iO Tillett Wright - chơi thân với Depp và Heard khoảng năm 2016 - cho biết nam diễn viên Pirates of the Caribbean từng thừa nhận sử dụng chất kích thích trước sự chứng kiến của hai con Lily-Rose và Jack. Tài tử cũng nói cảm thấy rất xấu hổ vì để thói nghiện ngập ảnh hưởng tới gia đình.

iO Tillett Wright (trên màn hình) cho lời khai qua video trong phiên tòa giữa Amber Heard và Johnny Depp. Ảnh: Reuters

Wright cho biết Johnny Depp rất cởi mở khi chia sẻ về thói nghiện rượu và sử dụng chất kích thích. "Những thứ đó thường khiến anh ta để lộ ra một mặt rất xấu xí... Depp có thể trở thành một kẻ bạo lực, xấu tính khi say", nhà sản xuất nói trong video gửi tòa. Wright cũng chứng kiến Depp lăng mạ người hâm mộ trong một lần anh say xỉn.

Theo iO Tillett Wright, anh từng nghe Johnny Depp gọi điện dọa cạo đầu Amber Heard vì cho rằng cô đại tiện lên giường. Wright và Heard ban đầu cảm thấy hài hước nhưng điều đó càng khiến nam diễn viên tức giận. Anh sau đó phải gọi một số bạn chung của cặp sao để nhờ hòa giải.

Johnny Depp (phải) đưa Amber Heard đến Pháp thăm hai con Lily-Rose và Jack năm 2013. Ảnh: Popsugar

Trong phiên tòa, luật sư của Johnny Depp chất vấn các lời khai từ phía Amber Heard.

Phía tài tử Pirates of the Caribbean phát lại đoạn băng trích xuất từ camera an ninh cho thấy cảnh Heard đưa bạn diễn James Franco về nhà riêng ở Los Angeles một ngày trước khi đâm đơn ly dị. Luật sư của Depp hỏi mối quan hệ giữa hai người. Heard cho biết họ chỉ là bạn và Franco lúc đó thường xuyên ở bên cạnh để giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Amber Heard và James Franco trong thang máy Amber Heard đưa James Franco về nhà riêng, một ngày trước khi nộp đơn ly dị Johnny Depp. Video: Australia News

Luật sư của Depp đưa ra nhiều hình ảnh Amber Heard xúc phạm người khác trên mạng xã hội. Trong một bức thư gửi chồng cũ, Heard từng dọa muốn xé xác anh sau vụ xô xát giữa hai người tại Australia, khi Depp bị đứt ngón tay. Nữ diễn viên phủ nhận từng khiến anh bị thương.

Phía Depp kết thúc phần chất vấn với câu hỏi về việc Amber Heard từng đánh bạn gái cũ Tasya van Ree. Năm 2009, nữ diễn viên bị kết tội bạo hành Ree. Tuy nhiên, cô này sau đó xin rút đơn kiện với lý do hiểu lầm. Amber Heard phủ nhận các thông tin của phía Depp, nói chưa từng tấn công các bạn tình.

Johnny Depp trong phiên tòa hôm 17/5. Ảnh: Reuters

Vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard của Hollywood bắt nguồn từ bài viết của nữ diễn viên trên Washington Post năm 2018, hai năm sau khi họ ly hôn. Trong bài viết, Heard kêu gọi phản đối bạo lực tình dục, xem bản thân là nạn nhân của bạo hành gia đình. Dù cô không trực tiếp nhắc tên Depp, tài tử bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự.

Sau những tuần đối tụng đầu tiên, phía Amber Heard cáo buộc Depp thêm tội tấn công tình dục. Nhiều nhân chứng từng làm việc với hai người như bác sĩ, y tá, hàng xóm, nhân viên an ninh ủng hộ Depp, nói chưa từng thấy nữ diễn viên có dấu hiệu bị bạo hành. Trong khi đó, Heard thừa nhận đánh chồng cũ nhưng với mục đích tự vệ và bảo vệ em gái cô.

Johnny Depp và Amber Heard hẹn hò khi cùng đóng phim The Rum Diary (2011), kết hôn tháng 2/2015. 15 tháng sau khi cưới, Heard đệ đơn ra tòa xin quyền cấm Johnny tới gần và tố cáo anh dùng lời nói, vũ lực bạo hành cô. Depp phản pháo anh mới chính là người bị vợ bạo hành

