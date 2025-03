Jisoo của Blackpink đến Hà Nội

Ca sĩ Jisoo (nhóm Blackpink) đến sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho buổi họp fan cùng ngày, sáng 30/3.

Khoảng 10h, cô cùng trợ lý và các vệ sĩ xuất hiện ở lối ra tại sân bay. Người đẹp mặc áo da, quần jeans, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Một số fan có mặt, chào đón Jisoo trở lại Hà Nội. Ca sĩ sẽ có buổi fan meeting ở Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình lúc 18h.

Lần gần nhất Jisoo đến Việt Nam là tháng 7/2023, để cùng các thành viên Blackpink đến Việt Nam tổ chức hai đêm concert.

Ca sĩ thông báo họp fan ở Hà Nội từ đầu tháng 2. Tối 18/3, đơn vị tổ chức tung sơ đồ chỗ ngồi, giá vé cho sự kiện. Với hạng VIP, khán giả có thể giao lưu trước và sau giờ diễn với ca sĩ, chụp ảnh chung, được tặng poster có chữ ký.

Giá vé buổi họp fan của Jisoo tại Hà Nội giá thấp hơn các nước trong khu vực. Ngày 15/3, ca sĩ tổ chức sự kiện ở Thái, dao động từ 2,1 triệu đến 5,6 triệu đồng. Show ở Philippines ngày 14/3 giá 1,5 triệu đến 5,7 triệu đồng.

Hà Nội là điểm đến cuối cùng của Jisoo trong tour diễn châu Á. Cô đến Macau (21 và 22/3), Đài Loan (23 và 28/3), Hong Kong (29/3). Phía Jisoo chưa thống kê số người đến chuỗi sự kiện, nhưng các buổi đều "cháy" vé.

Jisoo tổ chức fan meeting mang tên Lights Love Action, dịp ra đĩa đơn mở rộng Amortage. Đây là sản phẩm solo đầu tiên, sau khi cô hết hạn độc quyền với YG Entertainment. Cô hiện điều hành công ty riêng.

Năm 2023, Jisoo và các thành viên còn lại trong nhóm Blackpink từng tổ chức hai concert ở Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), hút 60.000 khán giả, thu về hơn 300 tỷ đồng. Buổi diễn là sự kiện âm nhạc quy mô lớn nhất của các nghệ sĩ Kpop ở Việt Nam từ trước đến nay.

Jisoo, 30 tuổi, gia nhập YG Entertainment vào năm 2011 và ra mắt cùng nhóm Blackpink năm 2016, sau 5 năm làm thực tập sinh. Cô cùng các thành viên nhóm càn quét nhiều bảng xếp hạng, với các bản hit như How You Like That, Kill This Love, Shut Down.

Người đẹp có hơn 79 triệu fan trên Instagram, từng vào danh sách mỹ nhân đẹp nhất thế giới, là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp. Ngoài ra, cô đóng chính phim truyền hình Snowdrop, hợp tác tài tử Jung Hae In và phim Newtopia cùng Park Jung Min.

Ca sĩ từng công khai hẹn hò Ahn Bo Huyn nhưng sớm chia tay.

Jisoo biểu diễn 'Earthquake' Jisoo biểu diễn "Earthquake", ngày 25/2. Video: Inkigayo

