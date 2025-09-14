Lộ trình marathon đầy thử thách tại giải VĐTG ở Tokyo

Nhật BảnHai cuộc đua marathon - nữ ngày 14/9 và nam ngày 15/9 - hứa hẹn trở thành tâm điểm của Giải điền kinh vô địch thế giới 2025, với lộ trình qua nhiều địa danh nổi tiếng ở thủ đô Tokyo, kết hợp giữa yếu tố kỹ thuật, thời tiết và chiến thuật thi đấu.

Tương tự các nội dung khác của giải, marathon được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Tokyo, nơi các VĐV sẽ xuất phát và cán đích. Ngay sau hiệu lệnh, 77 VĐV nữ và 96 VĐV nam sẽ rời sân, chạy xuyên qua các quận trung tâm Shinjuku, Bunkyo, Chiyoda và Chuo.

Tuyến đường dài 42,195 km mở đầu bằng quãng gần 8 km hướng về khu Jimbocho, đi qua những trục đường lớn như Gaiennishi-dori, Yasukuni-dori và Sotobori-dori. Một trong những địa điểm dễ nhận ra sớm nhất là Tokyo Dome - sân nhà của CLB bóng chày Yomiuri Giants.

Lộ trình thi đấu marathon tại Giải điền kinh vô địch thế giới 2025 ở Tokyo, Nhật Bản.

Từ Jimbocho, các VĐV sẽ bước vào vòng lặp 13 km, phải hoàn thành hai vòng. Tại đây, đoàn đua chạy qua cầu Manseibashi, mốc 10 km gần ga Akihabara - trung tâm điện tử và văn hóa otaku nổi tiếng. Sau đó, họ tiến xuống phía nam theo đại lộ Chuo-dori tới Ginza - khu mua sắm sang trọng bậc nhất Tokyo - trước khi quay ngược về phía bắc.

Trên đường vòng, các VĐV còn chạy ngang qua Hoàng cung Nhật Bản, đi qua cổng Otemon và Hirakawa-mon, sát vườn phía Đông. Mỗi vòng đều có hai lần chạy cạnh khu vực này, và tại đây cũng là mốc nửa chặng trước khi bắt đầu vòng lặp thứ hai.

Hoàn tất hai vòng, các VĐV quay lại Jimbocho và trở về Sân vận động Quốc gia. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất nằm ở 5 km cuối: đoạn dốc từ 38-40 km biến phần đường từng là dốc xuống thành dốc lên dài, chính là thử thách khắc nghiệt nhất trước khi cán đích.

Mặc dù tổng thể lộ trình được đánh giá rất phẳng, không vượt quá cao độ 34 m, đoạn dốc từ km 38-40 được coi là điểm quyết định. Sau hơn hai giờ thi đấu, khi thể lực đã cạn kiệt, việc phải leo dốc có thể khiến nhiều ứng viên mạnh "vỡ" chiến thuật.

Nhưng thời tiết mới có thể là thử thách lớn nhất. Theo các chuyên gia khí tượng, Tokyo giữa tháng 9 có nhiệt độ ban ngày trung bình từ 23-30 độ, nhưng đôi khi lên tới 33 độ cùng độ ẩm khoảng 70-75%.

Điều này khiến mồ hôi khó bốc hơi, cơ thể dễ bị quá nhiệt. Vì vậy, chiến lược hydrat hóa và phân phối sức lực sẽ đóng vai trò then chốt. Một số nhà khoa học thể thao nhấn mạnh rằng VĐV cần tập thích nghi trong điều kiện nóng ẩm trước giải để tránh cú sốc thời tiết.

Tigst Assefa mừng kỷ lục trong cuộc đua chỉ dành cho nữ tại London Marathon 2025 ngày 27/4. Ảnh: AFP

Ở nội dung nữ hôm nay, Tigist Assefa (Ethiopia) là ứng viên nặng ký. Cô vừa phá sâu kỷ lục trong cuộc đua chỉ dành cho nữ tại London Marathon 2025, với 2 giờ 15 phút 50 giây. Peres Jepchirchir, VĐV Kenya giành HC vàng Olympic Tokyo 2020, hay Hawi Feysa - vừa về hạng ba tại Tokyo Marathon 2025 - là những tên tuổi đáng chú ý khác.

Ở nội dung nam, Benson Kipruto là ứng viên sáng giá nhất. Kipruto từng gây tiếng vang khi phá kỷ lục của đàn anh Eliud Kipchoge ở Tokyo Marathon 2024. Geoffrey Toroitich (Kenya) là cái tên trẻ đầy hứa hẹn, khi mới thiết lập thành tích cá nhân tốt nhất (PB) với 2 giờ 5 phút 46 giây tại Tokyo Marathon 2025.

Hồng Duy tổng hợp