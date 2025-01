Joe Alwyn không vương vấn tình cũ Taylor Swift

Tài tử Joe Alwyn phớt lờ mọi bàn tán về chuyện tình đã qua của anh và Taylor Swift, nỗ lực tạo dấu ấn trong điện ảnh.

Sau khi tin tức cặp sao chia tay nổ ra vào năm 2023, báo chí Mỹ cho biết mối quan hệ kết thúc trong hòa bình, không xảy ra tranh chấp hay cãi vã. Tuy nhiên, một số trang tin nhận định cả hai chấm dứt do Joe Alwyn không thích ứng được độ nổi tiếng của Taylor Swift, tính cách khác biệt. Một số fan còn suy đoán tài tử từng " làm tổn thương bạn gái", "ngoại tình" sau khi họ nghe một số bài hát thuộc album The Tortured Poets Department của Swift, phát hành tháng 4/2024.

Gần đây, diễn viên có cuộc phỏng vấn với Guardian vào ngày 5/1, một lần nữa nhắc về quá khứ với Taylor Swift. Khi được hỏi liệu anh có từng lo sợ mối tình này làm lu mờ sự nghiệp, Joe Alwyn cho biết luôn cố gắng tập trung vào những thứ nằm trong tầm kiểm soát, có ý nghĩa với bản thân như bạn bè, gia đình và công việc. Vì thế đối với "những sự ồn ào", Alwyn quyết định mặc kệ tất cả.

"Nếu bạn không bỏ ngoài tai hay để những lời đó xâm nhập vào đầu óc, ảnh hưởng bản thân và hành vi, bạn đang sống theo kiểu bị môi trường bên ngoài tác động. Rồi cuộc đời thế nào cũng gặp rắc rối lớn", Joe Alwyn nói thêm. Theo diễn viên, gia đình, bạn bè và những điều thực tế trong cuộc sống là những điều giúp anh vững vàng.

Joe Alwyn và Taylor Swift dự tiệc hậu lễ trao giải BAFTA 2019. Ảnh: Blitz Pictures

Taylor Swift và Joe Alwyn hẹn hò cuối năm 2016. Hai người đều kín tiếng, ít xuất hiện chung hay công khai thảo luận chuyện yêu đương vì muốn có "cuộc sống đời thực hơn", theo Rolling Stone. Trong khoảng thời gian bên nhau, Joe Alwyn từng tham gia sáng tác nhạc cùng bạn gái. Tháng 11/2020, Taylor Swift gây chú ý khi tiết lộ William Bowery - người viết lời bí ẩn cùng cô sản xuất album folklore - là Joe Alwyn. Đĩa nhạc thắng ba giải Grammy năm 2021.

Taylor Swift hát exile cùng Bon Iver Taylor Swift và Bon Iver thể hiện ca khúc "Exile" thuộc album "Folklore". Joe Alwyn tham gia viết lời bài hát này. Video: YouTube Taylor Swift

Joe Alwyn sinh năm 1991, là diễn viên người Anh. Tài tử được bạn bè mô tả là người trầm tính, thích cuộc sống khép kín. Anh học hành chăm chỉ, gắn bó gia đình và được báo Anh gọi là "trai ngoan". Sau khi chia tay Taylor Swift, anh chưa từng công khai hẹn hò, tiếp tục duy trì lối sống kín tiếng.

Tờ Guardian đánh giá Joe Alwyn là cái tên đột phá của nền điện ảnh. Sau khi gây tiếng vang trong phim Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016) của đạo diễn Lý An, anh tiếp tục tạo dấu ấn với series Conversations with Friends (2022), Kinds of Kindness (2024). Dự án gần nhất là The Brutalist - vừa đoạt cúp Phim hay nhất thể loại chính kịch tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2025.

Taylor Swift, 36 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 11 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Năm 2023, cô được Time chọn là "Nhân vật của năm". Theo Forbes, Taylor Swift hiện là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với 1,6 tỷ USD. Hôm 27/11, tạp chí Billboard công bố cô xếp hạng hai Top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21. Cô đang hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce từ tháng 9/2023.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter, Guardian)