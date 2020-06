Hôn nhân được ngưỡng mộ của sao 'Hospital Playlist'

Đám cưới của Jo Jung Suk - nam chính "Hospital Playlist" - và ca sĩ Gummy khiến cổ phiếu công ty quản lý hai người tăng vọt.

Tác phẩm về đề tài y khoa vừa khép lại với rating lên tới 14,1%, cao thứ sáu lịch sử đài tvN. Hóa thân Ik Jun - bác sĩ ngoại khoa, ông bố đơn thân, Jo Jung Suk mang đến cho khán giả cả nụ cười và nước mắt. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, tài tử được khen ngợi diễn xuất tự nhiên, lột tả được hình ảnh người cha vui tính, hài hước và tình cảm.

Trả lời phỏng vấn Naver, Jo Jung Suk cho biết vai diễn là lần đầu tiên anh làm bố trên màn ảnh. Ngoài đời, tài tử cũng chuẩn bị đón con đầu lòng với bà xã Gummy. Anh nói: "Tính cách của nhân vật ảnh hưởng tích cực đến tôi. Tôi thực sự muốn trở thành một ông bố như Ik Jun. Tôi muốn là một diễn viên đáng tự hào trong mắt con cái".

Phim 'Hospital Playlist' Những khoảnh khắc của Ik Jun (Jo Jung Suk) và con trai U Jun trong "Hospital Playlist". Video: tvN.

Jo Jung Suk kết hôn tháng 10/2018 với ca sĩ Gummy sau 5 năm hẹn hò. Cặp sao không làm đám cưới mà tổ chức lễ thề nguyện với sự góp mặt của hai bên gia đình. Cả hai đồng điệu về tính cách và có chung niềm đam mê âm nhạc. Jo Jung Suk xuất thân là diễn viên nhạc kịch, có giọng hát hay trong khi đó Gummy là ca sĩ nổi tiếng.

Ảnh cưới của Jo Jung Suk và bà xã Gummy. Từ khi hẹn hò, cả hai đã quyết định sẽ tổ chức hôn lễ đơn giản bên cha mẹ hai bên. Ảnh: Naver.

Từ khi hẹn hò đến nay, cả hai chăm chỉ làm việc, không gây ồn ào đời tư. Jo Jung Suk khẳng định vị thế diễn viên hàng đầu với loạt phim Ma nữ đáng yêu, Muôn kiểu ghen tuông, Anh tôi vô số tội, Lối thoát trên không... Còn Gummy thăng hoa trong các sản phẩm âm nhạc. Cặp sao không đăng tải hình ảnh hay xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Tuy nhiên, trong các bài phỏng vấn, chương trình truyền hình, họ không ngại nói lời yêu, nhắc tới nhau như một nguồn sức mạnh tinh thần.

Jo Jung Suk từng chia sẻ với người hâm mộ anh quyết định kết hôn vì Gummy là người có thể giúp anh tốt đẹp hơn. Tài tử khen vợ nấu ăn ngon, luôn quan tâm gia đình. Dù công việc bận rộn, cô theo dõi tất cả vai diễn của anh và nhận xét ở góc độ của khán giả. Từ đó, anh cân nhắc khi lựa chọn kịch bản và điều chỉnh diễn xuất. Khi lên sân khấu nhận giải "Diễn viên xuất sắc" tại lễ trao giải SBS Drama Awards 2019, Jo Jung Suk bày tỏ: "Vợ tôi, người luôn bận rộn công việc và mệt mỏi vì chuẩn bị cho concert cuối năm nhưng vẫn chăm sóc chồng rất chu đáo. Ji Yeon à (tên thật của Gummy), anh rất ngại khi nói điều này nhưng anh yêu em".

Trong khi đó, Gummy nhiều lần trả lời báo chí cô may mắn khi gặp được người đàn ông tốt như Jo Jung Suk. Tham gia show Life Bar hồi tháng 2, ca sĩ nói vợ chồng cô không bao giờ xung đột. Cả hai giống nhau về tính cách, suy nghĩ nên có cái nhìn giống nhau trong mọi vấn đề. Những lúc không bận công việc, họ về thăm cha mẹ hai bên, đi du lịch hâm nóng tình cảm. Cô nói: "Jo Jung Suk luôn ngọt ngào và chu đáo. Anh ấy cố gắng thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của tôi".

Chuyện tình bảy năm của Jo Jung Suk và Gummy thu hút sự chú ý của truyền thông, người hâm mộ lẫn giới nghệ sĩ. Theo Naver, sau khi tin tức kết hôn đăng tải, giá cổ phiếu công ty quản lý của cả hai tăng mạnh. Nhiều ngôi sao như Gong Hyo Jin, Yoona, D.O (EXO)... nói ngưỡng mộ hạnh phúc của họ. Cặp sao đứng thứ bảy trong cuộc bình chọn "Tình yêu của người nổi tiếng mà bạn mong muốn nhất?" do PMI - công ty khảo sát trực tuyến tại Hàn - thực hiện năm 2018.

Nhạc phim "Hậu duệ mặt trời" - Gummy Gummy trình diễn nhạc phim "Hậu duệ mặt trời". Video: Youtube.

Gummy hiện ở tháng cuối thai kỳ. Ca sĩ dừng toàn bộ lịch trình công việc tập trung dưỡng thai và chuẩn bị sinh con. Sau Hospital Playlist, Jo Jung Suk cũng không nhận thêm dự án mới, dành thời gian chăm sóc vợ. Tài tử nói trên Naver hồi cuối tháng 5: "So với việc đi một mình, tôi thích khoảnh khắc được đồng hành cùng bạn đời. Tôi thấy cuộc sống của mình bình yên và ổn định hơn trước rất nhiều".

Jo Jung Suk sinh năm 1980, tốt nghiệp Học viện nghệ thuật Seoul. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên nhạc kịch. Sau đó, anh lấn sân điện ảnh với tác phẩm tình cảm lãng mạn Lớp kiến trúc 101. Vai diễn giúp anh giành giải "Diễn viên mới xuất sắc" tại giải Rồng xanh, mở ra sự nghiệp thành công với loạt phim Ma nữ đáng yêu, Muôn kiểu ghen tuông, Anh tôi vô số tội, Lối thoát trên không...

Ca sĩ Gummy sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí năm 2003 và được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc phim" xứ Hàn. Cô nổi danh với loạt tác phẩm như: You Are My Everything ( Hậu duệ mặt trời), Because I Love you (Cô nàng ngổ ngáo), Snowflake (Gió đông năm ấy), Moonlight Drawn By Clouds (Mây họa ánh trăng), My Love (Quân vương bất diệt)...

Hiểu Nhân