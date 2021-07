'Hospital Playlist 2': Liều thuốc cho tâm hồn

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Hàn Quốc Jung Deok Hyeon nhận xét "Hospital Playlist 2" giúp xoa dịu tâm hồn khán giả thời dịch.

Phim lấy bối cảnh bệnh viện Yujie, khắc họa công việc, tình yêu và cuộc sống riêng của năm bác sĩ: Ik Jun - khoa nội, Jung Won - khoa nhi, Joon Wan - khoa tim, Song Hwa - khoa thần kinh, Seok Hyung - khoa sản. Họ là bạn bè thân thiết từ thời đi học, trở thành bác sĩ trong cùng một bệnh viện.

Phần hai lên sóng từ ngày 17/6 trong sự chờ đón của khán giả, liên tục dẫn đầu tỷ lệ người xem cùng khung giờ phát sóng. Theo Nielsen Korea, tập 5 (phát tối 15/7) đạt rating trung bình trên toàn quốc là 12,4% - cao nhất từ khi phim lên sóng. Hospital Playlist 2 cũng nằm trong top 10 tác phẩm được xem nhiều nhất của nền tảng trực tuyến Netflix. Trên Mydramalist - trang web về phim châu Á, tác phẩm được chấm 9,1 điểm.

Ik Jun suýt tiết lộ chuyện tình của Jung Won Trích đoạn phim "Hospital Playlist 2". Video: TheSwoon.

Phim thu hút khán giả nhờ nội dung nhẹ nhàng, tình cảm, theo The Korea Times. Các tập tái hiện những hoạt động hàng ngày của năm bác sĩ: khám, điều trị cho bệnh nhân, mối quan hệ với đồng nghiệp và cuộc sống cá nhân... Qua đó, phim lột tả tình bạn, tình yêu, trách nhiệm với nghề nghiệp và gia đình trong mỗi người.

Đạo diễn thành công trong việc tạo tiếng cười từ những chi tiết đời thường: năm bác sĩ tranh giành thức ăn, trêu chọc nhau mỗi khi dùng bữa chung, Ik Jun phun nước trừ tà khi thấy Jun Wan nổi cáu, bốn anh chàng ồ lên khi thấy Song Hwa lái xe mới... Tình yêu ngọt ngào của hai bác sĩ Jung Won và Gyeo Wool hay hình ảnh Jun Wan (Jung Kyung Ho) nhí nhố khi tâm sự với bạn gái ở xa cũng khiến khán giả thích thú.

Phim cũng đào sâu mối quan hệ giữa bác sĩ - bệnh nhân, bản chất con người khi đứng giữa sự sống và cái chết. Đó là khoảnh khắc người mẹ bật khóc khi tìm được người hiến tạng cho con gái, sản phụ và cuộc chiến giữ lại đứa con trong bụng. Ik Jun (Jo Jung Suk) tức giận với bệnh nhân tái nghiện rượu sau khi được con gái hiến gan, hay khi được hỏi có con chưa, bác sĩ khoa nhi Jung Won (Yoo Yeon Seok) trả lời: "Tôi có rất nhiều con. Tất cả bệnh nhân ở đây đều là con của tôi"...

Trên DongA, Jeong Mo - bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thần kinh tại một bệnh viện ở Busan - cho biết nhìn thấy mình trong phim. "Khi xem phim tôi nhớ thời mới ra trường, làm việc tại một bệnh viện đại học. Công việc rất bận rộn, phải học rất nhiều thứ, nhưng các bác sĩ, y tá luôn động viên và trao cho chúng tôi niềm vui theo nhiều cách", anh nói.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Jung Deok Hyeon nhận xét phim như món quà dành tặng khán giả thời dịch. "Thông qua các nhân vật, tình yêu và công việc của họ, chúng ta sẽ cảm nhận được tình người ấm áp và cả sự hài hước, dí dỏm. Bộ phim giúp xoa dịu tâm hồn trong bối cảnh dịch bệnh và cuộc sống đầy rẫy khó khăn, áp lực", ông nói trên DongA.

Trong buổi họp báo ra mắt phần hai, đạo diễn Shin Won Ho cho biết tác phẩm không khai thác tình tiết bi kịch, âm mưu, thủ đoạn vì muốn tạo cảm giác thoải mái cho khán giả. Đạo diễn nói: "Khi trưởng thành, cuộc sống có quá nhiều bộn bề, chúng ta có xu hướng tìm đến sự thoải mái hơn là mệt mỏi. Đặc biệt, Covid-19 đang hoành hành, mọi người phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, tôi rất vui nếu khi xem phim, bạn nhớ lại cuộc sống bình thường và nghĩ: 'À, chúng ta đã sống như vậy'". Theo phân tích của SMR - công ty phân phối video theo yêu cầu (VOD) trên các nền tảng trực tuyến như Naver và Youtube, đối tượng khán giả chính của phim từ 20-49 tuổi.

Khoảnh khắc hài hước của năm bác sĩ Khoảnh khắc bốn anh chàng ồ lên khi thấy Song Hwa lái xe mới trong tập 1. Video: TheSwoon.

Một "đặc sản" làm nên thành công của Hospital Playlist 2 là nhạc phim. Ngoài tình yêu nghề, điều khiến năm cá thể khác biệt gắn kết là âm nhạc. Ngay từ thời sinh viên, họ đã thành lập nhóm Mido và Falasol để thỏa mãn đam mê. Trong mỗi tập phim, trường đoạn họ tụ tập đàn, hát sau những giờ làm việc căng thẳng luôn được người xem mong chờ. Theo Yonhap News, các nghệ sĩ biết chơi nhạc cụ. Ba trong năm người là diễn viên nhạc kịch có khả năng hát tốt, phần biểu diễn trong phim do họ tự thực hiện.

Các bài nhạc phim cũng được lồng ghép hợp lý trong từng phân đoạn. Khoảnh khắc Jung Won và Gyeo Woo bên nhau dưới mưa, ca khúc Rain and You vang lên tạo sự lãng mạn. Ở phân cảnh đầy tâm trạng của Seok Hyung trong tập 2, giai điệu In front of the Post Office in Autumn do chính Kim Dae Myung thể hiện được lồng vào. Ở tập 3, I Like You như tiếng lòng của Song Hwa (Jeon Mi Do) khi suy nghĩ về tình yêu và sự nghiệp. Let’s Forget It là nỗi buồn của Jun Wan sau khi bị bạn gái đột ngột chia tay trong tập 4.

Các bản nhạc phim khi phát hành thường đứng đầu các bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Bài Aloha - nhạc phim phần một - do Jo Jung Suk trình bày từng thắng giải "Nhạc phim xuất sắc" tại Golden Disc Awards, Seoul Music Awards năm 2020.

Các diễn viên trình diễn "I Like You" Các bác sĩ đàn, hát ca khúc "I Like You" trong tập ba. Video: TheSwoon.

Thành công của phim còn đến từ khả năng hóa thân của dàn diễn viên chính. Jo Jung Suk, Jeon Mi Do, Jung Kyung Ho... đều được đánh giá là ngôi sao thực lực của màn ảnh Hàn. Các diễn viên cũng có quan hệ thân thiết sau bộ phim. "Cảm giác như chúng tôi luôn bên nhau kể cả sau khi mùa một kết thúc. Chúng tôi có thể biết bạn mình muốn gì chỉ bằng cách nhìn vào mắt", Jo Jung Suk nói trên JoongAng Ilbo.

Điểm trừ là nhịp phim hơi chậm, thiếu kịch tính, không phù hợp những ai yêu thích thể loại phim drama, hành động.

Hiểu Nhân