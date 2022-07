Amber Heard kháng cáo

MỹPhía nữ diễn viên Amber Heard đệ đơn kháng cáo phán quyết trong phiên xử về tội phỉ báng với chồng cũ Johnny Depp.

Theo CNN, hôm 21/7, luật sư của Amber Heard nộp đơn yêu cầu tòa phúc thẩm lại phán quyết của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa dân sự giữa cô và Johnny Depp. Người phát ngôn của ngôi sao Aquaman cho biết: "Chúng tôi tin rằng tòa án đã sai sót dẫn đến một phán quyết thiếu công bằng và phù hợp với Tu chính án thứ nhất (quy định trong Hiến pháp Mỹ bảo vệ năm quyền: tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do kiến nghị với chính phủ). Do đó, chúng tôi muốn kháng cáo".

Amber Heard làm chứng tại tòa ở Fairfax hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Đại diện phía Johnny Depp nói với CNN tự tin trước động thái của vợ cũ: "Bồi thẩm đoàn đã lắng nghe các bằng chứng trong phiên tòa kéo dài sáu tuần và đi đến một phán quyết rõ ràng, rằng bản thân bị cáo đã phỉ báng ông Depp trong nhiều trường hợp. Chúng tôi tin phán quyết này sẽ được giữ nguyên".

Sau khi nghe kết luận của tòa hồi đầu tháng 6, đại diện của Heard cho biết: "Bạn sẽ không cần yêu cầu ân xá nếu cảm thấy mình vô tội. Bạn cũng sẽ không từ chối kháng cáo nếu thấy mình đúng". Trong khi đó, Amber Heard nói bản án là "bước thụt lùi của quan điểm: Bạo lực với phụ nữ cần được xem xét một cách nghiêm túc".

Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp khởi nguồn từ bài viết của Amber Heard trên Washington Post năm 2018, hai năm sau khi họ ly hôn. Trong đó, Heard kêu gọi phản đối bạo lực tình dục, xem bản thân là nạn nhân của bạo hành gia đình. Dù cô không trực tiếp nhắc tên Depp, tài tử bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự.

Amber Heard phải nộp phạt 10,35 triệu USD vì các tội danh liên quan đến phỉ báng. Nữ diễn viên không nhắc đến tình hình tài chính hiện tại hoặc khả năng đóng phạt. Heard nhận hai triệu USD tiền bồi thường từ phía Depp, vì một luận điểm luật sư phía tài tử nêu ra trong các bài viết trên tờ Daily Mail.

Phán quyết của tòa án về Amber Heard. Video: People Phán quyết của tòa án về Amber Heard. Video: People

Phương Mai (theo CNN)