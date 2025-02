Jisoo nhóm Blackpink sẽ họp fan ở Hà Nội

Ca sĩ Jisoo thông báo Hà Nội là một trong những địa điểm tổ chức fanmeet tour ở châu Á.

Ngày 4/2, cô và công ty quản lý công bố lịch trình mới mang tên Lights Love Action, diễn ra ở Hà Nội (Việt Nam), Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Macau, Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc). Phía ca sĩ chưa tiết lộ cụ thể ngày, giờ sự kiện, chỉ cho biết vé sẽ được bán trên ứng dụng mang tên cô.

Trên mạng xã hội, thông tin khiến nhiều fan Việt xôn xao. Họ cho biết sẵn sàng mua vé ủng hộ thần tượng. Một số khán giả khác tiếc vì Jisoo không tổ chức tour ở TP HCM.

Poster giới thiệu tour lưu diễn của Jisoo. Ảnh: Blissoo

Jisoo chuẩn bị ra mắt mini album Amortage. Phim mới của cô - Newtopia - phát sóng ngày 7/2.

Năm 2023, Jisoo và các thành viên còn lại trong nhóm Blackpink từng tổ chức hai concert ở Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), hút 60.000 khán giả, thu về hơn 300 tỷ đồng. Buổi diễn là sự kiện âm nhạc quy mô lớn nhất của các nghệ sĩ K-pop ở Việt Nam từ trước đến nay.

Jisoo, 30 tuổi, gia nhập YG Entertainment vào năm 2011 và ra mắt cùng nhóm Blackpink năm 2016, sau 5 năm làm thực tập sinh. Cô cùng các thành viên nhóm càn quét nhiều bảng xếp hạng, với các bản hit như How You Like That, Kill This Love, Shut Down. Jisoo cũng có ca khúc solo nổi bật là Flower, với "vũ điệu nở hoa" được hàng chục triệu fan cover.

MV 'Flower' của Jisoo (Blackpink) MV "Flower" của Jisoo. Video: YG

Người đẹp có hơn 79 triệu fan trên Instagram, từng vào danh sách mỹ nhân đẹp nhất thế giới, là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp. Ngoài ra, cô đóng chính phim truyền hình Snowdrop, hợp tác tài tử Jung Hae In.

Ca sĩ từng công khai hẹn hò Ahn Bo Huyn nhưng sớm chia tay.

Thanh Thanh