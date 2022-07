Johnny Depp kháng cáo

Johnny Depp nộp đơn lên tòa kháng cáo việc phải trả vợ cũ hai triệu USD bồi thường thiệt hại, sau khi Amber Heard có động thái tương tự.

Ngày 23/7, tờ LA Times bình luận: "Có vẻ như cuộc chiến pháp lý giữa Johnny Depp và vợ cũ Johnny Depp vừa bước sang một chương mới". Theo The Times, đại diện của Johnny Depp cho biết anh hài lòng với chiến thắng trước đó, không có ý định phản đòn cho đến khi Amber Heard nộp đơn hôm 21/7. Tài tử sẵn sàng tiếp tục đối chất với vợ cũ.

Trước đó, hồi tháng 6, tòa yêu cầu Heard trả Depp 10 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và năm triệu USD chi phí bồi thường trừng phạt (một loại bồi thường thiệt hại đặc biệt, mang tính răn đe). Tuy nhiên, Heard sẽ chỉ phải trả 10,35 triệu USD vì luật bang Virginia quy định mức tối đa cho khoản bồi thường trừng phạt là 350.000 USD. Còn Depp phải trả vợ cũ hai triệu USD tiền bồi thường thiệt hại, vì một luận điểm luật sư phía tài tử nêu ra trong các bài viết trên tờ Daily Mail.

"Phán quyết nói lên tất cả, và Depp tin rằng đây là thời điểm để cả hai bên tiếp tục cuộc sống, chữa lành tổn thương. Nhưng nếu bà Heard quyết tâm theo đuổi vụ kiện tụng bằng cách kháng cáo bản án, ông Depp buộc phải nộp đơn kháng cáo để tuân thủ thủ tục và các vấn đề pháp lý sẽ được Tòa án cấp phúc thẩm xem xét", đại diện phía Johnny Depp nói.

Johnny Depp trong một phiên xử với Heard. Ảnh: AP

Đại diện phía Heard hiện từ chối bình luận động thái mới của chồng cũ. Hôm 21/7, luật sư của Amber Heard nộp đơn yêu cầu tòa phúc thẩm lại phán quyết của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa dân sự giữa cô và Johnny Depp. Người phát ngôn của nữ diễn viên cho biết: "Chúng tôi tin rằng tòa án đã sai sót dẫn đến một phán quyết thiếu công bằng và phù hợp với Tu chính án thứ nhất (quy định trong Hiến pháp Mỹ bảo vệ năm quyền: tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do kiến nghị với chính phủ). Do đó, chúng tôi muốn kháng cáo". Họ cho biết thêm: "Dù nhận thấy việc nộp đơn ngày hôm nay sẽ đốt cháy Twitter, chúng tôi vẫn phải thực hiện các bước để đảm bảo công bằng và công lý".

Theo LA Times, trong cuộc chiến mới, phía Heard đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội. Đây là các nền tảng Depp từng nhận được nhiều sự ủng hộ trong suốt sáu tuần tranh chấp với vợ cũ.

Phán quyết của tòa án về Amber Heard. Video: People Phán quyết của tòa án về Amber Heard. Video: People

Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp khởi nguồn từ bài viết của Amber Heard trên Washington Post năm 2018, hai năm sau khi họ ly hôn. Trong đó, Heard kêu gọi phản đối bạo lực tình dục, xem bản thân là nạn nhân của bạo hành gia đình. Dù cô không trực tiếp nhắc tên Depp, tài tử bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự.

Hà Thu (theo LA Times)