Jo Jung Suk - 'ông hoàng' phim hài tình cảm

Jo Jung Suk từng đứng thứ hai trong danh sách "Diễn viên tuyệt vời nhất" do khán giả Hàn Quốc bình chọn.

Trong tác phẩm Hospital Playlist hiện gây tiếng vang, tài tử hóa thân Lee Ik Jun - bác sĩ khoa nội tài giỏi, vui tính và luôn quan tâm đến mọi người. Nhân vật trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, một mình nuôi con. Anh còn là giọng ca chính trong ban nhạc Mido và Falasol. Khi quảng bá phim, đạo diễn Shin Won Ho cho biết Jo Jung Suk là diễn viên đầu tiên ông nghĩ đến khi xây dựng kịch bản. Anh được lựa chọn bởi khả năng biến hóa trên màn ảnh, giọng hát tốt và tính cách hài hước.

Jo Jung Suk khắc họa Ik Jun với đủ cung bậc cảm xúc: chân thành, bản lĩnh trước bệnh nhân, hài hước cùng nhóm bạn, nhí nhố bên con trai nhưng có lúc suy tư, đau lòng vì không có nhiều thời gian cho con. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, đa phần khán giả khen Jo Jung Suk diễn tự nhiên. Khán giả So Young viết trên Twitter: "Jo Jung Suk là nhạc trưởng của phim. Anh ấy khiến khán giả cười trong những phân cảnh hài hước, khóc ở những đoạn tình cảm và suy ngẫm qua những câu thoại".

Trích đoạn Jo Jung Suk trong "Hospital Playlist 2" Trích đoạn Jo Jung Suk trong "Hospital Playlist 2". Video: The Swoon.

Jo Jung Suk được mệnh danh "ông hoàng rom-com" (romantic comedy - hài tình cảm) với nét diễn hài hước, tự nhiên trong loạt tác phẩm. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên nhạc kịch, tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng. Năm 2011, sau chín năm hoạt động, anh lấn sân truyền hình với vai phụ trong Ước mơ tỏa sáng. Màn hóa thân chàng sinh viên nhạc Kim Byung Gun tài năng, tính tình kỳ quặc được đánh giá cao nhưng chưa tạo sự chú ý.

Phải đến vai phụ Nab Deuk - bạn thân của nam chính Seung Min - trong phim điện ảnh Lớp học kiến trúc 101 (2012), tên tuổi anh mới được công chúng biết tới. Phân cảnh anh giải thích cách hôn đúng chuẩn gây sốt trên khắp diễn đàn, mạng xã hội. Vai diễn giúp Jung Suk thắng giải "Nam diễn viên mới xuất sắc" tại Lễ trao giải Rồng xanh năm 2012 (được mệnh danh Oscar Hàn Quốc), Giải thưởng Văn hóa và Giải trí Hàn Quốc, Giải thưởng Điện ảnh KOFRA... mở ra trang mới cho sự nghiệp.

Jo Jung Suk sinh năm 1980, tốt nghiệp Học viện nghệ thuật Seoul. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên nhạc kịch. Anh kết hôn với ca sĩ Gummy và có một con gái. Ảnh: JS Company.

Diễn viên bước lên đỉnh cao với loạt vai chính như Sun Woo trong Ma nữ đáng yêu (2015), Lee Hwa Shin phim Bộ đôi đài truyền hình (2016), Doo Sik trong phim điện ảnh Anh tôi vô số tội (2016), Lối thoát trên không (2019)... Anh biến hóa trong từng nhân vật, khơi gợi cảm xúc ở cả cảnh bi lẫn hài. Trong Ma nữ đáng yêu, anh lột tả tính cách bên ngoài lạnh lùng, bên trong tình cảm của bếp trưởng Sun Woo khi rơi vào lưới tình. Ở Bộ đôi đài truyền hình, anh gây cười với những phân cảnh thử áo ngực, "xì hơi" trong phòng bệnh với thái độ tỉnh bơ, mè nheo bên bạn gái. Trong Anh tôi vô số tội, Jung Suk khắc họa thành công hình tượng một ông anh thực dụng đến mức đáng ghét với lối diễn cường điệu nhưng duyên dáng.

Theo Chosun, phim có sự tham gia của anh luôn đạt tỷ lệ người xem, phòng vé cao và tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội. Truyền thông, người hâm mộ gọi anh là "ông hoàng phim hài tình cảm". Trang JoongAng Ilbo nhận xét tài tử diễn như không diễn: "Jo Jung Suk có thể khiến khán giả đang khóc lại cười một cách duyên dáng. Đôi lúc chúng ta lầm tưởng nhân vật trong phim là anh ấy bởi nét diễn đáng yêu và chân thật".

Trong cuộc khảo sát bình chọn "Nam diễn viên tuyệt vời nhất" năm 2019 do Mydaily tổ chức, Jo Jung Suk đứng thứ hai, sau Song Kang Ho. Anh thường xuyên dẫn đầu các bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu hàng tháng do Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố. Năm nay, Jo Jung Suk góp mặt trong top 40 người nổi tiếng quyền lực do Forbes Korea bình chọn.

Trailer phim 'My Annoying Brother' Trailer phim "Anh tôi vô số tội". Video: CJ.

Jo Jung Suk cho biết anh lựa chọn kịch bản kỹ, đặt ra yêu cầu cao trong phong cách diễn xuất. "Tôi muốn trở thành một diễn viên có thể khơi gợi tính hiếu kỳ của khán giả. Vì vậy, tôi luôn cố gắng để mọi người thấy được nhiều vai diễn tốt hơn", anh nói trên Newsinside. Trong bài phỏng vấn với Starnews hồi tháng 6/2020, Shin Won Ho - đạo diễn Hospital Playlist - nhận xét: "Khi diễn, cậu ấy có nhiều phần thoại ngẫu hứng nhưng mang đến màu sắc, hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Jung Suk giúp tôi nhận ra: 'À hóa ra cảnh đó có thể diễn như thế này được'. Tôi thực sự đánh giá cao việc diễn viên không theo một khuôn mẫu cố định nào".

Ngoài tài năng, Jo Jung Suk được yêu mến bởi tính cách tốt, tâm huyết với nghề và lối sống không scandal. Theo tvN, khi nhận lời đóng Hospital Playlist, tài tử tự nguyện giảm thù lao từ 100 triệu won (hơn 1,9 tỷ đồng) xuống còn 70 triệu won (1,3 tỷ đồng) cho một tập phim để hỗ trợ nhà sản xuất thời dịch. Đại diện đài tvN nói: "Jo Jung Suk là tên tuổi hàng đầu, vì vậy, cát-xê thường rất cao. Cậu ấy tin tưởng đạo diễn Shin Won Ho và biên kịch Lee Woo Jeong nên tự nguyện giảm thù lao. Điều này không phải diễn viên nào cũng làm được". Theo Koreaboo, việc giảm lương của tài tử giúp tăng lương cho nhân viên trong êkíp và hỗ trợ các chi phí phát sinh khi quay phim.

Jo Jung Suk và YoonA. Tài tử có quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao. Ảnh: Instagram Jo Jung Suk.

Anh luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp. Trước khi đóng Lối thoát trên không, anh dành nhiều thời gian để học leo núi, tập luyện cảnh hành động trên dây. Khi vào vai đầu bếp trong Ma nữ đáng yêu, anh mất nhiều tháng luyện nấu ăn, cách dùng dao. Nhiều diễn viên như Park Min Young, Go Byung Wan, Kim Dong Hee, YooYoung Jae, Seo Eun Su... nhận là fan và mong muốn hợp tác với Jung Suk. Trong chương trình My Ugly Duckling, YoonA cho biết cô được Jo Jung Suk giúp đỡ, chăm sóc tận tình khi cả hai đóng chung. Trong show Welcome, First Time In Korea? của đài MBC, ngôi sao nhạc kịch người Mỹ Brad Little cho biết Jo Jung Suk là diễn viên Hàn Quốc anh yêu thích nhất.

Diễn viên trẻ Yoo Young Jae nói trên Weeklypeople hồi tháng 2: "Chỉ cần nhìn tiền bối Jo Jung Suk là bạn sẽ thấy như được chữa lành. Tôi thực sự rất thích anh ấy. Anh ấy có năng lượng tích cực, khả năng diễn xuất đáng ngưỡng mộ. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có cơ hội làm việc cùng anh ấy".

Jo Jung Suk còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, thiện nguyện. Năm 2016, anh được tôn vinh tại lễ trao giải Korean Popular Culture and Arts Awards vì góp phần phổ biến văn hóa, nghệ thuật Hàn Quốc. Năm 2017, tài tử được Bộ Y tế và Phúc lợi khen thưởng vì đóng góp vào chiến dịch phòng chống tự sát. Hồi tháng 3, anh nhận giải "Công dân đóng thuế gương mẫu" do Tổng thống trao tặng. Anh hiện là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng gia dụng, mỹ phẩm, thời trang...

Jo Jung Suk hát "I Like You" Jo Jung Suk hát "I Like You" trong tập 3 "Hospital Playlist". Tài tử hát hay, biết chơi nhạc cụ. Các bài hát do anh thể hiện trong phim thường vào top nghe nhiều trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Video: The Swoon.

Hiểu Nhân