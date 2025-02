Jisoo nỗ lực diễn xuất trong phim về zombie

Jisoo - thành viên nhóm Blackpink - hóa thân cô nàng có ngoại hình nổi bật, chống lại zombie để đoàn tụ người yêu trong "Newtopia".

Phim truyền hình Newtopia ra mắt hai tập đầu hôm 7/2, thu hút sự chú ý của khán giả khi lấy đề tài xác sống, đồng thời có sự góp mặt của ca sĩ Jisoo. Tác phẩm gồm tám tập, do Yoon Sung Hyun đạo diễn, Ji Ho Jin và Han Jin Won - giành giải Kịch bản xuất sắc Oscar 2020 cho phim Ký sinh trùng (Parasite) - biên kịch.

Trailer 'Newtopia' Trailer "Newtopia", Jisoo xuất hiện từ giây thứ sáu. Phim dán nhãn 19+ (dành cho khán giả đủ 19 tuổi trở lên), hiện phát sóng trên nền tảng Prime Video và Coupang Play. Video: Prime Video

Kịch bản về người lính trẻ Lee Jae Yoon (Park Jung Min đóng) và hoa khôi đại học Kang Yeong Jooy (Jisoo). Mối quan hệ của họ gặp thử thách khi Jae Yoon phải nhập ngũ, Yeong Joo buồn bã chờ đợi người yêu trở về. Tuy nhiên, trong lúc đó, Seoul bị zombie tấn công, buộc cả hai vượt qua khó khăn để gặp lại nhau.

Diễn xuất của Jisoo trở thành chủ đề bàn luận nổi bật trên nhiều diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc. Một số khán giả thích tạo hình của Jisoo, thể hiện tròn trịa vai cô gái xinh đẹp, hạnh phúc trong tình yêu. Trang News1 nhận xét nhân vật của Jisoo là cô gái nhiều năng lượng, trải qua nhiều thăng trầm. "So với tác phẩm trước đó Snowdrop, cô bộc lộ nhiều biểu cảm qua gương mặt, diễn tốt sự ngớ ngẩn lẫn cứng rắn khi gặp thây ma. Có vẻ vai Yeong Joo giúp cô phô diễn được nét quyến rũ nhiều hơn", trang này viết.

Theo Korea Times, đạo diễn Yoon Sung Hyun ca ngợi màn thể hiện của Jiso. Anh cho biết: "Sự lạ lùng, hóm hỉnh của Jisoo giống nhân vật Young Joo tới 99%, hệt như những gì tôi mường tượng về kịch bản. Cô ấy vượt qua những gì mà tôi kỳ vọng".

Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra cách phát âm kém, cho rằng chất giọng khàn làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim. Một khán giả bình luận: "Chỉ có khuôn mặt là giống diễn viên thôi", "Giọng của cô ấy quá lè nhè".

Các nhân vật trong 'Newtopia' Một số phân đoạn trong phim "Newtopia". Video: Prime Video

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Marie Claire, thành viên nhóm Blackpink nói: "Tôi bị cuốn theo Young Joo từ lần đầu đọc kịch bản, muốn đưa nhân vật này đến gần với khán giả. Nếu không thể hiện tốt, nhân vật sẽ trở nên nhạt nhòa. Tôi cảm thấy áp lực nhiều bởi tôi nhận được sự chú ý lớn từ công chúng, nhưng đó cũng là động lực giúp bản thân phát triển".

Nghệ sĩ cho biết dành bốn ngày một tuần để đọc kịch bản, nghiên cứu nhân vật. Trên trường quay, Jisoo nhận nhiều lời khuyên, động viên từ đạo diễn và các đồng nghiệp, từ đó tập trung cho vai diễn.

Newtopia nhận nhiều lời khen cho cốt truyện. Trang Joongdo Ilbo đánh giá dự án nổi bật khi kết hợp giữa yếu tố hài hước, lãng mạn. "Đây là tác phẩm dành cho giới trẻ, mang đến làn gió mới cho thể loại zombie của Hàn Quốc, đồng thời nó báo hiệu sự ra đời của phim zombie-com (zombie, hài lãng mạn) độc đáo".

Theo News1, dù bối cảnh quân đội xuất hiện trong nhiều tác phẩm, Newtopia vẫn mới mẻ. Trong tập đầu, phim mô tả không khí tươi sáng, tươi vui của câu chuyện tình yêu, song nhanh chóng biến thành bi kịch khi có sự xuất hiện của nhiều thay ma. Dự án có nhiều tình huống giải trí cho khán giả, giúp cân bằng mạch phim. Trang này nhận định: "Newtopia kể về những điều sẽ xảy ra nếu thây ma xuất hiện giữa trung tâm Seoul. Bối cảnh này quen thuộc với nhiều khán giả, nên thật thú vị khi được đắm mình vào bộ phim".

Jisoo (trái) và bạn diễn Park Jung Min trên poster phim "Newtopia". Ảnh: Coupang Play

Tuy nhiên, Sports Khan cho rằng điểm trừ của phim nằm ở sự phát triển của các nhân vật. Dàn diễn viên phụ chưa được khai thác tối đa, không gây ấn tượng với người xem. Biên kịch dành nhiều thời gian khắc họa hoàn cảnh của hai nhân vật, làm chậm tiết tấu phim.

Jisoo, 30 tuổi, gia nhập YG Entertainment vào năm 2011 và ra mắt cùng nhóm Blackpink năm 2016, sau 5 năm làm thực tập sinh. Cô cùng các thành viên nhóm càn quét nhiều bảng xếp hạng, với các bản hit như How You Like That, Kill This Love, Shut Down. Jisoo cũng có ca khúc solo nổi bật là Flower với "vũ điệu nở hoa" được hàng chục triệu fan cover.

Người đẹp có hơn 79 triệu lượt theo dõi trên Instagram, từng vào danh sách mỹ nhân đẹp nhất thế giới, là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp. Ngoài ra, cô đóng chính phim truyền hình Snowdrop, hợp tác tài tử Jung Hae In. Hôm 4/2, Jisoo thông báo tổ chức fanmeet tour ở Hà Nội, khiến người hâm mộ xôn xao. Ca sĩ từng công khai hẹn hò Ahn Bo Huyn nhưng sớm chia tay.

Quế Chi (theo News1, Sports Khan)